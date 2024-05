An diese Lebensversicherer liefern Makler das meiste BU-Geschäft

3.5.2024 – Die Alte Leipziger kommt in der Berufsunfähigkeitsversicherung weiterhin auf den mit Abstand größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt. Dahinter folgt die um zwei Plätze verbesserte Nürnberger vor unverändert der Swiss Life. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2024“.

Fast 40 Prozent der unabhängigen Vermittler hatten im vergangenen Jahr im Geschäft mit der Arbeitskraftabsicherung bessere Courtage-Einnahmen zu verzeichnen als 2022 (VersicherungsJournal 3.5.2024). Das bedeutet eine Zunahme um fast die Hälfte im Vergleich zum Jahr zuvor. Im Gegenzug sprach nur noch etwa jeder siebte Vermittler (Vorjahr: vierte) von einer Verbesserung.

Methodik der Asscompact-Studie

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2024“. Sie wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Grundlage der Untersuchung ist eine im März unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 386 Personen angegeben.

Rund 89 Prozent der Befragten waren männlich, etwa elf Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 26,5 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,2 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,1 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Alte Leipziger vor Nürnberger vor Swiss Life

In der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung landete ein weiteres Mal die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (5.5.2023, 5.5.2022, 5.5.2021, 2.4.2020, 4.4.2019, 3.5.2018, 4.5.2017, 3.5.2016, 8.4.2015, 20.5.2014, 3.7.2013) auf dem Spitzenplatz.

Nachdem die Gesellschaft vor zwei Jahren ihren Vorsprung erstmals nach vielen Jahren wieder leicht (auf 34 Punkte) hatte ausbauen können, konnte sie die Wettbewerber vor Jahresfrist noch deutlicher auf Distanz halten. Zuletzt schmolz der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger wieder etwas ein, und zwar von über 43 auf unter 38 Zähler.

Ärgster Verfolger ist aktuell die Nürnberger Lebensversicherung AG, die sich um elf Punkte und zwei Plätze nach oben schob. Den Bronzerang sicherte sich ein weiteres Mal die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland. Sie steigerte sich um fast acht auf über 61 Zähler.

Allianz nur noch an sechster Stelle

Knapp dahinter folgt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Sie legte um über zehn auf fast 58 Punkte zu und kletterte von der sechsten auf die vierte Position. Unverändert an fünfter Stelle findet sich trotz einer leichten Steigerung die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. wieder.

Von zwei auf sechs nach unten ging es für die Allianz Lebensversicherungs-AG. Sie büßte dabei fast neun Zähler ein. In der gleichen Größenordnung hatte sie im Vorjahr hinzugewonnen. Die beiden vorgenannten Akteure kommen auf einen in etwa halb so großen Geschäftsanteil wie die Alte Leipziger.

Auf den weiteren Plätzen

Platz sieben (Vorjahr: acht) belegt trotz Einbußen von etwa fünf Punkten (auf 33 Zähler) die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland. Dahinter folgen die HDI Lebensversicherung AG (von neun auf acht), die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (von sieben auf neun) und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (von zwölf auf zehn). Die drei letztgenannten Anbieter kommen auf 23 bis 22 Punkte.

Die 348-seitige „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2024“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden neben der BU-Versicherung auch die Segmente Grundfähigkeit und Dread Disease/ Multirisk.

Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Zahlreiche Vergleiche von Berufsunfähigkeitsversicherungen

Auch bei den Partnermaklern der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. ließ die Alte Leipziger laut der aktuellen Qualitätsumfrage die Wettbewerber in der Neugeschäftswertung hinter sich. In der Qualitätswertung reichte es zum Bronzerang hinter LV 1871 und Swiss Life (13.3.2024).

Die BU-Versicherung wird von etlichen Analysehäusern in Ratings, Scorings oder anders bezeichneten Untersuchungen bewertet.

Zuletzt waren das neben der Morgen & Morgen GmbH (24.4.2024) auch die Franke und Bornberg GmbH (16.4.2024, 12.3.2024, 8.12.2023, 7.11.2023, 19.10.2023), die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) (18.8.2023), die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (16.11.2023, 1.8.2023) und die Ascore Das Scoring GmbH (7.9.2023).

Die Kundenorientierung aus Verbrauchersicht hat die Servicevalue GmbH im vergangenen Mai untersucht (19.5.2023). Zu Jahresbeginn haben die Marktforscher aus Köln eine Untersuchung zur Leistungsregulierung veröffentlicht (10.1.2024).