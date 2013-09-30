Als Versicherungsmakler mit KI neue Kunden finden

3.11.2025 – Damit Makler und Vertreter von potenziellen Kunden gefunden werden, müssen sie zukünftig nicht nur Topplätze in den Trefferlisten der Suchmaschinen und Vergleichsportale erreichen. Verstärkt nutzen deutsche Verbraucher nämlich KI-Tools für die Informationssuche. Das trifft insbesondere auf die Zielgruppe der ab 1995 geborenen Angehörigen der „Generation Z“ zu. Wie der Versicherungsvertrieb hierauf reagieren kann, erklären drei Unternehmensberater.

Allianz-Arena in München, Signal Iduna Park in Dortmund, WWK-Arena in Augsburg: In den Stadien der Erstligisten sind auch deutsche Versicherer präsent. Allein für die Namensrechte der Top-Vereine zahlen sie Millionensummen, um einer breiten Öffentlichkeit im Gedächtnis zu bleiben.

Mit ähnlichen Ambitionen, aber einer Nummer kleiner, ist in dieser Saison auch ein Versicherungsmakler ins Fußball-Sponsoring eingestiegen, der bislang vor allem Online-Bekanntheit erlangt hat. Bastian Kunkel fördert den bayerischen Regionalligisten Spielvereinigung Unterhaching.

Unter „Versicherungen mit Kopf“ hat der Geschäftsführer der VMK Versicherungsmakler GmbH knapp eine Million Follower in den sozialen Medien. Die Marke gewinnt seit einem Monat „das erste Mal Präsenz im Offline-Marketing“ durch Bandenwerbung im Stadion, berichtet er im Netzwerk Linkedin.

Wie Kunden nach Produkten und Dienstleistungen suchen

Bastian Kunkel (Bild: Meyer)

„Seit dem Umzug meines Büros Anfang 2025 schaue ich jeden Tag auf das Fußballstadion und irgendwann habe ich gesagt: Komm, ich kontaktiere mal Marketing und Sponsoring der SpVgg. Mal schauen, was geht“, beschreibt Kunkel seinen ungewöhnlichen Schritt für einen Online-Makler.

Traditionelle Werbeformen wie das Sponsern lokaler Sportler sind bei Versicherungsmaklern in Deutschland branchenweit eher die Regel als die Ausnahme. Das Durchschnittsalter der Makler beziffert etwa die BVK-Strukturanalyse (VersicherungsJournal 11.9.2025) mit 53,9 Jahren.

Beim Thema Online-Marketing kommt auch im Versicherungsvertrieb niemand an Google vorbei. Knapp drei Viertel der Verbraucher hierzulande bevorzugen für die Online-Suche nach Produkten und Dienstleistungen weiterhin das klassische Googeln, zeigt die aktuelle Ausgabe des „Trendmonitor Deutschland“ der Nordlight Research GmbH.

Bevorzugtes Medium für Online-Suche nach Produkten oder Dienstleistungen; Angaben in Prozent; n = 1.522; 18–75 Jahre (Bild: Nordlight Research)

Bekanntheit und Nutzung von Online-Suchmedien

Das Marktforschungsinstitut befragte für die Studie unter dem Titel „Googeln war gestern (?): Wie KI die Online-Suche der Verbraucher verändert“ rund 1.500 Bundesbürger im Alter zwischen 18 und 75 Jahren. Sie entscheiden in ihren Haushalten auch über Versicherungen mit.

Demnach liegt die Suchmaschine von Google mit einem Bekanntheitswert von 97 Prozent aktuell deutlich vor Konkurrenten wie Yahoo (69 Prozent), Bing (65), Duckduckgo (31 Prozent) und weiteren. 85 Prozent der Befragten nutzen die Google-Suchmaschine täglich oder zumindest mehrmals pro Woche für private Suchanfragen.

Doch bereits an zweiter Stelle folgt die Suche über „ChatGPT Search“ (18 Prozent). Diese Anwendung von generativer künstlicher Intelligenz (KI) hat damit klassische Suchmaschinen wie Bing, Duckduckgo oder Yahoo mit Nutzungswerten zwischen sechs und neun Prozent überholt.

Jüngere recherchieren besonders häufig mit KI-Tools

Denn während jeweils sechs Prozent der Teilnehmer sagten, dass sie entweder keine Online-Suche nutzen beziehungsweise sich über die sozialen Medien informieren, nennen 14 Prozent KI-Tools. Insbesondere die 18- bis 29-Jährigen nutzen sie mit einem Anteil von 30 Prozent bereits häufig.

