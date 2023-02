Die sozialen Medien spalten die Versicherungsbranche

17.2.2023 – Vielen Gesellschaften ist das Engagement auf Facebook, Instagram oder Tiktok noch fremd. Auch die Kosten und der Personalaufwand spielen eine Rolle, zumal konkrete Erfolge derzeit kaum messbar sind. Andere sehen die Aktivitäten als Investition in die Zukunft, um die Generation Z später als Kunden zu gewinnen.

WERBUNG

Die Bedeutung der sozialen Medien für die eigene Marke, das Image, Rekrutierung von Fachkräften oder Ansprache der jungen Zielgruppe wird in der Versicherungsbranche unterschiedlich bewertet. Es gibt Gesellschaften, die auf den verschiedenen Plattformen schon seit Jahren aktiv sind; andere Unternehmen freunden sich erst zaghaft mit dieser Art der Kommunikation an.

Kaum eine Gesellschaft bespielt alle Kanäle gleichermaßen aktiv. Das dürfte mit der Definition der eigenen Ziele, aber auch mit dem jeweiligen Budget und der damit verbundenen Personalausstattung zu tun haben.

Laut „Social-Media-Atlas“ nutzen 71 Prozent der deutschen Web-Aktiven YouTube, gefolgt von Facebook mit 63 Prozent. Auf den weiteren Rängen folgen Instagram, (49 Prozent, plus drei Prozentpunkte), Pinterest (32 Prozent, minus einen) und Tiktok (31 Prozent, plus fünf). Das chinesische Videoportal schafft die höchste Steigerung unter den 13 beliebtesten Diensten (VersicherungsJournal 8.6.2022).

Wer in den sozialen Medien mitspielt und wer nicht

Zu den Gesellschaften, die online stark vertreten sind, gehören die Huk-Coburg Versicherungen, die Cosmos Versicherungen und der Allianz-Konzern. Das zeigt eine Auswertung der Berater der Digitalagentur Web-netz.de, einem Portal der Web-Netz GmbH, in einer zweiteiligen Untersuchung vom Oktober (15.11.2022).

Fünf Unternehmen bekommen in der Gesamtwertung dagegen null Punkte, weil sie im Netz kaum sichtbar sind. Dazu gehören die SV Sparkassen-Versicherungen, die VHV Versicherungen, die Signal Iduna Versicherungen, die Versicherungskammer Bayern (VKB) und die Continentale Versicherungen.

Aus Sicht der VKB „vermittelt die Untersuchung ein falsches Bild unserer Social-Media-Präsenz“. Der Versicherer sei auf allen relevanten Kanälen wie Facebook, Linkedin, Instagram und Youtube mit eigenen Profilen aktiv, seit dem 1. Januar sogar mit einem eigenen Tiktok-Kanal, wie die Gesellschaft auf Nachfrage mitteilt.

VKB startet auf Tiktok

„Wir bauen unsere Social-Media-Präsenz verstärkt und kontinuierlich seit 2021 Schritt für Schritt aus. Das umfasst sowohl die Aktivitäten und den Invest in den schon vorhandenen Kanälen, als auch den Start neuer Kanäle wie Tiktok“, so das Unternehmen, das zur Sparkassen-Finanzgruppe gehört.

Aber die VKB sei nicht die einzige Marke der Versicherungskammer. Noch zwei weitere Regionalmarken sowie zwei bundesweit tätige Marken seien unter dem Konzerndach beherbergt. „Wir können – anders als andere Marktteilnehmer – nicht unser komplettes Budget in die Präsentation einer Marke stecken“, so die Gesellschaft.

Und klar sei auch, dass die eingesetzten finanziellen Mittel die Sichtbarkeit im positiven wie auch im negativen Sinne im Netz stark beeinflussten.

