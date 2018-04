Der Countdown für die DSGVO läuft

20.4.2018 – Die Datenschutz-Grundverordnung tritt in gut einem Monat in Kraft. Sie bringt einige Neuerungen auch für Vermittlerbetriebe mit sich. Neueste Umfragen schlagen Alarm: Viele Firmen sind nicht vorbereitet und riskieren staatliche Bußen und anderen Ärger wie Abmahnungen oder Schadensersatzansprüche.

WERBUNG

In wenigen Wochen löst die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) das bisherige Bundesdatenschutzgesetz ab. Die zweijährige Übergangsfrist seit ihrem Inkrafttreten läuft am 25. Mai aus.

Ab dann gelten für alle Unternehmen mit Niederlassung in der EU, die Kunden- oder Mitarbeiterdaten verarbeiten, strengere Informationspflichten und Meldeanforderungen bei Datenpannen. Entsprechend vorbereitet ist aber nur jedes zehnte Unternehmen, ergab eine neue DSGVO-Studie der Absolit D. Schwarz Consulting. Die Firma berät Unternehmen bei der Integration von E-Mail-Marketing.

Viele sind notwendige Anpassungen noch nicht angegangen

In Zusammenarbeit mit Eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. wurden Marketingverantwortliche von 606 mittleren und großen Unternehmen aus zwölf Branchen zum aktuellen Stand ihrer DSGVO-Konformität befragt. Darunter waren auch 42 Versicherer. Ergebnis: Nur 13 Prozent geben an, ihre Prozesse bereits an die neuen Regularien angepasst zu haben.

Während 56 Prozent der Befragten sich mitten in der Anpassung ihrer Prozesse befinden, haben 27 Prozent noch überhaupt nicht angefangen. Selbst von den 71 Unternehmen, die sich laut Studie rechtlich auf der sicheren Seite wähnen, erfüllt nicht einmal die Hälfte auch wirklich alle Anforderungen. Nur 30 halten auch wirklich alle Richtlinien ein.

„Viele Unternehmen haben die Vorgaben der DSGVO bislang offenbar nur halbherzig umgesetzt“, bemängelt Studienautor Torsten Schwarz. Angesichts der kurzen Zeit bis zum 25. Mai gehöre das Thema in der Agenda nach ganz oben.

Zum Stand der DSGVO-Anpassungen aus Sicht der befragten Unternehmen (Bild: Absolit)

Kritisch: E-Mails ohne Werbeeinwilligung

Zudem sollen Unternehmen sich Gedanken über den Umgang mit E-Mail-Adressen ohne zureichende Werbeeinwilligung machen, so die Studie. Im Schnitt betreffe dies 22 Prozent eines E-Mail-Verteilers.

Zwölf Prozent der Firmen wollten weiterhin Werbeinhalte ohne eine zugehörige Einwilligung versenden. Dieses Vorgehen sei äußerst fragwürdig und verwundere. Schließlich wissen 81 Prozent nach eigener Aussage über die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die Vorschriften der DSGVO.

Größte Herausforderung bleibt laut Studie das DSGVO-konforme „Profiling“. Nur 42 Prozent hätten inzwischen die automatische Verarbeitung von personenbezogenen Daten entsprechend den Richtlinien angepasst. Transparenzpflichten würden dagegen schon gut erfüllt. So klären 73 Prozent Kunden darüber auf, welche personenbezogenen Daten für welche Zwecke gesammelt werden.

Eine kostenlose Kurzversion der Absolit-Studie gibt es im Internet als PDF-Dokument zum Download (PDF-Datei, 6,21 MB). Ein Auszug aus dem Teilbereich Finanzen und Versicherung enthält nur die kostenpflichtige Vollversion (177,31 Euro inklusive Mehrwertsteuer).

Jeder zweite Kleinbetrieb noch völlig planlos

Den Versicherungsbereich und kleinere Firmen bildet eine andere Umfrage etwas besser ab, an der 300 Entscheider aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im März und April 2018 teilgenommen haben. Jedes zweite mittelständische Unternehmen in Deutschland ist in Sachen DSGVO noch völlig planlos, konstatiert die Umfrage der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der KMU hat laut Umfrage von den neuen Regeln noch nichts gehört. Ein Fünftel wisse zwar davon, habe bisher aber noch nichts unternommen. Nur jeweils 22 Prozent der KMU seien vorbereitet oder wollen noch Änderungen umsetzen.

„Die Mehrheit nimmt den Datenschutz immer noch auf die leichte Schulter“, sagt Peter Graß, Cyberversicherungs-Experte des GDV. So fehlten oft Regeln zum Umgang mit sensiblen Informationen, auch die IT-Technik sei häufig lückenhaft. Ohne ausreichende Schutzvorkehrungen drohten den Firmen wirtschaftliche Schäden, etwa durch Cyberangriffe oder staatliche Bußgelder.

In der Praxis dürfte laut GDV so gut wie jeder Betrieb von der Verordnung betroffen sein. Über die wichtigsten Neuerungen informiert der Verband auf seiner Homepage.

Die Datenschutz-Grundverordnung ist sehr offen formuliert und enthält zahlreiche Worthülsen. Rechtsanwalt Björn Jöhnke, Kanzlei Jöhnke & Reichow

Handlungsbedarf auch für jeden Maklerbetrieb

Zur neuen DSGVO und zum Handlungsbedarf für Makler (VersicherungsJournal 20.12.2016) hatte Rechtsanwalt Björn Jöhnke von der Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB bereits im Februar einen Überblick gegeben (VersicherungsJournal 12.2.2018). Er bedauerte, dass „die Verordnung bewusst sehr offen formuliert ist und zahlreiche Worthülsen enthält“.

Als unmittelbare EU-Verordnung habe die DSGVO Vorrang vor der Anwendung nationaler Vorschriften. Als Beispiel für die Verschärfung nannte Jöhnke die Beschwerde eines Maklerkunden, der eine Verletzung des Datenschutzes moniert, etwa durch Verschicken unverschlüsselter E-Mails mit seinen Kundendaten.

In solchen Fällen muss der Makler de facto von sich aus den Betroffenen über den Verstoß informieren und auch die zuständige Datenschutzbehörde. „Wichtig bei Streit zu wissen ist, dass es zu einer Beweislastumkehr kommt“, sagt Jöhnke. Der Makler müsse dann nachweisen, dass er alles richtig gemacht hat. Sonst drohten in größerem Umfang als bisher Abmahnungen, einstweilige Verfügungen, Klagen, Zwangsvollstreckung, Schadensersatzansprüche und Geldbußen.

Jöhnke empfiehlt jedem Maklerbetrieb, unverzüglich Büroabläufe und Organisation, Workflows und Kundenordner zu prüfen, ab sofort alle digitalen Verarbeitungen zu dokumentieren und entsprechende Verzeichnisse anzulegen. „Beginnen sollten die Arbeiten damit, die eigene Website vor Abmahnungen sicher zu machen, Maklerverträge nach DGSVO zu überarbeiten und die IT-Sicherheit zu erhöhen“, so Jöhnke.