Vema-Makler: Die leistungsstärksten Hausratversicherer

13.10.2020 – In der Hausratversicherung liegen hinter dem Vema-Deckungskonzept von Basler/BSG das AIG-Deckungskonzept und die Allianz (Wohngebäude) auf dem Silber- und Bronzerang. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft unter ihren Partnerbetrieben. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich der Hausratversicherung unter ihren rund 3.600 Partnerbetrieben durchgeführt. Die Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Die Interviewten gaben dabei insgesamt 2.016 Stimmen ab.

In der daraus gebildeten Rangliste liegt die Basler Sachversicherungs-AG mit ihrem zusammen mit der Basler Service GmbH (BSG) entwickelten Vema-Deckungskonzept auf den Spitzenplatz. Nur knapp dahinter folgt die Haftpflichtkasse VVaG (VersicherungsJournal 6.10.2020).

Hausratversicherung: Konzept von Basler/BSG gewinnt Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung sowie die Schadenregulierung. Die drei Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil deutliche Unterschiede – wenn auch nicht auf den vordersten beiden Plätzen.

So setzten sich im Kampf um die Spitzenposition wie schon bei der letzten Untersuchung (26.4.2019) Basler und BSG (Mittelwert: 1,46) mit ihrem Vema-Deckungskonzept gegen die Haftpflichtkasse (1,53) durch. Basler/BSG wurden in Sachen Produktqualität und Policierung jeweils am besten benotet.

Bei der Schadenbearbeitung schnitt die Haftpflichtkasse am besten ab, für die es trotz einer überdurchschnittlichen Produktqualität nur für Rang sechs in diesem Segment reichte.

Konzept & Marketing an dritter Stelle

Den Bronzerang (1,58) sicherte sich die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH, die beim Neugeschäft nur an zehnter Stelle liegt. Der Assekuradeur landete in allen Serviceaspekten auf Position drei. Die Abstände zur Spitze reichten von 0,06 Punkten (Produktqualität) bis zu 0,26 Zählern (Antragsbearbeitung).

Rang vier in der Qualitätsrangliste belegt wie beim Neugeschäft die AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland, was insbesondere auf die zweitbeste Produktqualität zurückzuführen ist. Eine bessere Platzierung (Mittelwert: 1,64) verhinderte die nur unterdurchschnittliche Note bei der Schadenbearbeitung.

An fünfter (Neugeschäft: neunter) Stelle folgt die Basler mit ihrem „normalen“ Hausrat-Tarifangebot (1,75). Diese wurde zwischen 0,5 (Policierung) und 0,1 Notenpunkte (Schadenbearbeitung) schlechter bewertet als das oben genannte Deckungskonzept.

Platz sechs (Neugeschäft: sieben) belegt die Ammerländer Versicherung VVaG. Das Unternehmen konnte zwar mit der viertbesten Produktqualität punkten. Hinsichtlich der Antrags- und Schadenbearbeitung sind die Rückstände auf Spitze mit bis 0,5 Notenpunkten allerdings verhältnismäßig groß.

Im Vergleich zu vorangegangenen Qualitätsumfrage Wohngebäude verbesserte sich die Basler mit ihrem „normalen“ Tarifangebot von acht auf fünf. Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG fiel von sieben auf neun, die Axa Versicherung AG sogar von drei auf zehn. Letztere war auch in der Vema-Qualitätsrangliste in Wohngebäude deutlich abgerutscht (9.10.2020).

Weitere Qualitätsumfragen

Der Maklerverbund führt seine Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt wurden die Ergebnisse in den Segmenten Kfz-Versicherung (17.9.2020), Dread-Disease und Grundfähigkeiten (29.7.2020), Berufsunfähigkeit (20.7.2020) sowie Risikoleben (3.7.2020) veröffentlicht.

Davor hatte die Vema die Ranglisten in den Bereichen Pflegezusatz- (12.3.2020) und Krankenzusatz-Versicherung (11.2.2020) sowie betriebliche Vorsorge (20.1.2020) veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr präsentierte der Maklerverbund die Favoriten seiner Partner in den Bereichen Managerhaftpflicht (28.11.2019), Bauversicherungen (18.11.2019), Betriebshaftpflicht (29.10.2019, 8.11.2019), Rechtsschutz (9.7.2019), funktionelle Invaliditätsabsicherung (25.6.2019) sowie in der privaten Unfallversicherung (5.6.2019, 12.6.2019).