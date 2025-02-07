Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

Dies sind „Deutschlands beste“ Versicherer und Vermittler

26.8.2025 – Welche Akteure die Bundesbürger besonders mögen, haben Servicevalue und Deutschland Test in einer Untersuchung mittels Social Listening ermittelt. Branchensieger wurden die Debeka (Versicherer), Admiraldirekt.de (Direktversicherer), Uelzener (Spezialversicherer), Dittmeier (Versicherungsmakler), BDAE (Versicherungsvertreter) und OVB (Finanz- und Anlageberater).

Welche Marken und Unternehmen halten die Deutschen für die besten? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen nachgegangen.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Deutschlands Beste 2025“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen beziehungsweise für jede Marke wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens flossen die Tonalität und die Reichweite ein. Dazu wurde einerseits der Tonalitätssaldo errechnet als Differenz aus positiven und negativen Nennungen geteilt durch die Gesamtzahl der Nennungen. Die Reichweite wird berechnet als Differenz von positiven und negativen Fragmenten.

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

„Diese beiden Werte sind die Basis eines ersten Punktwertes. Danach werden die Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert.

Das beste Unternehmen jeder Branche bildet mit 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden branchenbezogen normiert“, so die Studienautoren in der Studiendokumentation (PDF, 400 KB). Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhalten die Auszeichnung „Sieger“.

Im Rahmen der Untersuchung kamen rund 70 Millionen Nennungen zu etwa 17.600 Unternehmen aus 208 Branchen zusammen. Unter den Wirtschaftszweigen waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Die Sieger bei den Direkt- und Spezialversicherern

Bei den Direktversicherern gelang der Admiraldirekt.de GmbH durch einen Sprung von fünf auf eins der Branchensieg (normierte 100 Punkte). In die Siegerliste trugen sich unter anderem auch die Vorjahresvierte Cosmos Versicherung AG und die Vorjahressiegerin (VersicherungsJournal 29.8.2024) Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 97,3) ein.

Gleiches schafften auch die Europa Versicherung AG (94,7), die Huk24 AG (87,4), die Bavariadirekt Versicherung AG (81,8) und die DFV Deutsche Familienversicherung AG (75,5).

In der nicht näher definierten Kategorie „Spezialversicherer“ gewann die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. (normierte 100 Punkte) vor den „Siegern“ MDT Travel Underwriting GmbH (99,0), Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA (Coface) Niederlassung in Deutschland (98,7), Hannover Rück SE (93,8) und Soka-Bau (88,5).

Erneut in der Spitzengruppe aufgeführt wird nur die Hannover Rück.

Die besten Versicherer

In der Kategorie Versicherer setzten sich die Debeka Versicherungen gegen die Wettbewerber durch (100 Zähler, „Branchensieger“). Die Koblenzer hatten es vor Jahresfrist nicht in die Top Ten geschafft. Auf dem Treppchen landeten darüber hinaus die Universa Versicherungen (99,5) und Vorjahressieger Allianz Versicherungen (99,2). Unter die zehn besten Versicherer gelangten auch

15 weitere Marktteilnehmer schnitten besser als der Branchenschnitt ab. Die Auflistung kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Die Sieger bei den Vermittlern

Bei den Versicherungsmaklern zog die Dittmeier Versicherungsmakler GmbH (normierte 100 Zähler) vorbei an der Henkel & Lares Henkel KG (99,1) und sicherte sich den Branchensieg. In die Bestenliste trugen sich ferner ein:

In der neu eingeführten Kategorie „Versicherungsvertreter“ lautete die Reihenfolge BDAE Holding GmbH (normierte 100 Punkte) vor Lampe & Schwartze KG (99,8) und Dual Deutschland GmbH (89,8). Die BDAE war im Vorjahr noch unter die Spezialversicherer eingruppiert und hatte dort den Branchensieg davongetragen.

Finanz- und Anlageberater: OVB an erster Stelle

Anders als im Vorjahr wurde kein Ranking für die Finanzvertriebe erstellt. Die entsprechenden Testkandidaten wurden dem neuen Segment „Finanz- & Anlageberater“ zugeordnet. Dort gelang der OVB Vermögensberatung AG mit normierten 100 Punkten der Branchensieg.

