Bei diesen Anbietern klappt der Onlineabschluss am besten

29.9.2025 – Für die Zeitschrift Chip hat Servicevalue eine Untersuchung zum Online-Vertragsabschluss bei Versicherern in 17 verschiedenen Leistungsarten der privaten Assekuranz durchgeführt. Ergebnis: Viermal landeten die ADAC Versicherungen auf dem Spitzenplatz. Jeweils einmal gewannen Allianz Direct, Ammerländer, Arag, DFV, GEV, Envivas, Gothaer, Hannoversche, Huk-Coburg, LVM, Maxcare, Petprotect und R+V.

Zum inzwischen siebten Mal hat die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Chip eine Untersuchung zum Online-Vertragsabschluss in den Geschäftsfeldern Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Versicherungen durchgeführt. Dabei wurden im Assekuranzsegment 17 verschiedene Leistungsarten  unter die Lupe genommen.

Informationen zur Methodik

Zu der im Juli und August durchgeführten Onlinebefragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Firmen zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Gesellschaft wurden mindestens 120 Kundenstimmen angestrebt, heißt es weiter.

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Online-Vertragsabschluss bei folgenden Versicherungsunternehmen hinsichtlich der genannten Leistungsart?“

Fünf Antwortmöglichkeiten

Die Beurteilung erfolgte auf einer fünfstufigen Antwortskala („sehr zufrieden“ (1), „zufrieden“ (2), „eher zufrieden“ (3), „eher nicht zufrieden“ (4) und „unzufrieden“ (5)). In einem weiteren Schritt wurde für die Gesellschaften der jeweilige Mittelwert berechnet.

In der Studiendokumentation wird erläutert: „Ein Wert von ‚1‘ bedeutet in diesem Fall, dass alle Befragten dieses Unternehmens/Anbieters eine uneingeschränkte Zufriedenheit mit dem Online-Vertragsabschluss in der jeweiligen Leistungsart aufweisen. Ein Wert von ‚5‘ hingegen gäbe an, dass die befragten Kunden mit dem digitalen Service nicht zufrieden sind.“

Anhand der Mittelwerte wurden abschließend Rankings je Leistungsart beziehungsweise Kategorie erstellt. „Die Bewertung ‚Top‘ erhalten alle Unternehmen/Anbieter, die innerhalb ihrer Kategorie/Leistungsart besser als der Gesamtmittelwert aller ausgewerteten Stimmen abschneiden“, wird zur Methodik weiter ausgeführt. Der Spitzenreiter je Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Bester“ schmücken.

ADAC Versicherungen gewinnen in vier Leistungsarten

Insgesamt sammelte Servicevalue so 51.869 Verbraucherstimmen zu 445 Versicherungsunternehmen ein. Ergebnis: Nur ein einziger Marktteilnehmer konnte in mehr als einer Versicherungskategorie gewinnen.

Dies waren die ADAC Versicherungen, die in gleich vier Geschäftsfeldern (Auslandskranken-, Kfz-, Rechtsschutz- und Reiserücktrittsversicherung) auf dem Spitzenplatz landeten. Jeweils einmal gelang dies

Den besten Wert unter den Spitzenreitern in den 17 untersuchten Bereichen schaffte der ADAC im Segment Auslandskranken mit 2,11. Andererseits reichte der Huk-Coburg im Segment PKV ein Mittelwert von 2,43 zum Branchensieg.

Zahlreiche Führungswechsel in den Kategorien

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 27.9.2024) konnten nur wenige Akteure ihre Spitzenposition verteidigen. Dies gelang neben dem ADAC (Auslandskranken, Kfz und Reiserücktritt) nur noch der GEV (Wohngebäude) und der R+V (Haftpflicht). In allen anderen Segmenten gab es neue Branchensieger. Dabei verloren die Allianz Versicherungen alle vier Führungspositionen aus dem Vorjahr (Hausrat, Motorrad, PKV und Zahnzusatz).

Führungswechsel waren unter anderem auch in den Bereichen E-Bike (Ammerländer statt ADAC), Direktversicherer (Allianz Direct statt Admiraldirekt.de GmbH) und Berufsunfähigkeitsversicherung (Hannoversche statt Cosmos Lebensversicherungs-AG zu beobachten.

Gleiches gilt auch für die Kategorien Rechtsschutz (ADAC statt Advocard Rechtsschutzversicherung AG), Tierversicherung: Haftpflicht (LVM statt Agila Haustierversicherung AG), Tierversicherung: Kranken- und OP-Kosten (Petprotect statt R+V) sowie Unfall (DFV statt DEVK Versicherungen).

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.

Björn Wichert

