Besuchen Sie das VersicherungsJournal auf der MMM-Messe

19.3.2018 – Am 20. März präsentieren sich Redaktion und Verlag auf der Veranstaltung von Fonds Finanz in München. Die VersicherungsJournal-Autoren Udo Kerzinger und Phillip Wenzel halten Vorträge. Die Map-Report-Redaktion verschenkt ältere Hefte zum Kennenlernen.

WERBUNG

Am 20. März findet die 12. Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM-Messe) in München statt. Der Branchentreff ist eine der meistbesuchten Informations- und Kommunikations-Plattformen für Vermittler in Deutschland. Besucher haben freien Eintritt.

Auch in diesem Jahr werden sich Produktgeber und Dienstleister der Branche den Besuchern präsentieren und über ihre Neuerungen informieren. Ein vielseitiges Rahmenprogramm bestehend aus Fachvorträgen und Workshops rundet die Veranstaltung ab.

Udo Kerzinger und Phillip Wenzel referieren

Unter den Referenten sind auch zwei VersicherungsJournal-Autoren. Um 10.30 Uhr spricht der Trainer Udo Kerzinger über das Thema seines Praktikerhandbuchs „Fondsverkauf einfach gemacht“.

Zeitgleich referiert Versicherungsmakler Philip Wenzel, Autor des Dossiers „Die Grundfähigkeits-Versicherung“, über das Thema „Bedarfsermittlung und Tarifauswahl in der Berufsunfähigkeits-Versicherung“.

Map-Report-Ausgaben kostenlos für Messebesucher

An unserem Messestand Nummer 91 können Besucher den Map-Report näher kennenlernen. Dort erhalten Interessierte – solange der Vorrat reicht – kostenlos einzelne ältere Ausgaben. Chefredakteur Reinhard Klages steht für Fragen und Diskussionen zum Map-Report zur Verfügung.

Vor Ort werden auch Vertriebschefin Simona Salzburg und Herausgeber Claus-Peter Meyer sein. Auch sie freuen sich auf Ihren Besuch und interessante Gespräche.