Das sind die Makler-Champions 2026 in der Kompositversicherung

30.3.2026 – Den besten Service aus Sicht von Versicherungsmaklern liefern in Schaden die Bayerische sowie die NV, in Gewerbesach die Bayerische und die Inter sowie in Rechtsschutz Auxilia, Deurag, DMB und NRV. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung zu den „Makler-Champions 2026“, die von Servicevalue in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin durchgeführt wurde. Sie basiert auf weit über 1.000 Vermittlerurteilen.

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Zum mittlerweile 16. Mal hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin ermittelt, wer aus Maklersicht die servicestärksten Versicherungsgesellschaften in verschiedenen Bereichen sind.

Dazu gehören neben der Lebens- und der Krankenversicherung (VersicherungsJournal 27.3.2026) auch die Sparten Schaden, Rechtsschutz sowie zum inzwischen siebten Mal (27.3.2020) die Gewerbesachversicherung.

Basis der Untersuchung „Makler-Champions 2026“ ist eine zwischen September 2025 und Januar 2026 durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungsmaklern. Im Rahmen der Befragung kamen insgesamt 1.124 Vermittlerurteile zusammen.

So wurde der Maklerservice der Versicherer bewertet

Die Teilnehmer hatten die Produktgeber getrennt nach Sparten in bis zu über zwei Dutzend geschlossenen Service- und Leistungskriterien aus den drei Teilkategorien „Integration“, „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ zu bewerten.

Unter Integrationsleistung wird ermittelt, ob die vom Versicherer gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind. Unter Befähigungspotenzial ist zu verstehen, ob die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Geschäftspartners liefern. Zusatznutzen meint, ob die Versicherer einen echten Mehrwert für den Vermittler schaffen.

Zu Bewertung stand den Interviewten eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Diese reichte von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“. Die drei Teilkategorien wurden in einem weiteren Schritt zum sogenannten Servicewert „P“ zusammengeführt, der maximal 100 Punkte erreichen kann.

Zum fünften Mal: Gold-, Silber- und Bronze-Ränge

Die Ranglisten in den einzelnen Sparten orientieren sich an ebendiesem Servicewert „P“. Die konkreten Punktwerte und damit auch die konkreten Platzierungen sind allerdings nicht mehr zur Veröffentlichung freigegeben.

Ersatzweise haben die Studienautoren vor einigen Jahren ein neues Rangsystem eingeführt und dazu ausgeführt: „Die Top Ten der Versicherer mit den aus Maklersicht besten Servicewerten je Sparte werden […] in Medaillenränge überführt.“ Auf Anfrage hatten die Marktforscher zur Funktionsweise erläutert:

„Die Einteilung in Gold, Silber und Bronze erfolgt innerhalb der Top Ten jeder Sparte anhand von Terzilen mit Nachkommastellen. Es wird also die Spanne des Servicewerts ‚P‘ zwischen dem Erstplatzierten und dem Unternehmen auf dem zehnten Platz berechnet und in drei gleich große Spannen für die drei Auszeichnungskategorien aufgeteilt.“ Somit spiegelten sich die Abstände gut wieder (VersicherungsJournal 28.3.2022).

Schadenversicherung: „Gold“ für die Bayerische und die NV

In der Lebensversicherung konnten die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und die NV-Versicherungen VVaG ihre „Gold“-Ränge aus dem Vorjahr (18.3.2025) bestätigen.

Dabei war die Bayerische das Maß aller Dinge in den Teilbereichen Zusatznutzen und Befähigung. In Sachen Integration reichte es nur zu Position drei. Dort schnitt die NV am besten ab, gefolgt von der Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group.

Viermal „Silber“ in der Schadenversicherung

Letztgenanntes Unternehmen bildet zusammen mit den Akteuren Ammerländer Versicherung VVaG, die Haftpflichtkasse VVaG und VHV Allgemeine Versicherung AG die vierköpfige Gruppe mit „Silber“. Nur die Haftpflichtkasse hatte auch vor Jahresfrist eine ebensolche Auszeichnung erhalten. Die drei Wettbewerber sind Neueinsteiger in die Top Ten.

„Bronze“ erhielten die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G., die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV), die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die Rhion Versicherung AG. Während Concordia und Itzehoer ihre Vorjahresauszeichnung bestätigten, stieß die Rhion neu unter die zehn Besten vor. Die GEV verschlechterte sich um eine Stufe.

Aus der Top Ten herausgefallen sind die im Vorjahr mit „Silber“ ausgezeichnete Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG (inklusive Adcuri GmbH) sowie die beiden letztjährigen Bronzemedaillisten Baloise Sachversicherung AG Deutschland und Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland.

Die Sieger in Rechtsschutz

In Rechtsschutz wurde gleich viermal „Gold“ vergeben, unter anderem erneut an die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG. Von „Silber“ auf „Gold“ verbesserten sich die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG und die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG (NRV).

Während die NRV beim Zusatznutzen die Nase vorn hatte, siegte die DMB bei der Integration. Das Spitzentrio in Sachen Befähigung bilden Auxilia, Deurag und NRV.

„Silber“ erhielten neben den beiden „Wiederholungstätern“ Arag SE und Concordia auch die um eine Stufe verschlechterte Ergo und die um eine Auszeichnungsklasse verbesserte Itzehoer. „Bronze“ ging neuerdings an die Örag Rechtsschutzversicherungs-AG und erneut an die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Nicht mehr zur Top Ten gehört die Advocard Rechtsschutzversicherung AG, die vor Jahresfrist noch mit „Bronze“ bedacht worden war.

Gewerbesach: Gold für die Bayerische und die Inter

In der Gewerbesachversicherung wurde erneut an die Bayerische und neuerdings an die Inter Allgemeine Versicherung AG „Gold“ vergeben. Letztere hatte im Vorjahr nicht zu den zehn Besten ihrer Zunft gehört. Die Inter schnitt beim Zusatznutzen besser ab als alle anderen Testkandidaten. In den beiden anderen Teilkriterien musste sie der Bayrischen den Vortritt lassen.

„Silber“ bekamen neben erneut der Rhion und der um eine Stufe verbesserten Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG auch die beiden Neueinsteiger Baloise und Ergo. Ganz aus der Top Ten herausgefallen ist der vorjährige Silbermedaillist Alte Leipziger Versicherung AG.

„Bronze“ ging neben der um eine Klasse verschlechterten Helvetia auch an die drei Neueinsteiger Dialog Versicherung AG, HDI Versicherung AG und SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG.

Aus dem Kreis der ausgezeichneten Anbieter verabschieden mussten sich die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, die Versicherungskammer Bayern (VKB) und die VHV, die es im Vorjahr noch auf einen „Bronze“-Rang geschafft hatten.