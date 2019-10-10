Diese privaten Krankenversicherer überzeugen mit ihrem Kundenservice

23.9.2025 – Die Kundenzufriedenheit in der privaten Krankenversicherung ist laut einer aktuellen Assekurata-Umfrage in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig driftet der Markt auseinander: Die Schere zwischen den am besten und den am schlechtesten bewerteten Anbietern geht weiter auf. Die Nürnberger und die Debeka erreichten die höchste Gesamtzufriedenheit.

Die Assekurata Solutions GmbH hat zum dritten Mal die Kundenzufriedenheit in drei Versicherungssparten untersucht. Ende 2024 wurden dafür online 4.800 Kunden ab 18 Jahren befragt. Die Umfrage findet alle zwei Jahre statt.

Dabei ließ sich bereits feststellen, dass die Gesamtzufriedenheit der Versicherungskunden mit ihrem Versicherer über alle Sparten hinweg zulegen konnte. Auf einer Skala von null bis einhundert, die von „unzufrieden“ bis „vollkommen zufrieden“ reicht, legte der Indexwert um drei Punkte zu (VersicherungsJournal 5.9.2025).

Auf seinem Unternehmensblog stellt das Kölner Analysehaus nun ausgewählte Ergebnisse für die private Krankenversicherung (PKV) vor. Insgesamt wurden 1.554 Kunden zu ihrem PKV-Anbieter befragt.

Private Krankenversicherung wird insgesamt besser bewertet

In der PKV stieg die Gesamtzufriedenheit gegenüber 2022 um drei Punkte auf nun 69 Indexpunkte. Spitzenreiter der Gesamtwertung ist die Nürnberger Krankenversicherung AG mit 74 Punkten. Dahinter folgen mit einer überdurchschnittlichen Gesamtzufriedenheit ihrer Kunden:

Dabei ließe sich in allen abgefragten Teilkategorien eine steigende Zufriedenheit mit den Versicherern beobachten, wie Studienautorin Juliane Löffler berichtet.

„Markt der Gegensätze“

„Die private Krankenversicherung hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich weiterentwickelt. Trotz steigender Beiträge konnten viele Anbieter das Vertrauen ihrer Kunden zurückgewinnen. Und das vor allem durch besseren Service, verständlichere Kommunikation und digitale Angebote, die den Alltag erleichtern“, so Löffler.

Gleichzeitig zeige sich eine wachsende Spreizung im Markt. „Während einige Versicherer mit Innovationskraft und Serviceorientierung neue Standards setzen, verpassen andere den Anschluss. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das, dass die Unterschiede im Markt heute sichtbarer sind denn je“, kommentiert Löffler. Die Expertin spricht von einem „Markt der Gegensätze“.

Welche Unternehmen im Ranking mit schlechteren Werten abschneiden, gaben die Analysten nicht bekannt.

Telefonservice: Kunden sind deutlich zufriedener mit dem Innendienst

Deutlich zeigt sich der Aufwärtstrend bei den Noten, die die Befragten dem direkten Kundenkontakt der Krankenversicherer ausstellen. Versicherte würden berichten, dass sie den Innendienst besser erreichen und kompetentere Auskünfte erhalten als noch 2022, wird berichtet.

Innerhalb dieser Teilwertung sticht die telefonische Erreichbarkeit hervor – der Indexwert stieg im Durchschnitt von 67 auf 72 Punkte, was einem Plus von fünf Punkten gegenüber der Umfrage von 2022 entspricht. Insgesamt wird hier eine Spannweite vom Spitzenwert von 77 Indexpunkten bis hinunter zu 55 Punkten erreicht. Die besten Werte erreichten in der Reihenfolge ihrer Indexwerte:

Zufriedenheit mit der Bearbeitung der telefonischen Anfrage

Auch die Zufriedenheit mit der Bearbeitung der telefonischen Anfrage ist um drei Indexpunkte gestiegen: von 67 Prozent auf 70 Prozent.

Noch größer ist der Abstand bei der Zufriedenheit mit der Bearbeitung der telefonischen Anfrage: Hier liegt der Bestwert bei 80, der niedrigste Wert bei 50 Indexpunkten. Den Bestwert von 80 Punkten erreicht die Nürnberger. Ihr folgen auf den Plätzen: die R+V, Debeka, Allianz und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Assekurata)

Rechnungserstattung erhält deutlich bessere Werte

Um die Kundenzufriedenheit bei der Rechnungserstattung zu messen, hat Assekurata vier Punkte betrachtet: Dauer der Erstattung, Transparenz der Informationen zum Bearbeitungsstand, Verständlichkeit der Leistungsabrechnung und die Gesamtzufriedenheit. Auch bei der Abwicklung der Rechnungen zeigen die Ergebnisse einen klar positiven Trend.

Insgesamt bewerteten die Kunden die Rechnungserstattung insgesamt zwei Punkte besser als noch 2022. Die meisten Punkte gewann hierbei der Indexwert für die Verständlichkeit der Abrechnungen hinzu: Er stieg um sechs Punkte auf nun 69 Punkte. Das beste Ergebnis erzielte mit 75 Punkten die Barmenia Krankenversicherung, das zweitbeste Ergebnis die Universa.

Bei der Dauer der Bearbeitung ging es um drei Punkte auf 70 nach oben. Hier zeigt sich eine große Spreizung: Die Alte Oldenburger erreicht 84 Punkte, das Schlusslicht liegt bei 47.

Die Transparenz zum Bearbeitungsstand stieg um fünf Punkte auf durchschnittlich 69 Punkte. An der Spitze liegt die Allianz mit 75 Punkten, der schlechteste Anbieter erreicht 52 Punkte.

Ausbau digitaler Angebote

„Diese Fortschritte hängen eng mit dem Ausbau digitaler Angebote zusammen. Immer mehr Krankenversicherer ermöglichen die Einreichung und Nachverfolgung von Rechnungen per App oder Online-Portal. Ein Komfort, der den Versicherten Zeit spart und die Abläufe transparenter macht“, erklärt Löffler.

In der Gesamtzufriedenheit mit der Rechnungserstattung schnitten folgende Versicherer am besten ab:

Alte Oldenburger

Nürnberger

Allianz

Huk-Coburg

Barmenia

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Assekurata)

Höhere Zufriedenheit mit Onlineservices

Noch deutlicher zeige sich der Fortschritt bei den digitalen Services: Die Bewertung der Onlineangebote stieg im Durchschnitt um fünf Punkte auf nun 68 Punkte.

Spitzenwerte erzielen insbesondere die Nürnberger mit 74 Punkten, die Allianz und die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. Dies sei ein Hinweis darauf, dass digitale Lösungen inzwischen nicht mehr „Nice-to-have“ seien, sondern ein erwarteter Standard, kommentiert die Expertin Löffler.

Gleichzeitig spiegelt sich auch hier die Zweiteilung des Marktes wider: Die Spreizung zwischen Spitzen- und Schlusswert (55 Punkte) hat sich nahezu verdoppelt. „Für Kunden bedeutet das: Während manche digitale Services bequem und problemlos nutzbar sind, bleibt es bei anderen zeitaufwendig und mühsam“, fasst Löffler die Ergebnisse dieser Teilwertung zusammen.