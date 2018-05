Die besten Altersvorsorge- und Gewerbeberater

30.5.2018 – Vier Awards in Platin, sechs in Gold, fünf in Silber und drei in Bronze haben der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute und Kubi e.V. in den Kategorien „Altersvorsorgeberatung 2018“ und „Gewerbeberatung 2018“ vergeben. Zwei Mal gab es den Ehrenpreis „Hall of Fame“.

Neben dem Eisenhut-Award für die beste Vertriebssoftware (VersicherungsJournal 29.5.2018) haben der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und Kubi e.V. kürzlich auch die besten Vermittler in der Altersvorsorge- sowie Gewerbeberatung ausgezeichnet.

Im Rahmen eines mehrstufigen Prüfverfahrens mussten sich die Vermittler nach Angaben der Award-Initiatoren „an Prüfungsberatungsfällen und an Fragenkatalogen mit mehreren Hundert Fachfragen bewähren“. Zur Finalrunde wurde nur zugelassen, wer alle Zwischenprüfungen erfolgreich absolvieren konnte. Dies waren den Angaben zufolge aktuell gut 30 Vermittler.

Die ausgezeichneten Vermittler in der Gewerbeberatung

Die Awards werden seit 2008 in den Abstufungen „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ vergeben. In diesem Jahr gingen sie in der Kategorie „Gewerbeberatung“ an Marlis Stagat vom Bezirkskommissariat Marlis Stagat e.K. der Provinzial Nord in Bad-Segeberg (Gold) sowie an Gerd Eckhardt von der Geschäftsstelle Eckhardt & Fronmüller GbR der SV Sparkassenversicherung in Heidenheim (Silber).

Beim Award für Gewerbeberatung gab es „eine ungewöhnlich hohe Ausfallquote […]. Von den Finalisten konnten gerade einmal zwei Bewerber ausgezeichnet werden“, teilte der Kubi e.V. mit.

Die ausgezeichneten Vermittler in der Altersvorsorgeberatung

In der Altersvorsorgeberatung wurden insgesamt 18 Auszeichnungen vergeben. Neben vier „Silber“- und drei „Bronze“-Awards gab es auch fünf „Gold“-Auszeichnungen.

Diese erhielten Markus Dornseifer (von der Geschäftsstelle Klaus Schlechtinger e.K. der Westfälischen Provinzial in Wenden), Christian Gerber (vom Bezirkskommissariat Drews und Gerber e.K. der Provinzial Nord in Ahrensburg), Jan Petersen (vom Bezirkskommissariat Joachim Schröder e.K. der Provinzial Nord in Bönningstedt), Michael Schröder (von der Sparkasse Osnabrück) sowie Marlis Stagat.

Auszeichnungen für Altersvorsorgeberatung 2018 Award Sieger Gold Markus Dornseifer Christian Gerber Jan Petersen Michael Schröder Marlis Stagat Silber Torsten Kentel (von Buddenbrock Gruppe) Heiko Siegfried Meyer (R+V-Generalagentur Meyer) Antonius Soetebeer (Sparkasse Osnabrück) Bezirkskommissariat Stagat Bronze Jan Ahlers (Bezirkskommissariat Stagat) Michael Breuer (Bezirkskommissariat Guttau und Breuer e.K. der Provinzial Nord) Simon Schindler (Bezirkskommissariat Stagat) Platin Markus Dornseifer Christian Gerber Michael Schröder Marlis Stagat Hall of Fame Christian Gerber Sparkasse Osnabrück

Zwei Mal wurde der Ehrenpreis Hall of Fame vergeben

Da Dornseifer, Gerber, Schröder und Stagat bereits zum dritten Mal – zum Teil in unterbrochener – Folge „Gold“ erhielten, wurde ihnen zusätzlich der „Platin“-Award verliehen. Gerber und Schröder von der Sparkasse Osnabrück wurden zudem in die „Hall of Fame“ aufgenommen – ein Novum in der Altersvorsorgeberatung. Voraussetzung dafür sind drei „Platin“-Auszeichnungen in Folge.

Gründe dafür, dass ein Großteil der Sieger der Ausschließlichkeit entstammt, hatte Kubi-Vorstand und Jury-Mitglied Dr. Wolfgang Drols bei einer früheren Award-Auflage dargelegt (VersicherungsJournal 26.9.2011).