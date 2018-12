Wechselbereitschaft der Kfz-Versicherten massiv verändert

14.12.2018 – Die Wechseltätigkeit zum Jahresende hat aktuell kräftig zugenommen im Vergleich zu 2017. Sowohl die Zahl der generell als auch die der konkret wechselbereiten Personen ist deutlich angestiegen. Dies zeigt eine Untersuchung von Yougov Deutschland.

Die Zahl der konkret wechselbereiten Kfz-Versicherten ist zum Ende des laufenden Jahres kräftig angestiegen. Mit hochgerechnet rund 3,4 Millionen Personen plant etwa ein Fünftel mehr als 2017 (VersicherungsJournal 18.1.2018) noch im laufenden Jahr einen Wechsel der Kraftfahrzeug-Versicherung oder hat bereits gewechselt.

Dies teilte die Yougov Deutschland GmbH im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten Welle der Studie „Wechseltätigkeit in der Kfz-Versicherung 2018“ mit.

Neues Sechs-Jahres-Hoch

Auch die Zahl der generell wechselbereiten Kfz-Versicherten hat sich aktuell im Vergleich zu 2017 klar erhöht. Allerdings betrug das Plus wie im Vorjahr nur rund ein Zehntel (auf etwa 6,6 Millionen Personen).

Die Zahl derjenigen, die zumindest gelegentlich über einen Wechsel der Kfz-Versicherung nachdenken, war in den zurückliegenden sechs Jahren nur 2014 mit etwa 6,7 Millionen höher ausgefallen.

Seit 2013 hat die Wechselbereitschaft insgesamt um über ein Viertel zugenommen. Dabei wuchs die Zahl der generell wechselbereiten Personen um circa ein Siebtel.

Die Gruppe der konkret wechselbereiten Erwachsenen mit Kfz-Versicherung hat sich im gleichen Zeitraum mit weit über 50 Prozent ungleich stärker vergrößert. Dies geht aus Daten der Vorjahre hervor, die dem VersicherungsJournal vorliegen.

Vergleichsseiten im Internet sind am häufigsten Anstoßgeber

Für vertiefende Informationen zum Wechselverhalten hat das internationale Marktforschungs- und Beratungsinstitut zwischen dem 7. und dem 20. November 2018 über 2.000 erwachsene Bundesbürger befragt, die eine Änderung ihrer Kfz-Versicherung planen.

Dabei wurde unter anderem erhoben, welche Anstoßgeber zum Nachdenken über einen Versicherungswechsel geführt haben. An erster Stelle nannten die Befragten Vergleichsseiten im Internet (Anteil: knapp ein Viertel). Fast jeder Fünfte ist ohne Anstoß von außen von sich aus darauf gekommen.

Vergleichsweise häufig sind Übertrittsgedanken auch auf Bekannte oder Verwandte zurückzuführen, wie rund jede Achte angab. Nur jeweils in etwa halb so groß ist der Anteil der Versicherungsvermittler und von allgemeinen Informationsseiten im Internet als Anstoßgeber.

Im Vergleich zum Vorjahr verschoben sich die Angaben um kaum mehr als einen Prozentpunkt. Lediglich Vergleichsseiten wurden häufiger genannt, während die Antwortoption „Ich bin selbst drauf gekommen“ seltener gewählt wurde (jeweils zwei Prozentpunkte).

Hauptsächlich aus finanziellen Gründen

Gefragt wurde ferner nach den Hintergründen für den beabsichtigten beziehungsweise schon getätigten Wechsel. Nur eine Minderheit von vier Prozent gab als Wechselgrund an, mit der Schadenabwicklung oder der Betreuung ihres aktuellen Versicherers unzufrieden zu sein. Ebenfalls selten genannt wird der Wunsch nach besserem Service (sechs Prozent).

Ausschlaggebend für einen Wechsel sind vielmehr finanzielle Motive. Den Angaben des internationalen Marktforschungs- und Beratungsinstituts zufolge wollen zwei von drei Befragten durch den Wechsel ihrer Kfz-Versicherung Geld sparen. Am zweithäufigsten genannter Grund ist ein höherwertiger Tarif.

Am häufigsten bei Huk-Coburg oder Allianz versichert

Wie Yougov weiter mitteilt, sind sieben von zehn Wechselwilligen derzeit Kunde bei einem Außendienstversicherer. Für viele davon werde der aktuelle Wechsel der Kfz-Versicherung der erste seit langem sein. Fast jeder Zweite hat seine Kfz-Versicherung nach eigenem Bekunden in den letzten fünf Jahren nicht gewechselt.

Bei den Direktversicherten hat hingegen fast jeder Fünfte im selben Zeitraum drei oder mehr Wechsel seiner Kfz-Versicherung vollzogen, heben die Marktforscher hervor.

Zudem wurde in gestützter Abfrage ermittelt, bei welchem Anbieter die Befragten aktuell Kfz-versichert sind. Ergebnis: Mehr als jeder Sechste hat eine Police bei den Huk-Coburg-Versicherungen, rund jeder Neunte bei den Allianz Versicherungen. Gut jeder 20. ist bei den VHV Versicherungen versichert, knapp jeder 20. bei den Axa Versicherungen.

Weitere Details zu Inhalten der Studie „Wechseltätigkeit in der Kfz-Versicherung 2018“ sowie zu den kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten finden sich auf dieser Yougov-Internetseite. Die Ergebnisse der zweiten Befragungswelle, in der dieselbe Stichprobe nach der tatsächlichen Wechseltätigkeit befragt wird, sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.