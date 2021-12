Weihnachten unter Palmen? Die besten Reisetarife mit Corona-Absicherung

15.12.2021 – Die Stiftung Warentest hat Reiserücktritts-Versicherungen unter die Lupe genommen, die auch einen Reiseabbruch abdecken. Testsieger sind die Hansemerkur, die Travelsecure und die Europ Assistance. Einen „Corona-Rundum-Schutz“ bietet nach Ansicht der Verbraucherschützer allerdings nur die Hansemerkur.

Wer aktuell dem Winter-Blues entfliehen möchte oder bereits den Sommerurlaub plant, sollte an eine Reiserücktritts-Versicherung denken, die auch einen Reiseabbruch abdeckt. Denn sonst könnte es teuer werden, wenn Corona die Urlaubsträume platzen lässt – ein derzeit durchaus mögliches Szenario.

Dies empfiehlt die Stiftung Warentest. Die Verbraucherorganisation hat 130 Tarife mit genau dieser Kombination unter die Lupe genommen. Die zentralen Ergebnisse der Untersuchung sind in der Zeitschrift Finanztest, Heft 1/2022 veröffentlicht.

In dem Artikel werden 48 Vollschutztarife ohne Selbstbeteiligung vorgestellt, die den Pandemiefall mindestens eingeschränkt versichern. Sie richten sich an Familien oder Singles und sind als Jahresverträge oder für Einzelreisen buchbar. Über Policen mit Selbstbeteiligung informieren die Tester nur online.

Qualitätsurteil setzt sich aus drei Teilnoten zusammen

Die Bewertung erfolgt in Form von Schulnoten. Die Notengebung reicht von „sehr gut“ (0,5 bis 1,5) und „gut“ (1,6 bis 2,5) über „befriedigend“ (2,6 bis 3,5) und „ausreichend“ (3,6 bis 4,5) bis „mangelhaft“ (4,6 bis 5,5). Das Gesamturteil setzt sich aus drei Teilwertungen zusammen, die unterschiedlich gewichtet wurden.

In der Kategorie Reiserücktritt (65 Prozent Anteil am Gesamturteil) gingen die Tester unter anderem der Frage nach, in wieweit Pandemien abgedeckt sind. „Manche Anbieter leisten nicht, wenn eine Pandemie den Schaden auslöste, andere nur dann nicht, wenn bei Reiseantritt eine Reisewarnung vorlag“, heißt es.

Die Bedingungen zu einem Reiseabbruch (25 Prozent) wurden unter anderem dahingehend analysiert, ob der Versicherer in einem solchen Fall zusätzliche Kosten trägt und nicht in Anspruch genommene Leistungen erstattet. Oder ob er bei einer verspäteten Rückkehr Mehraufwendungen für Rückreise, Unterkunft und Verpflegung übernimmt.

Auf den Prüfstand kam zudem die Verständlichkeit der Vertragsunterlagen (zehn Prozent). Richtschnur war der Hohenheimer Verständlichkeitsindex.

Zusatzinformationen geben Auskunft über Beitragshöhen

Nicht bewertet, aber abgefragt wurde außerdem, welche Produkte bei Quarantäne oder positivem PCR-Test einspringen. Die veröffentlichten Tabellen informieren zudem über die Beiträge nach Altersklassen für Reisen, die 1.000 Euro, 3.000 Euro und 5.000 Euro kosten. Wie viel jeweils für den Schutz auf Fahrten im Wert von 500 und 1.500 Euro zu zahlen ist, wird online dargestellt.

Die Tester geben zusätzlich die (meist ausbaubaren) Höchst-Versicherungssummen an. Der Leser erfährt zudem, ob der Anbieter am Ombudsverfahren teilnimmt.

Tester ermitteln drei Gesamtsieger

In allen vier betrachteten Vertragsvarianten liegen – in wechselnder Reihenfolge – die Hansemerkur Reiseversicherung AG, die Travelsecure, Marke der Würzburger Versicherungs-AG und die Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland, auf den ersten drei Plätzen.

Die Hansemerkur offeriert zum Stichtag der Erhebung als einziger Akteur einen „Corona-Rundum-Schutz“. Sie leistet nicht nur im Pandemiefall, selbst wenn eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vor Reiseantritt vorlag, und positivem PCR-Test, sondern bietet zudem die Möglichkeit, gegen Aufpreis den Quarantänefall zu versichern.

