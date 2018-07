Wie die ZZR-Neukalibrierung die Lebensversicherer entlastet

18.7.2018 – Die Dotierung der Zinszusatzreserve betrug der Höhe nach zuletzt ein Mehrfaches des Rohüberschusses – mit steigender Tendenz. Die von den Aktuaren in Abstimmung mit der Bafin entwickelte Korridormethode sorgt kurz- wie auch mittelfristig für eine deutliche Entlastung der Lebensversicherer. Davon können auch Neukunden profitieren, schreibt Assekurata im „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019“.

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Lebensversicherer der Zinszusatzreserve (ZZR) 15,4 Milliarden Euro zugeführt, womit dieser Reserveposten auf rund 60 Milliarden Euro angestiegen ist. Diese Zuführung entspricht mehr als dem Doppelten des Rohüberschusses nach Direktgutschrift von 6,7 Milliarden Euro.

Dies erläutert die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in ihrem am Dienstag veröffentlichten „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019“. Darin zeichnen die Marktbeobachter ein aktuelles Bild über Situation und Stimmung unter anderem in der Lebensversicherung.

Im letztjährigen Marktausblick hatten die Analysten noch ein Verhältnis von Zuführung zu Rohüberschuss von über 500 Prozent befürchtet Marktausblick Vorjahr (VersicherungsJournal 3.8.2017).

Nur mit Mühe zu stemmen

Die Zuführungssumme von 15,4 Milliarden Euro entspricht der Höhe nach beinahe dem gesamten bilanziellen Eigenkapital der Branche von rund 16 Milliarden Euro, heißt es in der Publikation weiter. Rein rechnerisch mussten die Lebensversicherer im vergangenen Jahr 1,7 Prozent Nettozins allein für ZZR-Zuführung erwirtschaften, so die Analysten weiter.

Für 2018 wird nach der bestehenden ZZR-Berechnungsmethodik nach Schätzung von Assekurata eine Dotierung in Höhe von 18 Milliarden Euro fällig. Dies entspräche dann bereits fast dem Vierfachen des auf fünf Milliarden Euro geschätzten Überschusses.

Selbst bei konstantem Zinsverlauf würde sich das ZZR-Volumen bis 2023 nach der Einschätzung nahezu verdreifachen. „In der Breite wären die ZZR-Anforderungen nur mit großer Mühe zu stemmen und würden die Überschussdeklarationen der Kunden überproportional unter Druck setzen“, hebt Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung bei Assekurata, hervor.

Neue Berechnungsmethode

Deshalb begrüßen die Analysten den Vorschlag des Bundesministerium der Finanzen (BMF) in seinem Evaluierungsbericht zur Neukalibrierung der Zinszusatzreserve (VersicherungsJournal Medienspiegel 21.6.2018). Dabei bezieht sich das Ministerium auf die von der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) in enger Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gestaltete Korridormethode (VersicherungsJournal 27.4.2018).

Würde diese Berechnungsmethode bereits für das Bilanzjahr 2018 gelten, worauf Äußerungen aus dem BMF schließen ließen, so müssten die Lebensversicherer der ZZR nach Assekurata-Schätzung nur rund sieben bis acht Milliarden Euro zuführen. Das entspreche allerdings noch immer in etwa der Hälfte des bilanziellen Eigenkapitals der Branche und setze eine entsprechende Ertragskraft voraus.

Im Kern gehe es bei der Neukalibrierung darum, dass der Reserveaufbau über die Zeit gleichmäßiger verteilt, die Aufbaugeschwindigkeit gedrosselt und die Zinsvorsorge dadurch langfristiger gestaltet wird, erklärt Assekurata.

„Dies soll eine Finanzierung der ZZR weitestmöglich aus den laufenden Erträgen ermöglichen und nicht, wie aktuell von den Unternehmen praktiziert, durch die Auflösung stiller Reserven“, heißt es in dem Marktausblick.

Entlastung um rund 40 Prozent

Assekurata hat anhand verschiedener Szenarien die voraussichtliche ZZR-Zuführung nach der bisherigen sowie nach der Korridor- Methode simuliert. Ergebnis: Je nach Szenario werden die Lebensversicherer bei der Korridormethode im Jahr 2020 um bis zu 38,4 Prozent entlastet, im Jahr 2025 sogar um bis zu 42 Prozent. Die stabilisierende Wirkung der Methode werde in allen Szenarien offenkundig, stellt Assekurata heraus.

„Damit würde die ZZR in der Langfristbetrachtung weiterhin ihre stabilisierende Wirkung entfalten, gleichzeitig die einzelnen Lebensversicherer jedoch in einzelnen Jahren weniger stark belasten“, so das Fazit von Heermann. Dies käme letztlich auch der Generationen-Gerechtigkeit zwischen den Versicherten zugute.

Auch Neukunden profitieren

Nach Ansicht von Assekurata können nämlich auch Neukunden von der neuen Berechnungsmethodik profitieren, denn dadurch würde die überproportionale Auflösung der Bewertungsreserven verhindert.

Dies wiederum stabilisiere langfristig den Kapitalanlageertrag der Unternehmen. „Letztlich dürfte die Entlastung durch die Korridormethode den Versicherten zu Gute kommen, wenngleich freilich nicht allen in gleichem Maße“, schreiben die Autoren des Marktausblicks.

