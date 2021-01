Diese Leben-Produkte laufen im Maklermarkt am besten

29.1.2021 – Im Altersvorsorgegeschäft von unabhängigen Vermittlern spielen Fondspolicen mit wie ohne Garantien die größte Rolle. Noch größeren Stellenwert im Leben-Segment besitzt nur die Berufsunfähigkeits-Versicherung. Dem zunehmend populären Abschied von der einhundertprozentigen Beitragsgarantie stehen die Makler mehrheitlich positiv gegenüber, wie eine IVFP-Umfrage zeigt.

„Die aktuelle Coronakrise hat alle Hoffnungen auf einen raschen Zinsanstieg zunichtegemacht“, konstatiert die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hinsichtlich des abgelaufenen Geschäftsjahrs.

So sei es nicht verwunderlich, dass ein Großteil der Lebensversicherer ihre Überschussbeteiligung für das Jahr 2021 zum Teil deutlich senken musste (VersicherungsJournal 7.1.2021). Als Folge davon lohnen klassische Rententarife immer weniger, meint das Institut.

Zusammensetzung des Neugeschäfts

Dies spiegelt sich auch in den Neugeschäftszahlen der Branche wieder. Vorläufige Zahlen für 2020 hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Rahmen seiner Jahresmedienkonferenz Mitte Januar (20.1.2021) bekanntgegeben.

Demnach entfielen im vergangen Jahr fast 60 Prozent des APE-Neuzugangs auf Verträge aus dem Bereich „Mischformen mit Garantien“ (inklusive „neue“ Garantiemodelle). Im Vergleich zu 2013 hat sich der Anteil damit in etwa verzweieinhalbfacht.

Genau umgekehrt entwickelte sich das Geschäft mit den Klassikpolicen (mit Garantiezins), die 2013 noch auf einen Neugeschäftsanteil von fast drei Vierteln kamen. Dieser ist seitdem kontinuierlich gesunken – auf zuletzt unter ein Drittel.

Fondsgebundene Versicherungen mit Garantien ab der Rentenphase machten im vergangenen Jahr in etwa ein Achtel des APE-Neuzugangs aus. Deren Anteil hat sich im Vergleich zu den Jahren 2013 bis 2015 verdreifacht.

Nur noch kleiner Klassik-Anteil

Dieser rückläufige Trend der Klassikpolicen spiegelt sich auch im unabhängigen Vermittlermarkt wieder, hat das IVFP in einer Umfrage herausgefunden. Diese wurde im Dezember 2020 durchgeführt. Die Nettostichprobengröße wird mit 103 Maklern, Mehrfachvertretern und Versicherungsberatern angegeben.

Knapp jeder dritte Interviewte habe bekundet, im privaten Altersvorsorgegeschäft keine klassischen Rententarife mehr zu vermitteln. Der Trend gehe klar in Richtung Kapitalmarkt-orientierter Produkte, hebt das Institut hervor. So hätten mehr als 90 Prozent der Umfrageteilnehmer angegeben, regelmäßig zu fondsgebundenen Rentenversicherungen zu beraten.

Was Makler vom Ausstieg aus der 100-prozentigen Garantie halten

Vor diesem Hintergrund hat das Institut erfragt, welches Garantieniveau von den Maklerkunden im vergangenen Jahr gewählt worden sei. Ergebnis: Immerhin mehr als jeder 20. Befragte gab an, seine Klienten hätten sich überwiegend für einen nullprozentigen Beitragserhalt entschieden. Auf der anderen Seite wählte mehr als jeder zweite Interviewte die Antwortoption „100 Prozent“.

Letzteres „wird jedoch zukünftig nicht mehr bei allen Versicherern möglich sein“, stellen die Analysten heraus. Denn neben dem Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG (6.10.2020) hätten sich auch weitere Anbieter (Medienspiegel 18.12.2020) von der einhundertprozentigen Beitragsgarantie bei fondsgebundenen Produkten verabschiedet. Zumindest in den Bereichen, in denen dies nicht gesetzlich vorgeschrieben sei.

Diesem Vorgehen stehen jeweils 39 Prozent der Befragten „positiv“ oder „neutral“ gegenüber. Lediglich das verbleibende gute Fünftel sieht dies „negativ“, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage.

Garantiereduzierung 2021; n=100 / n=100. Zum Vergrößern Bild klicken.

(Bild: IVFP)

BU-Policen an erster Stelle

Zu den Auswirkungen dieses Schritts befragt, gab jeder 20. Vermittler an, dadurch mehr Geschäft im Segment Rentenversicherung zu erwarten. Rund jeder Siebte rechnet mit weniger Geschäft. In etwa drei von vier Interviewten erwarten keine Auswirkungen.

Weiteres Ergebnis der Umfrage: Das am häufigsten regelmäßig vermittelte Leben-Produkt ist die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung. Dies gaben so gut wie alle Befragten an. Mehr als drei von vier Interviewten tun dies sogar mindesten ein bis drei Mal pro Monat.

Versicherungsart; n=101. Zum Vergrößern Bild klicken.(Bild: IVFP)

Bei den dahinter folgenden Fondspolicen mit und ohne Garantien trifft dies auf jeweils um die 60 Prozent zu. Schlusslichter sind Erwerbsunfähigkeits- (EU-) und Indexpolicen mit Anteilen von um ein Viertel.