BVK warnt vor „dramatischer Unterversorgung“ mit Vermittlern

1.3.2024 – Die Nachwuchsprobleme im Versicherungsvertrieb machen sich nach Einschätzung des Vermittlerverbandes vor allem in ländlichen Gebieten bemerkbar. Auf dem MCC-Kongress „Versicherungsvertrieb der Zukunft“ wurden Ursachen und Lösungen diskutiert.

Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) berichtete am Donnerstag auf dem MCC-Kongress „Versicherungsvertrieb der Zukunft“ von frei werdenden Bestände ohne Betreuung und Kunden, die vergebens einen neuen Vermittler suchten.

Die Nachwuchsprobleme haben nach seiner Einschätzung bereits zu „dramatischer Unterversorgung“, vor allem in ländlichen Gebieten, geführt. Als Ursachen nannte er unter anderem eine politisch-ideologische Gängelung („Kleinanleger-Strategie“) und ein schlechtes Image.

Nicht alles, was legal ist, passt auch in die Zeit. Michael H. Heinz, BVK-Präsident

Unpassende Belohnungen in der Versicherungsbranche

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

Der BVK-Präsident verweist zwar gerne auf den sozialpolitischen Auftrag seiner Branche, in Umfragen zum Image des Vertriebs schlägt sich dies aber nicht nieder. Zum schlechten Image trügen auch Versicherer bei („Für wen vermittelt eigentlich Göker wieder?“), aber auch Finanzvertriebe, die sich mit riesigen Incentive-Veranstaltungen feierten. „Nicht alles, was legal ist, passt auch in die Zeit“.

Eines der wichtigsten Kriterien, sich für die Versicherungsbranche und insbesondere den Vertrieb zu entscheiden, ist für Dr. Thomas Bittner, Geschäftsführer der Organomics GmbH, die Entlohnung im weitesten Sinne.

Dazu verweist er auf Untersuchungen seines Hauses zur Arbeitgeber-Attraktivität mit über 4.700 Befragungen. Zum Wechsel in die Assekuranz könnten zudem noch die Zukunftssicherheit der Branche, die Arbeitsplatzsicherheit und die Work-Life-Balance motivieren.

Bei ihrer Suche nach Personal strichen die Versicherer diese Faktoren selten stark genug heraus. Insbesondere die Gehaltsfrage werde selten plakativ genug dargestellt.

WERBUNG

Nachteil „Langeweile“

In der Podiumsdiskussion konterte Heinz: „Das schlechte Image ist mit Geld nicht aufzufangen!“

Personalberater Axel Schwartz, Geschäftsführer der Axel Schwartz People Management GmbH, schalt die Branche, weil sie sich im Bewerbungsprozess allzu oft für die einzelnen Schritte zu viel Zeit lasse. Dies bestätigte in etwa die Untersuchung von Bittner. Dort war als eines der größten Nachteile der Assekuranz „Langeweile“ genannt worden.

Künstliche Intelligenz verdirbt Strombilanz

Gunbritt Kammerer-Galahn (Bild: Lier)

Die Fachanwältin für Versicherungsrecht Dr. Gunbritt Kammerer-Galahn, Partnerin der Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, berichtete, dass ihr Themengebiet „Legal Tech“ von Vorteil bei der Gewinnung junger Rechtsanwälte sei. Denn derartige Fragestellungen seien bei der Jugend angesagt.

Sie referierte zu den Auswirkungen des Europäischen AI Act auf den Vertrieb. Ihr Fazit: Bevor Erleichterungen im Vertriebsalltag möglich seien, müsse vieles geregelt werden. So koste die Entwicklung, Registrierung, Verwendung, Testung und Weiterentwicklung von Tools künstlicher Intelligenz viel Geld und berge Haftungsprobleme.

Nicht zu vernachlässigen sei, dass diese Technik sehr viel Strom benötige und damit die CO2 Bilanz eines Versicherers verderben könne.

Achtung Kontrolle

Norman Wirth (Bild: Lier)

Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW – Bundesverbandes Finanzdienstleistung e.V., warnte unter anderem vor immer mehr anlasslosen Kontrollen zur Geldwäsche.

Aus der Vermittlerschaft gebe es praktisch keine Verdachtsmeldungen, obwohl Deutschland als „Geldwäschehochburg“ gelte.

In der AfW-Umfrage im November 2023 gaben zwar 71 Prozent der befragten Vermittler an, regelkonform aufgestellt zu sein, gleichwohl führt nur ein knappes Drittel auch die in § 5 GWG vorgeschriebene Risikoanalyse durch.

Wirth warnte hier vor Unterlassungen und verwies auf Musterunterlagen seines Verbandes, mit denen die jährliche Analyse „in drei Stunden schnell gemacht“ sei.