Die besten Betriebshaftpflicht-Versicherer aus Maklersicht

24.5.2018

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. hat unter ihren rund 2.850 Partnerbetrieben eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Betriebshaftpflicht-Versicherung (BHV) durchgeführt. Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei aus ihrer Sicht für das Neugeschäft wichtigsten Anbieter für verschiedene Zielgruppen nennen. Je nach Zielgruppe haben sich bis zu 974 Makler an der bereits im vergangenen Jahr durchgeführten Umfrage beteiligt, deren Ergebnisse die Vema am Mittwoch veröffentlicht hat.

Bei einigen Zielgruppen gab es eindeutige Spitzenreiter – andererseits aber auch das eine oder andere Kopf-an-Kopf-Rennen. So setzten sich etwa die Continentale Sachversicherung AG (Zielgruppe Heilnebenberufe) und die VHV Allgemeine Versicherung AG (Zielgruppe Bauhaupt- und Baunebengewerbe) mit riesigem Vorsprung durch. Die Anteile an Favoritennennungen waren jeweils mehr als doppelt so groß wie bei den ärgsten Verfolgern. In der Zielgruppe Gastronomie kam die Haftpflichtkasse VVaG auf einen fast doppelt so großen Anteil wie der größte Konkurrent.

Hingegen liegen in der Zielgruppe Bürobetrieb, Handel und Handwerk die Top-Vier-Gesellschaften, die von der Axa Versicherung AG angeführt werden, nur um rund zwei Prozentpunkte auseinander. In der Zielgruppe land- und forstwirtschaftliche Betriebe liegt die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. sogar nur um 0,6 Prozentpunkte vor dem ärgsten Verfolger. Die weiteren Top-Gesellschaften aus Sicht der Vema-Partnerbetriebe in den übrigen Zielgruppen sind: