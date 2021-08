Zankapfel Riester-Rente: Renditekiller oder attraktives Produkt?

5.8.2021 – Das Tauziehen um die staatlich geförderte private Altersvorsorge geht weiter. VZBV-Chef Klaus Müller fordert in einem Interview einen Neustart nach der Bundestagswahl. Riester sei „viel zu unrentierlich“. Private Vorsorge müsse effizient und möglichst kostenarm sein. Eine Umstellung auf aktienbasierte Modelle sei vernünftig. GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen kontert in einer Stellungnahme, die Riester-Rente sei reformierbar. Sie bleibe ein attraktives Produkt.

Gut sieben Wochen vor der Bundestagswahl geht die Debatte um die Riester-Rente in die nächste Runde. Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV), hat am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur (DPA) ein Interview gegeben, aus dem mehrere Medien, darunter der Deutschlandfunk, zitieren.

Klaus Müller (Bild: VZBV, Gert Baumbach)

„Egal, wie die nächste Regierungskonstellation aussieht, es gibt die Chance auf einen Neustart“, sagte Müller. Erforderlich sei eine Alternative zur Riester-Rente.

Trauerspiel der Versicherungswirtschaft

Der VZBV-Chef sprach von einem gegenwärtigen Trauerspiel: „Es werden von der Versicherungswirtschaft Produkte verkauft, die nur wegen der Riester-Förderung einigermaßen lukrativ sind, aber ansonsten viel zu unrentierlich.“

Private Vorsorge müsse effizient und möglichst kostenarm sein. „Jedes Zehntel Prozentpunkt Kosten ist über 30, 40 Jahre ein Renditekiller und produziert nachher nur Enttäuschung“, sagte er.

Eine Umstellung auf aktienbasierte Modelle sei vernünftig, dies zeigten Untersuchungen der Stiftung Warentest, von Forschungsinstituten und Erfahrungen im Ausland. „Wenn ich 25, 30, fast 40 Jahre Zeit habe, dann ist es unter dem Strich das renditestärkste und auch das sicherste Produkt, was momentan verfügbar ist“, so Müller gegenüber der DPA.

Standardprodukt zur betrieblichen Altersversorgung statt Riester

Die Verbraucherzentralen werben seit Längerem für ein staatlich organisiertes Standardprodukt. Bereits vor zwei Jahren haben sie ein Konzept für eine „Extrarente“ vorgelegt (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.2.2021, 4.6.2019).

Demnach soll der Staat Arbeitnehmern und Selbstständigen ein Standardprodukt zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) anbieten. Arbeitnehmer zahlen automatisch über ihren Arbeitgeber in die Vorsorge ein – außer sie widersprechen. Selbstständige können frei entscheiden. Vier Prozent des Bruttoeinkommens sollen so in die Vorsorge wandern. Wer will, kann den Satz anheben.

Ein öffentlicher Träger soll dann über Ausschreibungen Fondsmanager beauftragen, das Geld am Kapitalmarkt anzulegen. So soll auf Vertriebskosten und Provisionen verzichtet werden können.

Vertrauensschutz für laufende Riester-Verträge

Müller forderte in dem Interview zudem einen Vertrauensschutz für laufende Riester-Verträge. Der Staat müsse sich an Förderzusagen über die nächsten Jahrzehnte halten.

Nötig sei aber auch eine Wechselgarantie. „Jemand, der bisher mit Riester gespart hat, muss die Chance haben, in dieses Standardprodukt wechseln zu können“, sagte er.

Parteien machen „einen Riesenschritt nach vorn“

Der VZBV-Vorstand nannte es „einen Riesenschritt nach vorn“, dass CDU/CSU sowie FDP, Grüne und SPD sich in ihren Wahlprogrammen für ein neues Vorsorgeangebot einsetzten. Tatsächlich plant die Union eine kapitalgedeckte „Generationenrente“ von Geburt an. Zur Zukunft der Riester-Rente äußert sie sich in ihrem Papier nicht.

Die FDP möchte laut eigenem Programm eine gesetzliche Aktienrente nach schwedischem Vorbild, ebenso die SPD. Die Sozialdemokraten halten Riester als „nicht zufriedenstellend“.

Die Grünen wollen einen Bürgerfonds, der die Riester-Rente ersetzt, die „ein völliger Fehlschlag“ und nur für die Assekuranz oder durch die öffentliche Förderung profitabel sei, heißt es im Wahlprogramm. Alle Parteien möchten die betriebliche Altersversorgung stärken (27.7.2021, 23.6.2021, 22.6.2021).

GDV reagiert mit einer Pressemitteilung

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer der Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), reagierte auf das Müller-Interview am selben Tag mit einer Stellungnahme gegenüber der Presse.

„Die Riester-Rente ist aus unserer Sicht reformbedürftig, aber sie ist reformierbar. Dazu haben wir konkrete Vorschläge gemacht, zum Beispiel eine vereinfachte Förderung und eine Absenkung der Beitragsgarantie“, sagte er. Sie sei und bleibe ein attraktives Produkt, besonders für Familien und Menschen mit niedrigen Einkommen. Andere Gruppen wie etwa Facharbeiter seien in der bAV besser aufgehoben.

„Vor diesem Hintergrund sind und bleiben wir gesprächsbereit mit Blick auf ein einfaches und kostengünstiges Standardprodukt“, betonte er.

Beim Vertrieb sei an ein Nebeneinander von einem rein digitalen Zugang zum Produkt und einem Zugang über die persönliche Beratung und Betreuung „im Sinne einer ganzheitlichen Altersvorsorge“ gedacht. „Damit entscheidet der Kundenwunsch, was nachgefragt wird, und die Versicherungs-Unternehmen entscheiden, was sie anbieten“, so Asmussen.

Rückgang der Riester-Renten beschleunigt sich

Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist die Zahl der staatlich geförderten privaten Altersvorsorgeverträge im vergangenen Jahr netto – also unter Einberechnung der Kündigungen und Vertragsabgänge – um 161.000 auf 16,31 Millionen gesunken. Damit hat sich der Bestand im dritten Jahr in Folge verringert. Erstmals waren auf Jahressicht alle Riester-Varianten im Minus (22.4.2021).

Zwischen Januar und März dieses Jahres ging die Zahl der staatlich geförderten privaten Altersvorsorgeverträge netto um 56.000 auf 16,314 Millionen zurück. Damit hat sich die negative Entwicklung der Auftaktquartale der vergangenen vier Jahre nicht nur fortgesetzt, sondern beschleunigt (9.7.2021).

Aufgrund der Senkung des Garantiezinssatzes von 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent ab dem 1. Januar lässt sich die vorgeschriebene Kapitalgarantie kaum noch abbilden. Die Folge: Rund 60 Prozent der Marktteilnehmer wollen sich aus dem Geschäftsfeld zurückziehen, wie eine Umfrage des VersicherungsJournals zeigt (2.6.2021, 1.6.2021).

Erste Anbieter wie die DWS-Investment-Gruppe und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. stellen bereits das Neugeschäft ein (18.6.2021, 22.6.2021. Union Investment bietet nur noch Verträge mit einer Mindestlaufzeit von 20 Jahren an (Medienspiegel 23.6.2021).