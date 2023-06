Diese Krankenvollversicherer empfehlen Makler am ehesten weiter

14.6.2023 – Der Alten Oldenburger bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Asscompact-Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in der Krankenvollversicherung entgegen. Dahinter folgen die Continentale, die SDK und die Hansemerkur. Mehr Kritiker als Fürsprecher hat die Axa.

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln das meiste Vollversicherungs-Geschäft an die Hansemerkur Krankenversicherung AG. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2023“ der BBG Betriebsberatungs GmbH (VersicherungsJournal 3.2.2023).

Grundlagen und Methodik der Asscompact-Studie

Basis der Untersuchung ist eine im November und Dezember 2022 unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 253 Personen angegeben.

Rund 88 Prozent der Befragten sind männlich, etwa zwölf Prozent weiblich. Sie haben 26,5 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 55,2 Jahren und wollen im Schnitt mit 68 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Ermittelt wurde im Rahmen der Studie neben den relativen Geschäftsanteilen unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Krankenversicherungen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

Ergebnis: Die Hansemerkur liegt auch in Sachen NPS auf den vorderen Plätzen. Dem zweithöchsten Anteil an Promotoren von über 70 Prozent stand ein vergleichsweise hoher Detraktorenanteil von einem Siebtel gegenüber. Daraus ergibt sich mit 57,1 der vierthöchste NPS.

Alte Oldenburger vor Continentale vor SDK

Am besten schnitt die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG ab, die beim Geschäftsanteil nur an zehnter Stelle liegt. Aus dem mit Abstand höchsten Fürsprecheranteil von weit über 80 Prozent und dem fünfthöchsten Kritikeranteil von einem Zwölftel errechnet sich ein Net-Promoter-Score von 75.

Den Silberrang in Sachen Weiterempfehlung sicherte sich mit einem Wert von 61 die Continentale Krankenversicherung a.G. Sie ist damit sieben Positionen besser platziert als beim Geschäftsanteil. Zwei Drittel der Befragten zählen sich zu den Promotoren, nur etwa jeder 18. zu den Detraktoren.

Platz drei belegt die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), die als einziger Testkandidat keinen Kritiker zu verzeichnen hatte. Da andererseits fast sechs von zehn Befragten zu den Fürsprechern zählen, bedeutet dies einen NPS von 58,3.

Auf der anderen Seite hat nur die Axa Krankenversicherung AG, die sich beim Geschäftsanteil an elfter Stelle wiederfindet, mehr Kritiker (46,2 Prozent Anteil) als Fürsprecher (38,5 Prozent). Der NPS von minus 7,7 sollte angesichts von 13 Bewertungen allerdings nicht überbewertet werden.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Lebensversicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

So sind die Makler und Mehrfachvertreter etwa mit der Axa insgesamt auch weniger zufrieden als mit den Spitzenreitern. Bei der Gesamtzufriedenheit bedeuten 74 Punkte einen Rückstand von 14 Zählern auf die führende Gesellschaft. Maximal sind 100 Punkte möglich.

Die Kölner gehören in zwölf der 14 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei schlechtesten Anbietern. Überzeugen konnte die Gesellschaft nur mit dem dritten Platz bei den Angebotsrechnern.

In den fünf für die Vermittlerzufriedenheit wichtigsten Kriterien Produktqualität, Abwicklung im Leistungsfall, Tarifflexibilität, finanzielle Stabilität und Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Akteur hingegen Schlusslicht. In der Spitze beträgt der Rückstand auf den Topanbieter satte 23 Zähler.

Die Stärken der Spitzenreiter in der Zufriedenheitswertung

Andererseits landeten die Unternehmen mit hohen Weiterempfehlungs-Werten auch in der Zufriedenheitswertung auf den vorderen Plätzen. So belegen etwa die Alte Oldenburger und die Hansemerkur mit jeweils 85 von 100 möglichen Zufriedenheitspunkten den zweiten Rang.

Der erstgenannte Anbieter schaffe es in den beiden wichtigsten Kriterien auf die Pole Position und in vier weiteren Kriterien in die Top Drei. Die Hamburger konnten insbesondere mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und dem zweitbesten Digitalisierungsgrad punkten.

Weitere Studiendetails

Die 408-seitige „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2023“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden zudem die Krankenzusatz- und die Pflegezusatz-Versicherung.

Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.