Auf diese Tierkrankenversicherer setzen Versicherungsmakler

27.2.2026 – Die Hansemerkur ist und bleibt der Favorit der Versicherungsmakler, wenn es um die Vermittlung von Tierkranken-Policen geht. Mit großem Abstand dahinter folgen dicht beisammen die Barmenia, die bis vor drei Jahren an der Spitze liegende Uelzener und die Adcuri. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2025.

Die Tierkrankenversicherung gehört zwar nicht zu den absoluten Spitzenprodukten aus Sicht von Versicherungsmaklern. In deren Absatzrangliste reichte es aber zuletzt fast immer für eine Platzierung in der oberen Hälfte der 40 untersuchten Produktgruppen.

Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor. Sie wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Die Untersuchung beruht auf einer Befragung von jeweils mehreren hundert Maklern.

Favorisierte Anbieter in den einzelnen Produktlinien

Ihr bestes Ergebnis erzielte die Sparte in der Auflage III/2025 (VersicherungsJournal 4.9.2025) mit Position elf. 46,7 Prozent der Umfrageteilnehmer berichteten seinerzeit von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft.

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Dabei können die Vermittler über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

WERBUNG

Hansemerkur vor Barmenia vor Uelzener

Im Segment Tierkranken, in dem 179 Favoritenstimmen eingingen, sicherten sich in der aktuellen Auflage IV/2025 die Hansemerkur Versicherungen den Spitzenplatz. Für den Anbieter votierte mehr als jeder dritte der Befragten.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Barmenia Versicherungen mit wenigen Stimmen Vorsprung gegen die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. durch. Jeweils rund jeder sechste Interviewte nannte die beiden Wettbewerber als Favoriten.

Nur knapp dahinter folgt mit einem ebenfalls klar zweistelligen Anteil die Adcuri GmbH an vierter Stelle. Die Positionen fünf und sechs belegen die Agila Haustierversicherung AG (fünf Prozent) und die R+V Versicherungen (3,4 Prozent).

Hansemerkur im Aufwind

Betrachtet man die zurückliegenden 16 Studienauflagen, so fällt der Aufstieg der Hansemerkur ins Auge. Sie ist seit 2019 mit einer Tier-OP-Versicherung auf dem Markt präsent und erweiterte nach Unternehmensangaben das Produktportfolio im Oktober 2022.

Die Hamburger positionierten sich im Jahr 2022 an fünfter bis siebter Stelle, mit bestenfalls 6,5 Prozent Anteil. Danach ging es über Rang vier (12,7 Prozent Anteil) und zwei Mal Platz drei (14,5 und 17,9 Prozent) bis auf die Spitzenposition nach oben. Dieser wurde aktuell zum achten Mal in Folge verteidigt – mit dem dritthöchsten Wert und einem Vorsprung von fast 16 Prozentpunkten.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Die Uelzener, die vor der Ablösung durch die Hansemerkur fünfmal mit Zustimmungswerten von weit über 20 Prozent ganz oben gelegen hatte, schaffte es seitdem zweimal auf den Silber- und siebenmal auf den Bronzerang. Hinzu kamen zwei vierte Plätze.

Die Barmenia landete in fast allen Auflagen an zweiter Stelle. In der Auflage III/2023 lag sie an der Spitze, in der Auflage IV/2024 reichte es nur für Position vier. Die Adcuri kam in den letzten acht Auflagen nicht über den vierten Platz hinaus. Davor schaffte sie neben einer Spitzenposition (Auflage II/2023) auch zwei Bronzeränge.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Grundlage der Studie ist eine im September und Oktober 2025 durchgeführte Onlinebefragung von 311 Maklern. Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Tierkrankenversicherung

Die Tierkrankenversicherung ist Gegenstand zahlreicher weiterer Untersuchungen. In der letzten Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG gewann die Barmenia die Neugeschäfts- und die Hansemerkur die Qualitätswertung (3.11.2025).

Die Servicevalue GmbH hat im vergangenen Frühjahr die Kundenzufriedenheit mit den verschiedenen Produktgebern in der Sparte unter die Lupe genommen (17.4.2025). Die Kölner Marktforscher untersuchen im Jahresturnus auch die Schadenregulierung aus Kundensicht (17.2.2026).