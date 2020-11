Corona: Welche Versicherer ihre Vertreter nicht hängen lassen

2.11.2020 – Die Agenturen haben mit Ausbruch des Virus ihre Beratungswege angepasst. Besonders erfolgreich waren Vermittler, die für Verbraucher und Endkunden schnell auf digitale Angebote umstellten. Der Vertrieb schätzt 2020 besonders die Unterstützung von Barmenia, Huk-Coburg, LVM, Signal Iduna und VGH. Im Firmenkundengeschäft können Arag, LVM, Provinzial-Rheinland, Signal-Iduna und Württembergische überzeugen.

Die Coronakrise hat den Versicherungsvertrieb verändert. Das betrifft einerseits die Beratungswerkzeuge der Vermittler, auf der anderen Seite auch die nachgefragten Themen zur Kundenunterstützung. Der Bedarf der Verbraucher und Firmenkunden orientiert sich im laufenden Geschäftsjahr stark an den Herausforderungen durch die Pandemie.

Zu diesem Ergebnis kommt die Benchmark-Studie „Erfolgsfaktoren im Ausschließlichkeits-Vertrieb 2020“ der Sirius Campus GmbH. Für die Untersuchung befragten die Berater über 1.100 Versicherungsvertreter in Telefoninterviews. Die Erhebung in 22 Ausschließlichkeits-Vertrieben erfolgte von Mai bis Juli 2020.

Im Vorjahr lag der Schwerpunkt der Befragung auf der Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vertreter gegenüber Kollegen. Neun Versicherer von 22 analysierten Gesellschaften überzeugten die Betriebe (VersicherungsJournal 19.11.2019).

Corona: Umstellungen im Vertrieb

Durch die verordnete Ausnahmesituation mit Besuchs- und Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr mussten die Agenturen bereits im Frühjahr reagieren. So stellten die Berater den Teilnehmern folgende Frage: „Welche Unterstützungen oder Serviceleistungen haben Sie aufgrund der Corona-Krise für Ihre Kunden vermehrt bereitgestellt?“

An erster Stelle rangiert Service und Beratung per Telefon mit 89 Prozent, gefolgt von E-Mail (84 Prozent) und Beratungen zu Beitragsreduzierungen und -freistellungen (74). Digitale Beratung per Videokonferenz oder via Skype stellen 67 Prozent der Vertreter bereit. Besondere Unterstützung für Firmenkunden bieten 59 Prozent.

„Vermittler mit vermehrter Video-Beratung, Service und Beratung über das Kundenportal oder Apps sowie mit Unterstützung von betroffenen Kunden berichten von einem höheren Wachstum im Neugeschäft über alle Sparten“, schreiben die Autoren in der Studie.

In der Ausschließlichkeit ist laut Sirius Campus der Absatz in den meisten Sparten im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Minimal abgenommen haben die private Pflegeversicherung und die private Krankenversicherung (Voll- und Zusatzversicherungen).

„Erfolgsfaktoren im Ausschließlichkeits-Vertrieb 2020“ (Bild: Sirius Campus). Zum Vergrößern Bild klicken

Welche Versicherer die Agenturen am besten unterstützten

In der Befragung für die Studie geben 64 Prozent der Verantwortlichen von Versicherungsagenturen an, dass auch ihr Betrieb „etwas“ oder „stark“ von der Pandemie betroffen war oder immer noch ist.

Die Teilnehmer nennen auch wichtige Faktoren, mit denen ihnen die Produktgeber zur Seite stehen: klare Ansage des jeweiligen Vertriebsvorstands zur Agenturunterstützung, Finanzhilfen und eine reibungslose Leistungs- und Schadenregulierung für die Kunden.

Am besten fühlten sich die Vertreter (in alphabetischer Reihenfolge) unterstützt von:

KMU: Zielgruppe mit Potenzial

Für 42 Prozent der Vertreter sind Firmenkunden laut Auswertung ein Mitnahmegeschäft. 28 Prozent der Agenturen sind dagegen auf dieses Segment spezialisiert.

Für die Ausschließlichkeit sind Firmenkunden bis 50 Mitarbeiter aus der Baubranche, Haupt- und Nebengewerbe, sowie Einzelhandel und Gastronomie eine lohnende Zielgruppe. Laut Studie werden hier am häufigsten Haftpflicht, Sach- und Kfz-Versicherungen vermittelt.

Schwierig gestaltet sich das Geschäft mit den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und der betrieblichen Krankenzusatz-Versicherung (bKV).

Die besten KMU-Versicherer für den Vertrieb

Oliver Gaedeke

(Bild: Stefan Wernz)

Die Agenturen beraten die Unternehmer aber nicht nur zur Absicherung des Betriebs, sondern auch zur eigenen privaten Vorsorge. Neue Firmenkunden gewinnen die Vertreter durch Weiterempfehlung (87 Prozent) oder eine aktive Empfehlungsnahme (66 Prozent). Kaltakquise funktioniert nur bei 49 Prozent der Befragten erfolgreich.

„Es sind weniger die Online-Portale für Gewerbekunden, als eine drohende Pleitewelle im Einzelhandel und in der Gastronomie, die auf Firmenkunden spezialisierte Agenturen fürchten sollten“, lässt sich Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer von Sirius Campus, zu den Ergebnissen zitieren.

Wichtig für die Ausschließlichkeit ist im KMU-Segment die Orientierung der Produktgeber an dieser speziellen Zielgruppe. Als besonders gut werden in diesem Geschäftsfeld folgende Gesellschaften wahrgenommen (in alphabetischer Reihenfolge):

Besonders loben die Vertreter die Firmenkunden-Spezialisten der Arag, der Debeka Versicherungen, der LVM, der Provinzial-Rheinland und der VGH.