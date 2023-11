Die Top-15-Stände auf der diesjährigen DKM

3.11.2023 – Auf der Dortmunder Messe trifft sich die Branche zum zentralen Austausch. In diesem Jahr standen traditionelle Themen im Vordergrund, auch viele jüngere Besucher waren dabei. Diskutiert wurde an den Ständen der Aussteller, diese waren um Aufmerksamkeit und Zulauf bemüht. Wie ist das gelungen? Ein Rückblick mit Augenzwinkern.

Robin Kiera am Stand der Itzehoer

(Bild: privat)

Auf der Messe DKM stachen in diesem Jahr einige Stände auf den ersten, andere erst auf den zweiten Blick hervor. Welche Aussteller haben mit ihrem Stand auf sich aufmerksam gemacht und wer bleibt damit in Erinnerung?

Wir haben ein inoffizielles Ranking der Stände in verschiedenen Kategorien vorgenommen – mit einigen Überraschungen und einem deutlichen Sieger.

Neben dem Ranking drängen sich noch drei weitere Erkenntnisse aus der DKM 2023 auf.

Erstens: das wichtigste Branchenevent

Die DKM ist nach wie vor das Branchenevent für Versicherer, Vermittler und Dienstleister. Zwar habe ich auch die Indoor-Breakdance-Gaudi vermisst und es war merklich, dass die Messe etwas kleiner war als sonst. Aber sowohl am ersten als auch am zweiten Tag war die DKM brechend voll.

Einige Standinhaber meinten auch, die Veranstaltung hatte 2023 – gefühlt – mehr Besucher als 2022. Kollegen, die das erste Mal dabei waren, waren sichtlich begeistert.

WERBUNG

Zweitens: Traditionelle Themen dominieren die Agenda

Insurtechs kamen nur am Rande vor. Während auf den vorherigen Messen merklich eine Verunsicherung und / oder Aufbruchstimmung zu verzeichnen waren, so dominierten dieses Mal traditionelle Themen die Agenda und Gespräche.

Die Bühne „Insurtech“ der Zeb.Rolfes.Schierenbeck.Associates GmbH war zwar erneut spannend besetzt mit vielen interessanten Business Cases und Start-ups. Aber es gab keinen Akteur wie in den Jahren zuvor, der mit breiter Brust die Aufmerksamkeit auf sich zog. Vielleicht findet hier eine Normalisierung statt.

Drittens: Jüngere Generation kommt nach

Fachkräftemangel: ja und nein. Auf der einen Seite war der Fachkräftemangel ein allgegenwärtiges Gesprächsthema. Und die Zeiten, in denen hunderte Bewerbungen für eine Stelle die Wäschekörbe und Mailboxen der Versicherer füllten, sind endgültig vorbei.

Gleichzeitig sah man auf den Diskussionspodien und während der DKM nicht nur 50- und 60-plus- Vermittler sowie -Entscheider, sondern eine neue Generation der Über-30- und 40-Jährigen. Es gibt eine ganze neue Generation engagierter Branchenteilnehmer, die in ihren Häusern an der Modernisierung und Zukunft der Assekuranz arbeiten. Für mich war das die größte und schönste Erkenntnis der DKM 2023.

Nun aber zum Ranking der Top-15-Stände auf der DKM 2023.

Kategorie „beste Standparty“ – Allianz

Hier räumten die Allianz Versicherungen ab. Insbesondere, weil es ein geschickter Schachzug war, wohl als einziger überhaupt eine Standparty ausrichten zu dürfen.

Wer aber eine Party-Eskalation erwartete, wurde enttäuscht. Brav um 21.30 Uhr war Schluss nach vielen spannenden Fachgesprächen.

(Bild: Kiera)

Kategorie „die Gemütlichsten“ – Itzehoer

In Norddeutschland ist es eh schon gemütlich (der Autor lebt in Hamburg), aber am Stand der Itzehoer Versicherungen war es am gemütlichsten. Und wer Wasser in Flensburger Bierflaschen serviert [siehe oben, Bild des Autors], hat sowieso aus Prinzip schon einen Preis verdient.

Schon deswegen, weil der Versicherer das Thema Optimismus in diesen schweren Zeiten gewählt hat. Danke. Krisen und Desaster (und da betrifft nicht nur den Digitalisierungsgrad vieler Versicherer) gibt es schon genug.

(Bild: Kiera)

Kategorie „die Grünsten“ – die Bayerische

Nein, hier ist nicht das Geschäftsmodell der Pangaea Life GmbH gemeint, sondern der Stand der Versicherungsgruppe die Bayerische.

Grüner und auch offener geht es nicht.

(Bild: Kiera)

Kategorie „die Grünsten, Subkategorie inhaltlich“ – Pangaea Life

Der Stand schien neu.

Der Fonds-Anbieter, der extrem früh und wohl auch sehr smart auf nachhaltige Geldanlagen gesetzt hat, scheint mit der Präsenz auf der DKM noch mal seine Ziele zu unterstreichen.

