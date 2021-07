Betriebshaftpflicht-Versicherer: Die Favoriten der Vema-Makler

29.7.2021 – Keine Veränderungen auf den Spitzenpositionen: Für die Partner der Genossenschaft ist wieder die Haftpflichtkasse der bevorzugte Produktgeber, wenn es um das Neugeschäft in der Sparte Betriebshaftpflicht für Gastronomiebetriebe geht. In der Zielgruppe Bauhaupt- und Baunebengewerbe setzt sich erneut die VHV durch. Was die Absicherung von Bürobetrieben, Handel und Handwerk betrifft, so liegt die Axa weiterhin in Führung. Auch in den beiden anderen Segmenten schaffen es die Kölner unter die ersten Drei.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Umfrage veröffentlicht zu Produktgebern in der Betriebshaftpflicht-Versicherung für die Branchen

Gastronomie,

Bürobetriebe, Handel und Handwerk sowie

Bauhaupt- und Baunebengewerbe.

Befragt wurden etwa 3.900 Partnerbetriebe. Die Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften in jeder Sparte nennen.

Für die Branche „Gastronomie“ gingen 441 Nennungen ein, für „Bürobetriebe, Handel und Handwerk“ 745 und für „Bauhaupt- und Baunebengewerbe“ 635.

Gastronomie: die Haftpflichtkasse liegt weiterhin vorne

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter von Betriebshaftpflicht-Policen für die Gastronomie liegt erneut die Haftpflichtkasse VVaG an der Spitze. Der Anteil an den Favoritennennungen beträgt 17,23 Prozent. Dahinter folgen die Axa Versicherung AG (11,11 Prozent) und die Helvetia Versicherungen (7,26) unverändert auf dem Silber- und dem Bronzerang.

Im Gegensatz zum Spitzen-Trio sind die weitern Platzierungen im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage kräftig durcheinandergewirbelt. Die Alte Leipziger Versicherung AG rutscht von Platz fünf auf Rang sieben (4,31), die Allianz Versicherungs-AG von vier auf acht (3,85), die SV Sparkassen-Versicherungen mit Vema-Deckungskonzept von sechs auf neun (3,63) und die R+V-Gruppe von acht auf zehn (3,63).

Aufwärts geht es dagegen für die Mannheimer Versicherung AG. Sie erklimmt fünf Stufen auf einmal und belegt jetzt Position fünf (4,54). Neu eingestiegen in die Top Ten ist die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit Vema-Deckungskonzept. Sie landet auf Anhieb an vierter Stelle (4,76). Die HDI Versicherung AG sichert sich als zweiter Neueinsteiger Rang sechs (4,54).

Die Vema-Makler votierten für die Mannheimer und die HDI gleich häufig (jeweils 4,54 Prozent). Ebenso für die SV Sparkassen-Versicherung und die R+V (jeweils 3,63 Prozent). Die Anbieter werden dennoch hintereinander auf den Rängen fünf und sechs beziehungsweise neun und zehn gelistet. Die Unterlagen geben dazu keine Auskunft.

Bürobetriebe, Handel und Handwerk: Axa erneut Spitzenreiter

In der Betriebshaftpflicht-Versicherung für Büro-, Handel- und Handwerksbetriebe ist unangefochten die Axa der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. Sie erhält 10,20 Prozent der abgegebenen Stimmen und bleibt damit auf der Poleposition.

Von Rang vier kommend, erobert in diesem Jahr die VHV Allgemeine Versicherung AG den zweiten Platz (8,32). Die Gothaer macht einen noch größeren Satz und springt von Rang acht auf drei (7,25).

Die SV Sparkassen-Versicherung, vormals Zweitplatzierte, fällt an die vierte Stelle zurück (6,71). Die Allianz behauptet sich auf Position fünf mit gleichem Stimmenanteil wie die nachfolgende R+V (jeweils 5,91), die den Bronzerang verlassen muss. Beiden ist die Alte Leipziger dicht auf den Fersen, die sich dabei um zwei Platzierungen verbessert (5,64).

Zwei Etagen tiefer muss die Haftpflichtkasse, hier mit Vema-Deckungskonzept (5,23). Neu dabei sind die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG (4,3) und die Württembergische Versicherung AG (4,03) auf den Rängen neun und zehn.

Bauhaupt- und Baunebengewerbe: VHV wieder an der Spitze

Matchwinner in der Betriebshaftpflicht-Versicherung für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe ist nach wie vor die VHV. Sie wird von 20,31 Prozent der Befragten als Favorit bezeichnet. Mit großem Abstand dahinter verteidigt die R+V ihren zweiten Platz (9,92).

Aufgerückt um zwei Stellen ist die Axa. Sie gewinnt in diesem Jahr die Bronzemedaille (7,24) und verdrängt die SV Sparkassen-Versicherung auf den vierten Rang (6,77). Nur eine Stimme weniger erhalten sowohl die Gothaer, vormals Position sieben und wie die SV Sparkassen-Versicherung mit Vema-Deckungskonzept angetreten, als auch die zwei Stufen zurückfallende Allianz (jeweils 6,61).

Die Signal Iduna (4,25) und die Ergo (4,09) klettern jeweils eine Reihe höher, die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland steigt drei hinab (3,78). Der einzige Neueinsteiger ist hier die Alte Leipziger (3,31), die sich den zehnten Platz schnappt.

Weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Der erste Teil der Befragung zu den am meisten genutzten und leistungsstärksten Berufshaftpflicht-Versicherern bezieht sich auf Policen für IT-Firmen sowie für Architektur- und Ingenieurbüros.

Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, wurde nicht nur am häufigsten genannt, sondern erhielt auch die beste Qualitätswertung in puncto Absicherung von IT-Unternehmen. Die VHV liegt bei der Zielgruppe Ingenieur- und Architekturbüros hinsichtlich der Nennungen vorne. Die Qualitätswertung gewinnt hier die Markel Insurance SE (VersicherungsJournal 7.6.2021, 31.5.2021).

Die Vema führt regelmäßig Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt wurden die Favoriten in der Gewerbeversicherung (14.7.2021, 2.7.2021), Unfallversicherung (9.6.2021), Cyberversicherung (3.5.2021), Managerhaftpflicht-Versicherung (29.4.2021) und Rechtsschutz-Versicherung (13.4.2021, 8.4.2021) ermittelt.

Außerdem wurden in diesem Jahr die Ergebnisse in den Segmenten Tierhalterhaftpflicht-Versicherung (10.3.2021), Privat-, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht (5.3.2021) sowie Bauversicherungen (5.2.2021) veröffentlicht.