Präferenz für Online-Suchmedien differenziert nach Altersklassen; Angaben in Prozent; n = 1.522; 18–75 Jahre (Bild: Nordlight Research)

Bei den „jungen und innovationsfreudigen Zielgruppen gerät die Dominanz der klassischen Suchmaschine ins Wanken“, stellen die Studienautoren fest. „Und künftig will jeder zweite Nutzer von KI-Tools diese auch gezielt für die Suche nach kaufrelevanten Informationen einsetzen.“

„Anbieter sind daher gut beraten, ihre Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Suchmedien frühzeitig auf das veränderte Online-Suchverhalten der Verbraucher einzustellen“, betont Nordlight Research.

KI als Türsteher für die Ansprache von Versicherten

Lea-Sophie Keller (Diffferent)

Wie sich im Speziellen deutsche Versicherer mit ihren Marken den Zugang zu potenziellen Kunden sichern können, beschäftigt auch Lea-Sophie Keller. Sie ist Lead Portfolio Managerin bei der Strategieberatung Diffferent GmbH.

„Schon heute und mit steigender Tendenz wenden sich Kunden mit ihren Fragen nicht mehr an Vergleichsportale, Websites oder Hotlines – sondern an ihre persönlichen KI-Assistenten“, beobachtet Keller. „Diese Systeme filtern automatisiert Informationen, vergleichen Angebote und schlagen Lösungen vor.“

Das habe schwerwiegende Folgen: „Damit werden sie zu ‚Türstehern‘. Sie entscheiden, welche Marken die Nutzer überhaupt noch erreichen.“ Vor allem „Branchen mit eher geringerer Markenidentifikation – wie etwa Versicherungen –“ müssten ihren Vertrieb auf die persönlichen KI-Assistenten der Kunden abstimmen.

Versicherungsmakler müssen im Internet präsent sein

Dennis Pfaff (Bild: Kambrium)

Damit die eigenen Unternehmenskunden in den Antworten von KI-Assistenten wie ChatGPT, Claude oder Gemini sichtbar werden, setzt das Start-up Kambrium auf Generative Engine Optimization (GEO). Geschäftsführer Dennis Pfaff (10.10.2025) erklärt auf Anfrage des VersicherungsJournals, wie auch Makler das für sich nutzen können.

„GEO betrifft einerseits spezielle Anfragen von KI-Nutzern, die gezielt nach einem Versicherungsmakler in ihrer Heimatregion suchen. Das gilt sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden“, sagt Pfaff. „Hierfür müssen die Maklerbetriebe zunächst einmal mit entsprechenden Daten im Internet präsent sein.“

Andererseits gehe es darum, auf denjenigen Websites genannt zu werden, die von der KI oft als Quelle zitiert werden. Beispielsweise wirke es positiv, wenn der Markenname von Medienportalen im Zusammenhang mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis oder dem Wort „Testsieger“ erwähnt wird.

Vermittler präsentieren sich im Netz als Experten vor Ort

Michael Glorius (Bild: One2marketing)

Eine gute Online-Reputation ist bereits heute bares Geld wert. „Für Werbeplätze zu solchen Google-Trefferlisten zahlen Unternehmen bis zu 20 Euro pro Klick“, erklärt Pfaff. „Die Algorithmen der KI-Anwendungen knüpfen in gewisser Weise an denen klassischer Suchmaschinen an, unterscheiden sich aber auch von ihnen.“

Für Versicherungsmakler bedeute das konkret, dass sie mit ihrem jeweils speziellen Content auf den relevanten Internetseiten vertreten sein sollten. „Hierfür eignen sich Gastbeiträge“, empfiehlt der Medienberater. „Wichtig ist außerdem, die Fachinformationen für die KI gut lesbar aufzubereiten.“

Auch regional begrenzt aktive Vermittler müssten sich im Netz als Experten vor Ort präsentieren, mahnt Michael Glorius, Geschäftsführer der One2marketing GmbH. Und weiter: „GEO setzt auf Qualität statt Quantität. Nur Inhalte mit klarer Struktur, nachvollziehbarem Mehrwert und echter Expertise haben eine Chance, in KI-Antworten aufzutauchen.“