„Bei einer 3.000-Euro-Reise zahlt eine Einzelperson zum Versicherungsbeitrag von 144 Euro weitere 19 Euro hinzu“, rechnen die Tester beispielhaft vor. Der gleiche Betrag werde für eine Familie fällig.

Die „sehr guten“ und „guten“ Tarife für Einzelreisende

Für Einzelreisende, die eine einmalige Fahrt absichern möchten, wurden zwei „sehr gute“ und fünf „gute“ Tarife ermittelt. Diese werden von folgenden Akteuren angeboten:

Bei den Jahresverträgen für Einzelreisende vergaben die Tester zweimal die Höchstnote und sechsmal die zweitbeste Bewertung. So ausgezeichnet wurden folgende Gesellschaften:

Europ Assistance, „Reiserücktritts-Versicherung Jahresschutz ohne SB“, „sehr gut“ (1,5),

Travelsecure, „Jahres-Reise-Karte Basispaket ohne SB“, „sehr gut“ (1,5),

Hansemerkur, „Jahres-Reise-Rücktritts-Versicherung plus Urlaubsgarantie“, „gut“ (1,6),

ADAC Versicherung AG, „Reiserücktritts-Versicherung Exklusiv ohne SB“, „gut“ (1,9),

LVM, „Jahresversicherung Singletarif ohne SB“, „gut“ (2,0),

Barmenia, „Reiserücktritts-Versicherung Travel+ ohne SB“, „gut“ (2,1),

Ergo Reiseversicherung, „Jahres-Reiserücktritts-Versicherung (inklusive Reiseabbruch-Versicherung) ohne SB“, „gut“ (2,1) und

Signal Iduna, „Jahres-Reise-Rücktrittskosten- und Reise-Abbruchkosten-Versicherung“, „gut“ (2,4).

Die „sehr guten“ und „guten“ Tarife für Familien

Familien, die sich für nur einen Urlaub absichern möchten, können laut Stiftung Warentest aus zwei „sehr guten“ und fünf „guten“ Angeboten auswählen. Diese werden von folgenden Versicherern aufgelegt:

Hansemerkur, „Reise-Rücktritts-Versicherung plus Urlaubsgarantie plus Selbstbehaltübernahme“, „sehr gut“ (1,5),

Travelsecure, „Reiserücktritts-Versicherung Topschutz ohne SB“, „sehr gut“ (1,5),

Europ Assistance, „Reiserücktritts-Versicherung Einmalschutz ohne SB“, „gut“ (1,7),

Barmenia, „Reiserücktritts-Versicherung Travel Day ohne SB“, „gut“ (2,0),

LVM, „Einmalschutz Familientarif ohne SB“), „gut“ (2,0),

Ergo Reiseversicherung, „Reiserücktritts-Versicherung (inklusive Reiseabbruch-Versicherung) ohne SB“, „gut“ (2,1) und

Signal Iduna, „Reise-Rücktrittskosten- und Reise-Abbruchkosten-Versicherung“, „gut“ (2,4).

Zwei Jahresverträge für Familien erhielten die Bestnote, sechs die zweitbeste Beurteilung. Sie stammen aus dem Programm folgender Unternehmen:

Europ Assistance, „Reiserücktritts-Versicherung Jahresschutz ohne SB“, „sehr gut“ (1,5),

Travelsecure, „Jahres-Reise-Karte Basispaket ohne SB“, „sehr gut“ (1,5),

Hansemerkur, „Jahres-Reise-Rücktritts-Versicherung plus Urlaubsgarantie“, „gut“ (1,6),

ADAC, „Reiserücktritts-Versicherung Exklusiv ohne SB“, „gut“ (2,0),

LVM, „Jahresversicherung Familientarif ohne SB“, „gut“ (2,0),

Barmenia, „Reiserücktritts-Versicherung Travel+ ohne SB“, „gut“ (2,1),

Ergo Reiseversicherung, „Jahres-Reiserücktritts-Versicherung (inklusive Reiseabbruch-Versicherung) ohne SB“, „gut“ (2,1) und

Signal Iduna, „Jahres-Reise-Rücktrittskosten- und Reise-Abbruchkosten-Versicherung“, „gut“ (2,5).

