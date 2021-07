Die leistungsstärksten Gewerbeversicherer aus Sicht der Vema-Makler

14.7.2021 – Die Alte Leipziger liegt an der Spitze der Qualitätsranglisten in der gewerbliche Gebäude- wie auch Inhaltsversicherung. Dahinter folgen Helvetia, Allianz und R+V (Gebäude) beziehungsweise Allianz, AIG und Helvetia (Inhalt). Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Versicherungsmakler-Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der in der gewerblichen Gebäude- sowie Inhaltsversicherung unter ihren über 3.900 Partnerbetrieben (VersicherungsJournal 6.7.2021) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Ergebnis: In beiden Segmenten setzte sich die Axa Versicherung AG gegen die Wettbewerber durch (2.7.2021).

Axa in den Qualitätswertungen nicht auf den vorderen Rängen

In der Qualitätswertung bei der Absicherung von gewerblichen Gebäuden landeten die Kölner nur auf dem sechsten Platz, in der gewerblichen Inhaltsversicherung reichte es sogar nur zur neunten Position.

Bewertet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Leistungsbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Dies ist vor allem auf die in beiden Bereichen klar unterdurchschnittliche Bewertung von Antrags- wie auch Schadenbearbeitung zurückzuführen Bei der Produktqualität schnitt das Unternehmen zumindest in der gewerblichen Gebäudeversicherung etwas besser ab als der Schnitt.

Gewerbliche Gebäude: Alte Leipziger gewinnt Qualitätswertung

Den Spitzenplatz in diesem Segment sicherte sich die Alte Leipziger Versicherung AG. Die befragten Vermittler bescheinigten der Gesellschaft die mit Abstand beste Performance in Sachen Policierung und Verhalten im Schadenfall. Bei der Produktqualität gab es die zweitbeste Note. Der Mittelwert insgesamt wird mit 1,66 angegeben.

An zweiter Stelle in der Qualitätsrangliste – und damit sieben Plätze besser als beim Neugeschäft – liegen die Helvetia Versicherungen (1,83). Der Akteur konnte vor allem mit der drittbesten Produktqualität punkten. Bei der Antragsbearbeitung sehen die Umfrageteilnehmer das Unternehmen an vierter, bei der Schadenbearbeitung an fünfter Stelle.

Allianz und R+V-Gruppe teilen sich Bronzerang

Den Bronzerang sicherten sich mit jeweils 1,86 die Allianz Versicherungs-AG (an Position beim Neugeschäft) und die R+V-Gruppe (Platz vier beim Neugeschäft). Bei der Produktqualität blieben beide Anbieter um mehr als 0,1 Notenpunkte hinter dem Durchschnittswert zurück, in den beiden anderen Qualitätsdimensionen schnitten sie etwas besser ab als der Schnitt.

Beide Akteure erzielten in punkto Schadenbearbeitung ihre beste Platzierung. Die Allianz, die als einziges Unternehmen kein spezielles Vema-Deckungskonzept vorhält, landete an dritter, die R+V sogar an zweiter Stelle.

Position fünf belegt die Signal-Iduna-Gruppe. Der Topnote bei der Produktqualität stand die jeweils drittschlechteste Bewertung hinsichtlich Antrags- und Schadenbearbeitung gegenüber.

Gewerbe-Inhalt: Alte Leipziger ebenfalls in Front

In der gewerblichen Inhaltversicherung, in der alle aufgeführten Marktteilnehmer ein spezielles Vema-Deckungskonzept bieten, landete die Alte Leipziger ebenfalls auf dem Spitzenplatz. Die Gesellschaft ließ bei der Policierung alle anderen Unternehmen hinter sich und musste sich in den beiden anderen Dimensionen nur jeweils einem Wettbewerber geschlagen geben.

Beim Verhalten im Schadenfall schnitt nur die Allianz besser ab, die allerdings bezüglich der Produktqualität um fast 0,3 Notenpunkte das Nachsehen hatte. Insgesamt kommt der Anbieter auf einen Mittelwert von 1,79, was Position zwei bedeutet.

Diesen teilt sich die Allianz mit der AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland. Diese bekam zwar für ihre Produktqualität die beste Bewertung. Bei der Schadenbearbeitung reichte es hingegen nur zu einer unterdurchschnittlichen Note – mit über 0,3 Punkten Rückstand auf das führende Unternehmen.

Position vier sicherte sich hauchdünn dahinter die Helvetia. Beim Verhalten im Schadenfall sehen die Vema-Makler den Akteur an dritter, bei der Policierung an vierter und bei der Produktqualität an fünfter Stelle. Alte Leipziger und Allianz schnitten in der Qualitätsrangliste jeweils einen Platz besser ab, die Helvetia vier und die sogar fünf Ränge besser.

