Deutscher Fairness-Preis: Welche Versicherer und Vermittler vorne liegen

24.10.2022 – Mit dem „Deutschen Fairness-Preis 2022“ wurden DEVK, Huk24, SDK, Advocard, Hepster und Dr. Klein ausgezeichnet. Alle Unternehmen sind in ihrer Branche führend in Hinblick auf Fairness, so die Veranstalter Disq und NTV.

Die Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) hat im Auftrag der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH den „Deutschen Fairness-Preis 2022“ (PDF; 821 KB) verliehen.

„Faire Unternehmen begegnen der Kundschaft auf Augenhöhe, treten offen auf und sind verlässlich“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Wer hier aktuell führend sei, zeige der Award.

Fast 65.000 Kundenstimmen

Die Grundlage der Auszeichnung bildet eine nach eigenen Angaben bevölkerungs-repräsentativ angelegte Befragung von Personen ab 18 Jahren. Die Studienteilnehmer sollten innerhalb von 63 Branchen jeweils ein Unternehmen über ein Online-Panel bewerten. Voraussetzung war, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten Kontakt zu dem Anbieter oder dessen Produkte genutzt hatten.

An der Erhebung in den Monaten April bis Juli nahmen 64.960 Kunden teil. Zahlreiche Einzelaspekte wurden abgefragt, so die Studienautoren. Dazu gehörten unter anderem Einhaltung von Absprachen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und den Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote.

Die Aspekte waren in vier Bewertungskriterien zusammengefasst, die für das Gesamturteil unterschiedlich gewichtet wurden. An erster Stelle stand das Preis-Leistungsverhältnis mit einer Gewichtung von 40 Prozent. Danach folgten Zuverlässigkeit (30 Prozent) und Transparenz (20 Prozent). Die Weiterempfehlungs-Bereitschaft ging zu zehn Prozent in das Endergebnis ein.

Insgesamt 849 Unternehmen erhielten Bewertungen. In die Einzelauswertung schafften es jedoch nur die 680 Gesellschaften, die mindestens 80 Kundenstimmen auf sich vereinen konnten.

DEVK gewinnt bei den Versicherer mit Vermittlernetz

In der Kategorie Versicherer mit Vermittlernetz wurden 20 Gesellschaften von Kunden beurteilt. Alle kamen laut Disq auch in die Einzelauswertung, jedoch werden auf der Homepage nur 19 aufgeführt. Sieger wurden die DEVK Versicherungen mit 76,8 Punkten. Die Kölner hatten es im Vorjahr nicht auf das Siegertreppchen, aber in die Auswertung geschafft (VersicherungsJournal 27.10.2021).

Keine Veränderungen ergaben sich auf den Plätzen zwei und drei. Silber sicherten sich wieder die SV Sparkassen-Versicherungen (75,7 Punkte), erneut hauchdünn vor den Debeka Versicherungen (75,3 Punkte).

Die Mindestzahl an Kundenwertungen erzielten außerdem:

In den Teilkategorien Preis-Leistungsverhältnis und Transparenz setzte sich ebenfalls die DEVK an die Spitze. Bei der Zuverlässigkeit lag die Allianz ganz vorne.

Huk24 siegt bei den Direktversicherern

In der Sparte Direktversicherer wurden 16 Akteure bewertet, davon erzielten elf eine ausreichende Anzahl von Kundenmeinungen für die Einzelauswertung. Champion wurde die Huk24 AG (77,0 Punkte), im Vorjahr Zweitplatzierte. Der Silberrang ging an die Hannoversche Direktversicherung AG (76,2 Punkte), der Bronzerang an die Allianz Direct Versicherungs-AG (75,7 Punkte).

In die Auswertung kamen zudem:

Hier setzt sich die Hannoversche in der Teilkategorie Preis-Leistungsverhältnis an die Spitze. Die Huk24 überzeugt am meisten in Hinblick auf Zuverlässigkeit und Transparenz.

Unter den privaten Krankenversicherern führt die SDK

An der Spitze der privaten Krankenversicherer liegt die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (75,3). Dahinter folgen die Hansemerkur (75,0) und die Debeka Versicherungen (74,8).

Eine ausreichende Anzahl von Kundenmeinungen lag überdies vor bei:

Bei den Rechtsschutz-Versicherern erreicht Advocard Platz eins

Ins Rennen geschickt wurden auch Rechtsschutzversicherer. Preisträger sind hier – jeweils einen Wimpernschlag entfernt – die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG (75,4), die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (75,3) und die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (75,2).

Häufig bewertet wurden auch DMB Rechtsschutz-Versicherung AG, Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG und Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Bei den Elektronikversicherern ist Hepster die Nummer eins

Unter den Elektronikversicherern setzt sich Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH (76,0) durch. Dahinter folgen Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH (75,1) und Wertgarantie SE (74,8) auf dem Siegerpodest.

Oft beurteilt wurden auch Easy Insurance GmbH, Extrapolice24 – eine Marke der Schutzbrief24 Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH, Friendsurance, eine Marke der Alecto GmbH, Handysecure, eine Marke der Würzburger Versicherungs-AG, Onlineversicherung.de, eine Marke der Jodexnis Versicherungsmakler GmbH, und Protect Versicherung AG.

Zum fairsten Finanzberater wurde Dr. Klein gewählt

Die Kategorie Finanzberater führt die Dr. Klein Privatkunden AG (75,6) an. Auf das Siegerpodest schaffen es auch die Interhyp AG (75,3) und die Formaxx AG (74,4).

In die Einzelauswertung kamen außerdem: