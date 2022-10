D&O: Mehr Prämie mit falschen Daten erzielt

27.10.2022 – Höhere Versicherungspreise bei der Directors-&-Officers-Versicherung basieren auf einer falschen Branchenstatistik. Das wurde nun von der Maklerlobby kritisiert. Insgesamt wird es in allen Bereichen zu extremen Prämienanpassungen kommen. Verhandlungsspielraum gibt es kaum, denn die Kosten explodieren inflationsbedingt und führen automatisch zu höheren Versicherungssummen beim Neuwertschutz.

Höhere Prämie für Managerschutz wurde von den Versicherern in den letzten Jahren auch mit dem Hinweis auf eine negative branchenweite Schadenkostenquote begründet. Tatsächlich waren aber die Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) falsch. Die Lobby der Assekuranzen hatte die Daten nun für einige Jahre rückwirkend korrigiert. Danach hat die D&O-Branche einen positiven Schadenverlauf (VersicherungsJournal 10.10.2022).

Verwunderung über GDV

Thomas Haukje (Archiv-Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Diesen Vorgang kritisierte Thomas Haukje am Mittwoch auf der diesjährigen Vermittlermesse DKM (27.10.2022) energisch.

„Es ist doch verwunderlich, dass niemand beim GDV hinterfragt hat, dass ein großes Unternehmen so schlechte Zahlen hatte“, sagte der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM). Damit sei die ganze Branche scheinbar ins Minus gerutscht.

Wenig Chancen sieht der BDVM-Präsident für Kunden und Versicherungsmakler, die nun mit Hinweis auf die falsche Statistik eine Prämienreduzierung verlangen würden. „Die D&O-Versicherer haben nun das Prämienniveau erreicht, dass sie angestrebt haben. Für Prämiensenkungen sind die Chancen minimal“, so Haukje.

Versicherungsmakler sollten aber, wenn die Assekuranzen künftig eine Erhöhung der D&O-Policen verlangen würden, die aktuelle GDV-Statistik in die Waagschale werfen.

Hohe Beitragsanpassungen erläutern

Für 2023 müssten alle Gewerbe- und Privatkunden mit deutlichen Prämienanpassungen rechnen. Neben höheren Schäden sind explodierende Kosten die Hauptursache. Daher kommt es über Wertsteigerungsklausen, die die Inflation ausgleichen, zu starken Beitragssteigerungen.

„Nach ersten Zahlen müssen viele Kunden mit Erhöhungen von 30 bis 40 Prozent rechnen“, so Haukje. Daher sollten sich die Versicherungsmakler schon heute warmlaufen, um ihren Kunden diese hohen Anpassungen zu erklären. Der BDVM-Präsident rechnet damit, dass die Branche Anfang des Jahres massiv negativ in die Öffentlichkeit gerät.

Jede Sparte muss technische Gewinne erzielen

Selbst für Industrie- und Gewerbekunden sieht Haukje kaum einen Verhandlungsspielraum. Einen Ausgleich zwischen verschiedenen Versicherungsparten gebe es nicht mehr. Jede Sparte müsse heute technische Gewinne erzielen.

„Wer als Unternehmer die Erhöhungen ablehnt, muss damit rechnen, dass der Versicherer den Unterversicherungs-Verzicht streicht oder kündigt“, so der BDVM-Chef. Allein wenn das Unternehmen, etwa durch hohe Energiekosten, in einer schwierigen finanziellen Lage sei, könnte man mit den Assekuranzen über eine Stundung sprechen. So könnten die Erhöhungen etwa drei Monate ausgesetzt werden.

Kritische Branchen ohne vollen Schutz

Der BDVM-Präsident mahnte die Assekuranzen, auch an ihre volkswirtschaftliche Verantwortung zu denken. Immerhin hätten sie im Vorjahr meist blendende Ergebnisse erzielt.

Weiterhin gebe es Unternehmen, die große Probleme hätten, überhaupt Versicherungsschutz zu erhalten. Betroffen wären etwa Betriebe aus dem Bereich Fleisch- und Holzverarbeitung sowie Medizinbetriebe und Unternehmen mit US-Risiken. Die Bereitschaft, mehr Prämie zu zahlen, würde diesen Unternehmen oft nicht helfen, da die Assekuranzen nicht bereit wären, höhere Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Ein weiteres Problem sind noch nicht abgeschlossene Rückversicherungs-Verträge. Viele Erstversicherer könnten daher noch keine endgültigen Prämien vereinbaren. „Es gibt fast keinen gewerblichen Versicherungsmakler, der zur Zeit nicht noch eine offene Liste von Kunden hat, die ihren Schutz noch nicht unter Dach und Fach haben“, so Haukje. Auch die Rückversicherer würden branchenweit die Beiträge erhöhen.