BVK verlängert Umfrage: Wie viel verdienen Versicherungsvermittler?

8.3.2023

Seit Januar führt der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) seine Umfrage zur diesjährigen Strukturanalyse durch (VersicherungsJournal 25.1.2023). Um noch mehr Versicherungsvertretern und -Maklern die Teilnahme zu ermöglichen, hat der Verband die Umfrage bis zum 15. März verlängert. Auch Nicht-Mitglieder dürfen gerne mitmachen.

Neben Fragen zu den Trends in der Branche und zur persönlichen Geschäftssituation, zu den beruflichen Zielen sowie zur wirtschaftlichen Lage der Vermittlerbetriebe wurde in diesem Jahr zusätzlich ein Fragekomplex zum aktuellen Thema „Nachhaltigkeit“ in den Fragebogen aufgenommen.

Die Ergebnisse werden als Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse“ wie vor zwei Jahren wieder im VersicherungsJournal-Verlag publiziert. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten. Hier mitmachen!