LVM hat die guten und günstigsten Angebote für bis zu 64-Jährige

Unter den „sehr guten“ und „guten“ Akteuren bietet der LVM durchweg die günstigsten Tarife für Versicherungsnehmer im Alter bis 64 Jahren. Einzelreisende zahlen hier 41 Euro für eine 1.000-Euro-Reise, 111 Euro für eine 3.000-Euro-Reise und 187 Euro für eine 6.000-Euro-Reise. Die Jahresverträge liegen bei 47 Euro, 98 Euro und 164 Euro.

Familien mit Hauptversicherer in dieser Altersklasse können beim LVM Einzelverträge je nach Reisepreis für 47 Euro, 129 Euro und 236 Euro abschließen. Jahresverträge sind mit 71 Euro, 96 Euro und 178 Euro sind auch hier teilweise günstiger.

Einige Anbieter haben eine dreiteilige Altersstaffel, darunter die Signal Iduna. Ihre Einzelverträge sind laut der Auswertung der Stiftung Warentest besonders für Verbraucher älteren Baujahrs preislich interessant. Bei den Jahresverträgen kostet die Absicherung für sie bei der Barmenia in vielen Fällen am wenigsten.

Tester raten zum Abschluss direkt beim Versicherer

Die Tester geben außerdem zahlreiche Tipps. Zudem weisen sie daraufhin, dass eine Reiserücktritts-Versicherung meist 30 Tage vor Reisebeginn abgeschlossen werden muss. Für Last-Minute-Urlauber gebe es aber Ausnahmen.

Von sogenannten „Flex-Tarifen“, die ein Gratisstorno bis zu 15 Tage vor Reisebeginn anbieten, raten sie eher ab. Denn 65 Prozent der Stornierungen erfolgten in den 14 Tagen vor Reisebeginn.

Auch das Buchen eines Tarifs über ein Portal, beispielsweise als Bestandteil eines Reise-Gesamtpakets, wird kritisch gesehen. „Die enthaltenen Reiserücktritts-Versicherungen bieten meist weniger Schutz als Tarife direkt vom Versicherer“, heißt es.

Bezugsquellen

Die Print-Ausgabe Finanztest 1/ 2022 ist im Handel oder über die Homepage der Stiftung Warentest erhältlich. Das Heft kostet 6,50 Euro, der Download liegt bei 5,99 Euro.

Grundlegende Informationen zum Test sind online verfügbar. Der Artikel „Urlaub mit Absicherung“ lässt sich an gleicher Stelle für 3,50 Euro (PDF, 2,0 MB) freischalten.

Reiserücktritt-Versicherungen wurden bereits im Frühjahr geprüft

Die Stiftung Warentest hat bereits im Mai Reiserücktritt-Versicherungen mit besonderem Blick auf Corona durchleuchtet. Es kamen 95 Tarife von 43 Versicherern auf den Prüfstand. Die Ergebnisse wurden in der Ausgabe 6/2021 der Zeitschrift Finanztest veröffentlicht.

Bei den Jahresverträgen für Einzelpersonen erreichten 32 von 52 Tarifen die Note „sehr gut“. Den Spitzenplatz teilten sich die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Ergo. Im Test der Jahresverträge für Familien erhielten 26 von 43 Tarifen die Höchstnote. Testsieger war hier die Vigo Krankenversicherung VVaG (VersicherungsJournal 25.5.2021).

Stornierungen führten zu zahlreichen Streitigkeiten vor Gericht

In den vergangenen eineinhalb Jahren haben viele Reisende ihren Urlaub aufgrund der Corona-Pandemie storniert. Das sorgte für reichlich Ärger. Viele Urlauber zogen vor allem wegen Verzögerungen bei der Rückzahlung vor Gericht.

Mittlerweile liegen mehrere Gerichtsurteile vor (7.12.2021, 11.10.2021, 13.8.2021, 6.7.2021, 16.11.2020, 6.11.2020, 19.8.2020). Teilweise wird die Frage einer kostenlosen Stornierung wegen der pandemischen Lage von der Justiz unterschiedlich beurteilt.