Wir können – anders als andere Marktteilnehmer – nicht unser komplettes Budget in die Präsentation einer Marke stecken. VKB

Debeka setzt Fokus auf Instagram und Tiktok

Strategisch haben es andere Gesellschaften leichter. Sie können sich auf bestimmte Kanäle konzentrieren und in ausgewählten Netzwerken, was Reichweite und Reaktionen angeht, erfolgreich sein. Dazu gehören zum Beispiel die Debeka Versicherungen. Die Koblenzer sind zwar auf allen großen Plattformen unterwegs, definieren aber Instagram und Tiktok als spannend.

„Wir sehen diese Kanäle mit der höchsten Relevanz bei jungen Zielgruppen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Nutzer auf Tiktok die meiste Zeit verbringen. Und zwar mehr als auf Instagram und Facebook zusammen. Daher legen wir auf diese Kanäle ein besonderes Augenmerk. Zusätzlich sind wir verstärkt bei Linkedin aktiv“, erklärt ein Sprecher gegenüber dem VersicherungsJournal.

Seit 2015 ist der Versicherer in den sozialen Netzwerken unterwegs. Aktuell folgen der Gesellschaft auf Instagram knapp 36.000 Follower und auf Tiktok über 34.500 (Stand: 16.2.2023).

Cosmos: Wer zuerst kommt …

Das chinesische Videoportal wird von vielen Versicherern noch gemieden. Neben der Debeka und der Huk24 AG ist hier auch die Cosmosdirekt-Gruppe seit Längerem präsent (8.1.2021). „Die „Paid Cosmic-Fail“-Kampagne der Generali-Tochter generierte über 930 Millionen Views.

Cosmosdirekt nutzte hier den Trendsetter-Effekt: „Wir haben früh gesehen, wie relevant Tiktok für junge Menschen ist, und dass zu einem Zeitpunkt als noch keiner unserer Wettbewerber dort aktiv war“, erklärt der Direktversicherer.

Zusätzlich dienen die Netzwerke dem Unternehmen nach eigener Aussage als Impulsgeber: „Die Inhalte der Community sind hilfreich, um zu verstehen, welche Themen gut ankommen und welche eher nicht. Und wo wir die Möglichkeit sehen, mit der Community zu interagieren und gegebenenfalls Fragen zu Versicherungsthemen zu beantworten.“

Der Direktversicherer stemmt seine Aktivitäten teils mit eigenen Kräften und bedient sich externer Dienstleister.

Bei unserer Marketing-Kommunikation setzen wir auf eine hybride Struktur und sprechen auf diesen Kanälen neue Kunden (aber auch Mitglieder) an. Debeka

Kundenansprache steht im Vordergrund

Die Debeka nennt für ihren Fokus auf die zwei ausgewählten Netzwerke Gründe: Die Plattform der Generation Z sei Tiktok. Instagram sei etabliert bei der Zielgruppe unter 30 Jahre.

„Bei unserer Marketing-Kommunikation setzen wir auf eine hybride Struktur und sprechen auf diesen Kanälen neue Kunden (aber auch Mitglieder) an, mit denen wir unter anderem Kontakte für unsere Kollegen im Außendienst knüpfen. […] Wir blicken auch auf die Zukunft, im Jahr 2030 wird die Generation Z wahrscheinlich den höchsten Anteil an der Bevölkerung haben“, so das Unternehmen.

Auch bei der Debeka spielen die Kosten eine Rolle: „Wir betreiben im Social-Media-Team mittlerweile bald 20 Kanäle mit einem Team von vier Kollegen. Dabei setzen wir stark auf organisches Wachstum und nicht auf klassische, teure Werbung.“

LVM will Marke bei der jungen Zielgruppe bekannter machen

Die Berater von Web-netz.de erwähnen in ihrer Auswertung lobend einen westfälischen, mittelständischen Anbieter: „Die LVM Versicherungen präsentieren sich stark instagramable [als geeignet, auf Instagram gepostet zu werden]. Bei der fünftgrößten Followerschaft gelingt es, die drittmeisten kommunikativen Reaktionen zu erzeugen“, heißt es im Bericht.

