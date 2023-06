Die Favoriten der Makler in der Berufsunfähigkeits-Versicherung

23.6.2023 – Die Alte Leipziger ist und bleibt der eindeutige Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Berufsunfähigkeits-Policen geht. Dahinter folgen dicht beieinander die LV 1871, der Volkswohl Bund, die Swiss Life und die Allianz, wie die Asscompact Trends II/2023 zeigen.

In der Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler (VersicherungsJournal 8.6.2023) hat sich das Geschäft mit Berufsunfähigkeits- (BU-) Policen wieder in die Spitzengruppe zurückgekämpft. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact Trends II/2023 der BBG Betriebsberatungs GmbH.

Die Produktgattung landete zuletzt an sechster Stelle, wobei jeder zweite Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft berichtet. Einige Auflage zuvor war die Gattung aus der Top Ten herausgefallen (10.12.2021)

Hintergründe zur Methodik

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert unabhängigen Versicherungs-Vermittlern zu Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 426 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2023. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in den abgefragten Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei können die Vermittler über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingegeben.

Alte Leipziger mit großem Vorsprung Spitzenreiter

In der BU-Versicherung, in der insgesamt 450 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich ein klarer Favorit der Makler und Mehrfachvertreter. Mit respektablem Vorsprung liegt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. an der Spitze. Fast als jeder vierte Umfrageteilnehmer nannte das Unternehmen als Favoriten.

In einem engen Kampf um den Silberrang setzt sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) (8,7 Prozent) gegen die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und die Allianz Lebensversicherungs-AG durch. Die vier vorgenannten Akteure liegen nur etwas mehr als einen Prozentpunkt auseinander.

Die Positionen sechs bis neun belegen mit 6,7 bis 4,4 Prozent die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Continentale Lebensversicherung AG und die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland.

Aufsteiger und Absteiger in der Beliebtheitsskala

An der Spitze zieht die Alte Leipziger schon seit vielen Quartalen einsam ihre Runden. Die LV 1871 holte sich den zweiten Platz zurück, nachdem sie im Quartal zuvor vom Silber- auf den fünften Rang gefallen war.

Auch der Volkswohl Bund bestätigte sein gutes Standing im Maklermarkt. In den letzten vier Auflagen war das Unternehmen mindestens auf der vierten und bestenfalls auf der zweiten Position. Die Swiss Life konnte ihren Aufwärtstrend nicht fortsetzen. Nachdem es zuvor vom sechsten über den fünften auf den zweiten Rang nach oben gegangen war, büßte der Anbieter nun wieder zwei Plätze ein.

Nach oben zeigt die Kurve bei der Allianz (von sechs auf fünf) und bei der Canada Life (von neun über sieben auf sechs). Für die Nürnberger ging es von vier auf sieben nach unten. Continentale und Baloise verteidigten ihre Platzierungen aus dem Vorquartal.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 205-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2023 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur BU-Versicherung

An die Alte Leipziger liefern unabhängige Vermittler auch das meiste Geschäft (5.5.2023). Hinsichtlich der Weiterempfehlungs-Bereitschaft hat ebenfalls die Alte Leipziger die Nase vorn (9.5.2023). Dies hat die Asscompact „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2023“ gezeigt, die ebenfalls von der BBG durchgeführt wurde.

Auch bei den Partnermaklern der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. ließ die Alte Leipziger die Wettbewerber hinter sich. Dies gilt laut der Qualitätsumfrage sowohl für die Neugeschäfts- als auch die Qualitätsrangliste (9.3.2022).

Die BU-Versicherung wird von etlichen Analysehäusern in Ratings, Scorings oder anders bezeichneten Untersuchungen bewertet. Zuletzt waren das neben der Morgen & Morgen GmbH (4.5.2023) auch die Franke und Bornberg GmbH (5.4.2023, 22.3.2023), die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) (20.1.2023) und die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (12.8.2022, 25.10.2022).

Die Kundenorientierung der Anbieter aus Verbrauchersicht hat die Servicevalue GmbH vor einigen Wochen unter die Lupe genommen (19.5.2023). Zu Jahresbeginn haben die Marktforscher aus Köln eine Untersuchung zur Leistungsregulierung veröffentlicht (12.1.2023).