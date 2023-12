Wenn ein Gutachter mit der Werkstatt verbandelt ist

7.12.2023 – Beauftragt ein Geschädigter einen Sachverständigen, der für ihn erkennbar der Werkstatt zugehörig ist, in der er sein Fahrzeug reparieren lassen wird, ist der Versicherer des Schädigers nicht dazu verpflichtet, die Kosten des Gutachtens zu übernehmen. Das hat das Amtsgericht Hanau mit Urteil vom 18. Oktober 2023 entschieden (39 C 30/23).

Der Entscheidung lag der Fall eines Fahrzeughalters zugrunde, dessen Pkw bei einem durch einen Dritten verursachten Verkehrsunfall beschädigt worden war. Bevor er sein Fahrzeug reparieren ließ, beauftragte er einen Sachverständigen mit dessen Begutachtung.

Die Rechnung des Gutachters in Höhe von rund 670 Euro reichte der Mann im Rahmen der Schadenabwicklung bei dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers mit der Bitte um Erstattung ein. Der überwies das Geld direkt an den Gutachter.

Wertlose Expertise des Gutachters?

Als der Geschädigte einige Zeit später die Reparaturkostenrechnung einreichte, stellte der Kfz-Versicherer fest, dass der Sachverständige der Werkstatt zugehörte, in der das Fahrzeug repariert worden war. Daraufhin forderte er die Kosten für das Gutachten im Rahmen einer Widerklage vom Geschädigten zurück. Denn der Gutachter sei nicht neutral und seine Expertise daher wertlos.

Letzterer hatte wegen anderer Unstimmigkeiten Klage gegen den Versicherer eingereicht. In diesem Zusammenhang weigerte er sich, das Geld rauszurücken.

Gutachten ungeeignet

Ohne Erfolg: Das Hanauer Landgericht gab der Widerklage des Versicherers in vollem Umfang statt.

Einem Geschädigten stehe nach einem Verkehrsunfall, bei dem mehr als nur ein Bagatellschaden entstanden ist, in der Regel zwar auch die Erstattung der Kosten für ein von ihm beauftragtes Gutachten zusteht. Das setze aber voraus, so das Gericht, dass der Gutachter in seinem Verhältnis zu der beauftragten Reparaturwerkstatt als neutral anzusehen sei. Andernfalls sei das Gutachten ungeeignet.

Enge Verbindung zwischen Sachverständigenbüro und Werkstatt

In dem entschiedenen Fall habe das Sachverständigenbüro zu der gleichen Gesellschaft gehört wie die Werkstatt. Das habe der Geschädigte erkennen können. Denn es habe sich um die gleiche Anschrift gehandelt.

Im Übrigen sei auch der Name der für den Reparaturauftrag zuständigen Person erkennbar mit dem des Inhabers des Sachverständigenbüros identisch gewesen. Auch das habe für eine enge Verknüpfung gesprochen. Der Versicherer müsse die Kosten für das Gutachten daher nicht übernehmen.