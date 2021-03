Widerruf einer Lebensversicherung nach 16 Jahren

11.3.2021 – Hat eine Versicherte durch ihr Verhalten während der Vertragslaufzeit einer Lebensversicherung deutlich zu erkennen gegeben, dass sie an dem Vertrag festhalten will, ist ihr ein Widerruf selbst bei einer unzureichenden Belehrung bei Vertragsabschluss verwehrt. Das hat das Oberlandesgericht Dresden mit Beschluss vom 21. Dezember 2020 entschieden (4 U 1947/20).

Die Klägerin hatte im Januar 2000 eine kapitalbildende Lebensversicherung unter Einschluss einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung abgeschlossen. Im November 2011 änderte sie die Bezugsberechtigung für den Fall ihres Ablebens.

Vier Jahre später geriet die Frau mit der Prämienzahlung in Rückstand. Sie erhielt von dem Versicherer daher eine Mahnung. In deren Rahmen erklärte er gleichzeitig die Kündigung des Vertrages. Diese könne nur abgewendet werden, wenn der Rückstand innerhalb von zwei Wochen ausgeglichen werde.

Rückabwicklung des Vertrages gefordert – rechtsmissbräuchlich?

Um die Kündigung zu vermeiden, glich die Versicherte den Beitragsrückstand fristgerecht aus. Ein Jahr später verlangte sie jedoch die Rückabwicklung des Vertrages. Das begründete sie damit, dass sie bei Vertragsabschluss nicht ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht belehrt worden sei.

Der Versicherer hielt das Ansinnen seiner Kundin für rechtsmissbräuchlich. Der Fall landete daher vor Gericht. Dort erlitt die Klägerin eine Niederlage. Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Leipzig, als auch das von der Versicherten in Berufung angerufene Dresdener Oberlandesgericht wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Widersprüchliches Verhalten der Versicherten

Selbst wenn die Widerrufsbelehrung unzureichend gewesen sein sollte, ist der Anspruch der Versicherten nach Ansicht der Richter wegen ihres widersprüchlichen Gebarens ausgeschlossen. Angesichts ihres Verhaltens während der Vertragslaufzeit habe der Versicherer darauf vertrauen dürfen, dass sie ihr Widerrufsrecht nicht mehr ausüben werde.

„Denn ist ein Versicherungsvertrag zunächst gekündigt, dann aber auf Wunsch des Versicherungsnehmers wieder in Kraft gesetzt worden, so kann allein dieses Verhalten ein Vertrauen des Versicherers darauf begründen, dass der Versicherungsnehmer an dem Vertrag unbedingt festhalten will“, so das Gericht.

Grob widersprüchliches und treuewidriges Verhalten

Es komme hinzu, dass die Klägerin etliche Jahre nach Vertragsabschluss eine Änderung des Bezugsrechts beantragt habe. Das sei zwar ihr gutes Recht gewesen. Sie habe jedoch auch damit bekundet, dass sie an dem Vertrag festhalten wolle.

Angesichts der Gesamtumstände werteten die Richter das Verhalten der Versicherten als grob widersprüchlich und treuewidrig. Sie habe daher keinen Anspruch auf eine Rückabwicklung des Vertrages.