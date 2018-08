Wo die Autoversicherung teurer wird

31.8.2018 – Der GDV hat mit der Veröffentlichung der aktuellen Regionalklassen-Statistik bekannt gegeben, welche regionalen Tarifumstellungen auf die Autofahrer zukommen. Insgesamt gibt es demnach für den Großteil der Bezirke keine Veränderungen. In der Kfz-Haftpflicht sowie in der Vollkasko hat Berlin die höchste Schadenbilanz, in der Teilkasko der Bezirk Ostallgäu (Bayern). Die niedrigste Schadenbilanz gibt es in den Zulassungsbezirken Uckermark (Kfz-Haftplicht), Wesermarsch (Vollkasko) und Bamberg (Teilkasko).

Gestern hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) – wie jedes Jahr im Spätsommer – seine neue Regionalklassen-Statistik veröffentlicht.

Regionalklassen-Einteilung Ein unabhängiger Treuhänder überprüft jedes Jahr die Schadenverläufe der regionalen Zulassungsbezirke. Auf dieser Basis wird eine Neueinstufung in die Regionalklassen vorgenommen, die für die Versicherungs-Unternehmen unverbindlich ist und ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge zur Hauptfälligkeit angewendet werden kann. In der Regel ist dies der 1. Januar 2019, so der GDV. Die Regionalklassen werden unter anderem beeinflusst vom Fahrverhalten der Autofahrer, von der Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge und den örtlichen Straßenverhältnissen. In Kasko werden darüber hinaus örtliche Besonderheiten berücksichtigt (wie etwa Diebstahlhäufigkeit, Sturm- und Hagelschäden oder Anzahl der Wildunfälle). Entscheidend ist dabei laut Verband nicht, wo ein Schaden entstanden ist, sondern in welchem Zulassungsbezirk der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat. Zwölf Regionalklassen gibt es für die Kfz-Haftpflicht, 16 für die Teilkasko- und neun für die Vollkaskoversicherung.

Für drei Viertel bleibt in Kfz-Haftpflicht alles beim Alten

2019 gibt es, wie in den Vorjahren, nach GDV-Angaben nur vergleichsweise wenige Umstufungen. In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bleibt die Regionalklassen-Einstufung, wie in den beiden Jahren zuvor (VersicherungsJournal 31.8.2017, 1.9.2016), für rund drei Viertel der fast 41 Millionen Kfz-Haftpflicht-versicherten Autofahrer unverändert.

Von dem verbleibenden Viertel wird knapp die Hälfte (5,4 Millionen Fahrer) in eine bessere Regionalklasse eingestuft, gut die Hälfte (etwa 5,5 Millionen Autofahrer) in eine schlechtere. Aktuell wird nur einer der 413 Zulassungsbezirke um mehr als eine Klasse umgestuft. Für den bayerischen Bezirk Berchtesgadener Land fällt die neue Einstufung mit Haftpflichtkasse 7 um zwei Klassen besser aus.

Angeführt vom Kreis Uckermark in Brandenburg werden 50 (Vorjahre absteigend: 53, 62) in die niedrigste Regionalklasse eins eingestuft, darunter unverändert auch Schwerin, die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Erneut 13 (aktuell: 15) werden in die höchste Klasse zwölf eingestuft, wobei Berlin die schlechteste Schadenbilanz aufweist. In Klasse zwölf werden auch die drei Landeshauptstädte Hamburg, München und Wiesbaden eingestuft.

Nur wenige Umstufungen in Kasko

In der Kaskoversicherung blieb erneut für etwa sechs von sieben Zulassungsbezirken alles beim Alten. Zum wiederholten Mal erhielt etwas mehr als die Hälfte der verbleibenden Bezirke eine bessere Einstufung. Veränderungen um mehr als eine Regionalklasse gab es dabei, anders als in Haftpflicht, wiederum weder in der Voll- noch in der Teilkaskoversicherung.

Die höchste Schadenbilanz in der Vollkasko erreicht laut den GDV-Daten Berlin. Ebenfalls in die höchste Vollkasko-Regionalklasse neun eingestuft werden die drei bayerischen Bezirke Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Ostallgäu. Unverändert angeführt vom Bezirk Wesermarsch (Niedersachsen) liegen insgesamt 39 (Vorjahre: 37; 42) Bezirke in der niedrigsten Regionalklasse 1.

In Teilkasko wird der bayerische Bezirk Ostallgäu in die Regionalklasse 15 (aktuell: 14) eingestuft, die ebenfalls bayerischen Zulassungsbezirke Garmisch-Partenkirchen und Rottal/Inn in Klasse 13. Die vier bayerischen Zulassungsbezirke Bamberg (Stadt), Coburg (Stadt), Erlangen und Würzburg (Stadt) sowie Münster in Nordrhein-Westfalen sind in die niedrigste Teilkasko-Regionalklasse 1 eingestuft.

Die Einstufungen der einzelnen Regionalklassen können auf dieser Internetseite abgefragt werden.

Zahlreiche Tarifmerkmale

Wie der GDV weiter erläutert, „lässt sich über eine Veränderung bei der Regionalklasse keine Aussage über die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages treffen“, da es noch diverse weitere Tarifmerkmale gibt. Diese können sich von Versicherer zu Versicherer zum Teil erheblich unterscheiden.

Dass allein das Tarifmerkmal Wohnort im Extremfall zu einer erheblichen Preisdifferenz beim Kfz-Versicherungsbeitrag führen kann, hat der Versicherungsmakler Check24 Vergleichsportal GmbH in einer Beispielrechnung herausgefunden (VersicherungsJournal 31.8.2018).