„Wir verfolgen mit dem Kanal primär das Ziel, die Bekanntheit der Marke LVM in der jungen Zielgruppe zu steigern und die LVM-Themen in den Vordergrund zu stellen, die für junge Kundinnen und Kunden relevant sind. Hierzu zählen in erster Linie Kompetenz in Versicherungsfragen und Authentizität durch persönliche Nähe“, erklärt der Versicherer auf Nachfrage.

Das Recruiting von Auszubildenden und die Gewinnung neuer Kunden sehen die Münsteraner bei ihrem Engagement nicht als primäres Ziel.

Ein exklusiv nur für den Social-Media-Bereich abgestelltes Team gibt es beim LVM nicht. Die Themen werden aus dem Marketing heraus betreut. Daher „lassen sich die Social-Media-Aktivitäten personell und monetär nicht trennscharf abbilden“, erklärt der Versicherer auf die Frage nach den finanziellen Aufwendungen.

Mit den sogenannten Freien Bauern waren wir jedoch nie im Gespräch. LVM

Dialog in den sozialen Medien birgt für Unternehmen Risiken

Das Engagement in den sozialen Netzwerken kann für Unternehmen auch nach hinten losgehen, wie der LVM Anfang 2023 bitter erfahren musste (Medienspiegel 9.1.2023). Der Versicherer sah sich aufgrund eines Posts zur veganen Ernährung mit einem Sturm der Entrüstung aus der Landwirtschaft konfrontiert, die Freie Bauern Deutschland GmbH gingen auf die Barrikaden (17.1.2023).

„Der Dialog in den sozialen Medien trägt immer auch das Risiko in sich, missverstanden zu werden. Im zitierten Fall haben wir uns bei unseren Kundinnen und Kunden entschuldigt, die Anstoß an dem Beitrag genommen hatten. Mit den sogenannten Freien Bauern waren wir jedoch nie im Gespräch“, erklärt der LVM auf Nachfrage

Und man habe aus dem Vorfall Konsequenzen gezogen. „Wir haben im Nachgang unsere internen Qualitätschecks optimiert und arbeiten fortlaufend daran, unsere Abläufe zu verbessern“, so die Münsteraner.

Datenschutz: Tiktok vergleichbar mit Facebook oder Instagram

Aber nicht nur unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen im Netz stellen Unternehmen Fallen, auch die Plattformen machen sich aufgrund ihrer Geschäftsmodelle angreifbar. Die zum chinesischen Bytedance-Konzern gehörende Internetplattform Tiktok ist schon lange unter anderem wegen unzureichender Datensicherheit und Mangel an Schutz junger Nutzer in der Kritik.

Bei der Debeka habe die Diskussion um das Videoportal sogar dazu geführt, den Start auf der Plattform zu verschieben. „Glaubt man verschiedenen Veröffentlichungen, dann kommen Experten zu dem Ergebnis, dass die App absolut vergleichbar mit Facebook oder Instagram ist“, unterstreicht ein Unternehmenssprecher.

Gravierender Unterschied sei jedoch, dass man hier keinen direkten Messenger habe. „Wir erhalten über Tiktok also keine vertraulichen Nachrichten mit sensiblen Kundeninhalten. Das ist wohl zunächst mal der wichtigste Punkt. Wir sind auch in einem regelmäßigen Austausch mit Tiktok selbst. Daher bekommen wir Informationen zu Sicherheit und Datenschutz aus erster Hand“, so die Debeka.

Aktuell beschäftige man sich mit der eher frauenaffinen Plattform Pinterest, bisher ist hier die Huk-Coburg einer der wenigen aktiven Versicherer. Das Netz bleibt laut Debeka für die Versicherungsbranche spannend. „Erst recht mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz, wie wir das gerade mit dem Chatbot „ChatGPT“ sehen“ (13.2.2023).