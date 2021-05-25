Die (Direkt-)Versicherer mit den treuesten Kunden

27.2.2026 – Die höchste Kundentreue gibt es nach einer Untersuchung von Servicevalue und Deutschland Test bei den Cosmos Versicherungen (Direktversicherer) und den ADAC Versicherungen Allianz (Versicherer). Im Branchenvergleich hat die Assekuranz großen Abstand zu den vorderen Plätzen.

Die Servicevalue GmbH hat erneut zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, die Kundentreue untersucht.

Insgesamt wurden 1.610 (Vorjahr: 1.685) Unternehmen beziehungsweise Marken aus knapp 90 (fast 100) Branchen bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 486.807 (502.680) angegeben. Zum Vergleich: Vor drei Jahren wurden noch „über 657.000“ Urteile zu 2.208 Unternehmen aus 158 Branchen ausgewertet (VersicherungsJournal 7.3.2023).

Pro Unternehmen und Marke mindestens 300 Kundenstimmen

Basis der Untersuchung ist der sogenannte Customer-Loyality-Score (CLS). Er wurde in einer Onlinebefragung im Januar 2026 ermittelt.

Zu der Befragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt, wird zur Methodik erläutert.

WERBUNG

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Im Folgenden sehen Sie eine Liste von Unternehmen. In Klammern dahinter ist jeweils der Branchenbezug angegeben. Wenn Sie in den letzten 24 Monaten bei einem dieser Anbieter für die genannte Branche Kunde waren beziehungsweise noch sind, geben Sie bitte an, ob Sie sich für diesen Anbieter bei einem erneuten Kauf- oder Vertragsinteresse wieder entscheiden würden.“

Insgesamt standen drei Antwortoptionen zur Auswahl:

„‚Ja, ich würde mich erneut für diesen Anbieter entscheiden‘,

‚Nein, ich würde mich nicht mehr für diesen Anbieter entscheiden‘,

‚Ich war dort in den letzten 24 Monaten nicht Kunde‘ (nicht auswertungsrelevant)“.

Die Unternehmen mit den höchsten Treuewerten

Im Ergebnis erhält man den Customer-Loyality-Score. Dieser entspricht dem Anteil „an aktuellen und ehemaligen Kunden (längstens zwei Jahre zurückliegend), bei denen es dem Anbieter gelungen ist, Kundentreue zu erzeugen“, wird zur Erläuterung ausgeführt.

Auf die höchsten Treuewerte kam das Unternehmen Rossmann (85,45 Prozent) aus der Kategorie „Drogerien“. Dahinter folgen der Lebensmitteldiscounter Lidl (85,52 Prozent) und die Kette Drogeriemarkt Müller (84,05 Prozent).

ADAC klettert bei den Versicherern auf die Spitzenposition

In den folgenden Branchenrankings wurden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet, die besser als der Branchenschnitt bewertet wurden. Wer über dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes lag, bekam die Auszeichnung „hohe Kundentreue“. Wer wiederum über dem Durchschnitt der Gesellschaften mit „hoher Kundentreue“ lag, erhielt das Siegel „höchste Kundentreue“.

Bei den Versicherern wurde an elf (Vorjahr: 13) Marktteilnehmer die Auszeichnung „höchste Kundentreue“ verliehen. Auf den besten „Customer-Loyality-Score“ von über 66 Prozent – das sind fast 20 Punkte weniger als beim Gesamtsieger – kamen die ADAC Versicherungen. Sie schoben sich im Vergleich zum Vorjahr (4.2.2025) um gleich sechs Positionen nach oben.

Auf den weiteren Plätzen

Von vier auf zwei nach oben ging es für die Huk-Coburg Versicherungen, die im Jahr zuvor (5.3.2024) noch an fünfter Stelle gelegen hatten. Auf dem Bronzerang folgen die Allianz Versicherungen wieder, die zuvor zweimal von ganz oben gegrüßt hatten.

Auf dem vierten Platz liegen die Debeka Versicherungen. Für die Koblenzer ging es zuvor von der Spitzenposition vor drei Jahren (7.3.2023) über den zweiten auf den dritten Rang nach unten. Während die Arag Versicherungen von zwölf auf fünf nach oben kletterten, fielen die SV Sparkassenversicherungen wieder von zwei auf sechs zurück.

Die siebte Position belegen die Barmeniagothaer Versicherungen. Vor Jahresfrist hatte die Barmenia an neunter Stelle gelegen. Dahinter folgen die DEVK Versicherungen (von fünf auf acht), die LVM Versicherungen (von elf auf neun), die Generali Versicherungen und die Ergo Versicherungen (Neueinsteiger in die Spitzengruppe).

Aus der Riege der Versicherer mit „höchster Kundentreue“ verabschieden mussten sich die im Vorjahr achtplatzierten VHV Versicherungen, die Vorjahres-Neunte Advocard Rechtsschutzversicherung AG sowie die vor Jahresfrist an 13. Stelle rangierenden R+V Versicherungen.

Cosmos erneut Branchensieger bei den Direktversicherern

Bei den Direktversicherern behaupteten die Cosmos Versicherungen ein weiteres Mal den Spitzenplatz – mit einem auf aktuell 60,3 Prozent gesunkenen CLS. Dahinter folgt die Admiraldirekt.de GmbH (58,6 Prozent; von drei auf zwei) vor der Allianz Direct Versicherungs-AG (57,2 Prozent). Während Letztere in die Spitzengruppe aufstieg, sind die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) und die Huk24 AG nicht mit dabei.

Übersichten über alle Branchenrankings sowie methodische Hinweise sind auf dieser Internetseite zu finden.