Das Unternehmen besitzt laut Internetimpressum neben der Erlaubnis als Versicherungsvertreter (§ 34d Absatz 1 GewO) unter anderem auch eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz Nummer 1 GewO).

An zweiter Stelle wird die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (99,8 Zähler) geführt. Sie besitzt neben der Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) auch eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler.

Weitere Sieger in der Kategorie

Nach welchen Kriterien die Studienautoren die Einordnung in die Kategorien „Versicherungsmakler“, „Versicherungsvertreter“ oder „Finanz- und Anlageberater“ vorgenommen haben, ist nicht bekannt.

Zur Gruppe der Sieger gehören neben FVB auch

Übersichten über alle Branchen-Rankings sind auf dieser Internetseite zu finden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
App · Betriebliche Altersversorgung · Direktversicherung · Direktvertrieb · Finanzanlagenvermittler · Gewerbeordnung · Künstliche Intelligenz · Kundenzufriedenheit · Ranking · Versicherungsmakler · Versicherungsvertreter
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Diese Versicherer und Vermittler bieten den besten Service
4.4.2025 – Eine F.A.Z.-Tochter und ein Forschungsinstitut haben das im Netz verfügbare Meinungsbild zu weit über 7.500 Unternehmen untersucht. Wer sich bei den (Direkt-)Versicherern und Vermittlerhäusern gegen seine Wettbewerber durchsetzen konnte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Dies sind die Versicherer und Vermittler mit den zufriedensten Kunden
30.4.2025 – Wer in Verbindung mit bestimmten Schlagwörtern zur Kundenzufriedenheit im Web besonders positiv besprochen und kommentiert wird, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Welche Anbieter sich bei den (Direkt-) Versicherern, Maklern, Finanz- und Anlageberatern und Insurtechs durchgesetzt haben. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Diese Versicherer, Vermittler und Vertriebe bieten die beste Kundenbetreuung
8.8.2025 – Servicevalue und das F.A.Z.-Institut haben das im Netz verfügbare Meinungsbild zu fast 16.000 Unternehmen aus 60 Branchen untersucht. Wer unter (Direkt-)Versicherern, Insurtechs, Maklern und Finanz- und Anlageberatern besonders positiv besprochen und kommentiert wird. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Diese Allfinanzvertriebe bieten die beste Beratung
17.2.2025 – Zehn Unternehmen erhielten im Ranking von Deutschland Test eine Auszeichnung für überdurchschnittliche Beratungsleistungen. Dem Bestplatzierten gelang ein Sprung vom letztjährig siebten auf den nun ersten Platz. Der Spitzenreiter aus dem Vorjahr stürzte auf Rang acht ab. (Bild: Pixabay CC0/Michal Navrat) mehr ...
 
KI im Versicherungsvertrieb: Wie Maklerpools Vermittler unterstützen
5.3.2025 – Künstliche Intelligenz kann auch im Versicherungsvertrieb helfen, die Hände für das Kerngeschäft frei zu haben. Was große Maklerpools hierzu jetzt angeschlossenen Vermittlern anbieten, hat VersicherungsJournal bei Jonathan Posselt, KI-Teamleiter bei Fonds Finanz, nachgefragt. (Bild: Fonds Finanz) mehr ...
 
Diese zehn Versicherer würden Kunden weiterempfehlen
25.2.2025 – Kunden von Versicherungsvertretern sind eher bereit, eine Empfehlung auszusprechen, so eine aktuelle Umfrage. Wie es sich auswirkt, ob der Versicherte von einem Vertreter oder Makler betreut wird oder ob er den Direktkanal des Anbieters oder ein Vergleichsportal nutzt. (Bild: Hilmes) mehr ...
 
Diese Versicherer und Makler sind heißbegehrt
7.2.2025 – Der Hype um die mit Pistaziencreme und dem sogenannten Engelshaar gefüllte Dubai-Schokolade zeigt, wie stark heute die sozialen Medien über den Erfolg einer Geschäftsidee mitentscheiden. Eine aktuelle Studie untersucht die Online-Attraktivität von Versicherern und Maklern. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
WERBUNG