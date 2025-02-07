Dies sind „Deutschlands beste“ Versicherer und Vermittler

26.8.2025 – Welche Akteure die Bundesbürger besonders mögen, haben Servicevalue und Deutschland Test in einer Untersuchung mittels Social Listening ermittelt. Branchensieger wurden die Debeka (Versicherer), Admiraldirekt.de (Direktversicherer), Uelzener (Spezialversicherer), Dittmeier (Versicherungsmakler), BDAE (Versicherungsvertreter) und OVB (Finanz- und Anlageberater).

Welche Marken und Unternehmen halten die Deutschen für die besten? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen nachgegangen.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Deutschlands Beste 2025“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen beziehungsweise für jede Marke wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens flossen die Tonalität und die Reichweite ein. Dazu wurde einerseits der Tonalitätssaldo errechnet als Differenz aus positiven und negativen Nennungen geteilt durch die Gesamtzahl der Nennungen. Die Reichweite wird berechnet als Differenz von positiven und negativen Fragmenten.

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

„Diese beiden Werte sind die Basis eines ersten Punktwertes. Danach werden die Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert.

Das beste Unternehmen jeder Branche bildet mit 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden branchenbezogen normiert“, so die Studienautoren in der Studiendokumentation (PDF, 400 KB). Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhalten die Auszeichnung „Sieger“.

Im Rahmen der Untersuchung kamen rund 70 Millionen Nennungen zu etwa 17.600 Unternehmen aus 208 Branchen zusammen. Unter den Wirtschaftszweigen waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Die Sieger bei den Direkt- und Spezialversicherern

Bei den Direktversicherern gelang der Admiraldirekt.de GmbH durch einen Sprung von fünf auf eins der Branchensieg (normierte 100 Punkte). In die Siegerliste trugen sich unter anderem auch die Vorjahresvierte Cosmos Versicherung AG und die Vorjahressiegerin (VersicherungsJournal 29.8.2024) Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 97,3) ein.

Gleiches schafften auch die Europa Versicherung AG (94,7), die Huk24 AG (87,4), die Bavariadirekt Versicherung AG (81,8) und die DFV Deutsche Familienversicherung AG (75,5).

In der nicht näher definierten Kategorie „Spezialversicherer“ gewann die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. (normierte 100 Punkte) vor den „Siegern“ MDT Travel Underwriting GmbH (99,0), Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA (Coface) Niederlassung in Deutschland (98,7), Hannover Rück SE (93,8) und Soka-Bau (88,5).

Erneut in der Spitzengruppe aufgeführt wird nur die Hannover Rück.

Die besten Versicherer

In der Kategorie Versicherer setzten sich die Debeka Versicherungen gegen die Wettbewerber durch (100 Zähler, „Branchensieger“). Die Koblenzer hatten es vor Jahresfrist nicht in die Top Ten geschafft. Auf dem Treppchen landeten darüber hinaus die Universa Versicherungen (99,5) und Vorjahressieger Allianz Versicherungen (99,2). Unter die zehn besten Versicherer gelangten auch

15 weitere Marktteilnehmer schnitten besser als der Branchenschnitt ab. Die Auflistung kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Die Sieger bei den Vermittlern

Bei den Versicherungsmaklern zog die Dittmeier Versicherungsmakler GmbH (normierte 100 Zähler) vorbei an der Henkel & Lares Henkel KG (99,1) und sicherte sich den Branchensieg. In die Bestenliste trugen sich ferner ein:

In der neu eingeführten Kategorie „Versicherungsvertreter“ lautete die Reihenfolge BDAE Holding GmbH (normierte 100 Punkte) vor Lampe & Schwartze KG (99,8) und Dual Deutschland GmbH (89,8). Die BDAE war im Vorjahr noch unter die Spezialversicherer eingruppiert und hatte dort den Branchensieg davongetragen.

Finanz- und Anlageberater: OVB an erster Stelle

Anders als im Vorjahr wurde kein Ranking für die Finanzvertriebe erstellt. Die entsprechenden Testkandidaten wurden dem neuen Segment „Finanz- & Anlageberater“ zugeordnet. Dort gelang der OVB Vermögensberatung AG mit normierten 100 Punkten der Branchensieg.

Das Unternehmen besitzt laut Internetimpressum neben der Erlaubnis als Versicherungsvertreter (§ 34d Absatz 1 GewO) unter anderem auch eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz Nummer 1 GewO).

An zweiter Stelle wird die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (99,8 Zähler) geführt. Sie besitzt neben der Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) auch eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler.

Weitere Sieger in der Kategorie

Nach welchen Kriterien die Studienautoren die Einordnung in die Kategorien „Versicherungsmakler“, „Versicherungsvertreter“ oder „Finanz- und Anlageberater“ vorgenommen haben, ist nicht bekannt.

Zur Gruppe der Sieger gehören neben FVB auch

Übersichten über alle Branchen-Rankings sind auf dieser Internetseite zu finden.