18.6.2019 – Bei der diesjährigen Preisverleihung des „Eisenhut-Awards“ wurden die R+V („R+V Connect“) und die Swiss Life Deutschland Vertriebsservice („Kundenportal“) mit „Gold“ ausgezeichnet. „Silber“ ging an die Digital Broking („meinMVP“), jeweils „Bronze“ an die Nürnberger („easyBT“) und die Bayerische Beamten („BayRat“). Zudem erhielten fünf Vertriebstools eine „Auszeichnung“.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und Kubi e.V. haben an Pfingsten wieder die sogenannten Eisenhut-Awards für die beste Vertriebssoftware vergeben. Die Auszeichnungen, die in den Abstufungen „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ verliehen werden, wurden bereits zum 20. Mal verteilt.

Zwei Mal „Gold“

Mit „Gold“ wurde, wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 29.5.2018), die Softwarelösung zur ganzheitlichen Beratung der R+V Allgemeinen Versicherung AG ausgezeichnet.

„R+V Connect“ wurde nach Angaben der Juroren „eindrucksvoll überarbeitet. Die Abfragen wurden auf das Nötigste beschränkt und das, ohne (!) die Aussagekraft zu verlieren. Eine Fülle von intuitiv erfassbaren Visualisierungen samt Erklärungsfilmen erleichtern den Vermittlern die Beratung und dem Kunden das Verständnis und Eignungsbewertung der Empfehlungen“.

Da die Beratungssoftware bereits zum vierten Mal in Folge „Gold“ erhielt, wurde der Gesellschaft zusätzlich der „Platin“-Award verliehen.

Ebenfalls „Gold“ vergab die Jury an das Kundenportal der Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH. Dies wird unter anderem mit den „innovativen“ Ansätzen zu Portalgestaltung begründet.

Einmal „Silber“ und zwei Mal „Bronze“

„Silber“ in der Kategorie „Portale“ ging an die Digital Broking GmbH für das webbasierte und kostenfreie Maklerverwaltungs-Programm „mein MVP“.

Jeweils mit Bronze bedacht wurden in der Kategorie „ganzheitliche Beratung“ die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. für „BayRat“ sowie die Nürnberger Beteiligungs-AG für „easyBT“.

Die Preisträger des diesjährigen Eisenhut-Awards sowie der Awards „Altersvorsorgeberatung 2019“ und „Gewerbeberatung 2019“ (VersicherungsJournal 18.6.2019) (Bild: Kubi)

Fünf Tools mit „Auszeichnung“

Darüber hinaus wurden fünf Vertriebstools von drei Unternehmen ausgezeichnet. In diese Kategorie gehören den Angaben zufolge „kleinere Applikationen zu innovativen Beratungsthemen oder mit innovativen Lösungsansätzen – etwa zur Bedürfniserhebung, Bedürfnisdeckung et cetera, die nicht in die restlichen Rubriken fallen“ würden.

Preisträger in diesem Segment sind die Swiss Life Deutschland Vertriebsservice für „bAV-Tool“ sowie erneut die Skendata GmbH („Wert 14 PotenzialAnalyse“). Drei Mal prämiert wurde die Ergo Versicherungsgruppe – und zwar für die „IHK App“, das „Akademieportal“ und die „Agentur2Go-App“.