(Bild: Kiera)

Kategorie „zielgruppenorientiert“ – LV 1871

Wer erinnert sich noch an den Stand der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) vor zehn bis 15 Jahren? Viel weiß.

Und nun? Seit Jahren gehört die LV 1871 zu den Versicherern mit den besonders auffallenden Ständen. Es wird aber nicht sinnlos auf Farbe gesetzt, sondern hier verbirgt sich ein Zielgruppenkonzept. Ich würde sagen, gelungen.

(Bild: Kiera)

Kategorie „die Content-reichsten“ – Zeb

Die Unternehmensberatung Zeb setzte weiter voll auf Inhalte und bot nicht nur reichlich Partnern Platz, sondern auch Experten und Entscheidern eine Bühne.

Das letzte Panel dort soll wohl das beste gewesen sein – „habe ich gehört“.

(Bild: Kiera)

Sonderpreis „Strandkorb“ – NV Versicherung

Der Stand der NV-Versicherungen VVaG lag etwas am Rand – aber der Strandkorb holte alles wieder raus.

Der Preis des gemütlichsten Standes ging ja schon an die Itzehoer (auch im Norden) und daher gibt es den Sonderpreis. Vielleicht klappt es im nächstes Jahr, wenn die Itzehoer patzt.

(Bild: Kiera)

Kategorie „die jüngsten Mitarbeiter“ – Kompass Group

Fachkräftemangel war eines der wichtigsten Themen auf der DKM.

Aber der Stand der Vers-Kompass GmbH zeigte, dass man auch junge Menschen für Versicherungen und Vertrieb begeistern kann.

(Bild: Kiera)

Kategorie „das beste Essen“ – Arag

Der neue Stand der Arag Versicherungen – ganz eng mit der Interlloyd Versicherungs-AG zusammen – bot nicht nur neue Produkte sondern auch Tapas.

Es machte schnell die Runde. Am Stand der Arag gab es das beste Essen.

Ganz großes Lob geht allerdings auch an den Messeveranstalter BBG Betriebsberatungs GmbH. Denn das Essen am Abend des ersten Tages war – obwohl mehrere tausend Leute anwesend waren – sensationell. Danke!

(Bild: Kiera)

Kategorie „der netteste Stargast“ – Markel

Die Markel Insurance SE hatte die Weltmeisterin im Kickern, Lilly Andres, eingeladen. Ihre Meisterschaft hielt nur wenige gestandene Vermittler und Experten davon ab, sich mit ihr zu messen.

Die Sportlerin war so nett, dass sie dem ein oder anderen auch mal einen Treffer gönnte.

(Bild: Kiera)

Kategorie „praktischster Stand“ – Markel

Markel räumt auch in dieser Kategorie ab. Denn an der Wand des Standes sah man alle Markel-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen abgebildet – mit Namen.

Das ist ein nettes Gimmick. Denn so konnte man auch während des Gespräches auf die Tafel linsen oder gezielt einen Ansprechpartner suchen. Sehr einfach und sehr praktisch.

(Bild: Kiera)

Kategorie „bestes Give-away“ – Provinzial

Die Provinzial Versicherungen beeindruckten mit einem neuen Stand, auf dem man auch die Andsafe AG, die OCC Assekuradeur GmbH und andere Provinzial-Unternehmen finden konnte.

Das beste jedoch war: Lokales Bier als Give-away in einer praktischen Tragetasche. Wir haben leider davon nichts abbekommen – aber wir sahen viele glückliche Gesichter.

(Bild: Kiera)

Kategorie „bestes Werbemittel“ – Passportcard

Wen schon die technische Lösung der Passportcard Deutschland GmbH als dem Versicherer für Expats und entsendetes Fachpersonal beeindruckt, der sollte sich dieses Werbemittel anschauen.

Und ja, die Ähnlichkeit zum Autor ist nicht zufällig.

(Bild: Kiera)

Kategorie „das krasseste Upgrade“ – OCC Assekuradeur

OCC ist nicht nur für die Absicherung von Oldtimern und Premiumfahrzeugen sowie für ein innovatives Marketing bekannt. Der Assekuradeur fiel auch mit dem besten Upgrade seines Standes im Vergleich zum letzten Jahr auf.

Insgesamt war der ganze Stand modern, locker und freundlich.

(Bild: Kiera)

Kategorie: „Gesamtsieger“ – VHV

„Wenn schon, denn schon”, könnte das Motto des Standes der VHV Versicherungen gewesen sein. Denn – wie jedes Jahr – erschien die VHV mit einer großen Zahl an Mitarbeitern, die Vermittler, Makler und Besucher anzogen und ansprachen.

Ganz gleich, um welche Uhrzeit, und ganz gleich, ob es gerade etwas zu verlosen gab oder nicht, bei der VHV war immer etwas los. Es ist wahrscheinlich eine sehr smarte Strategie, so das Maximum an Vertrieb aus der DKM herauszuholen.