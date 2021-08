Unfallschaden: Versicherer bemäkelt Mehraufwand für Mietwagen

17.8.2021 – Es ist fällt grundsätzlich in die Risikosphäre eines Schädigers beziehungsweise seines Versicherers, wenn es bei der Reparatur eines durch einen Unfall beschädigten Fahrzeugs zu Verzögerungen kommt und dadurch höhere Mietwagenkosten entstehen. Das gilt zumindest dann, wenn der Geschädigte keinen Einfluss auf die Verzögerungen hatte. So entschied das Amtsgericht Dinslaken in einem Urteil vom 16. April 2021 (35 C 50/20).

Ende September 2019 war der Personenkraftwagen des Klägers bei einem Verkehrsunfall durch das alleinige Verschulden eines anderen Autofahrers beschädigt worden. Ein Sachverständiger kalkulierte die voraussichtliche Reparaturdauer mit drei Werktagen.

Die Reparatur dauerte jedoch tatsächlich vom 1. bis zum 11. Oktober. Bei ihrer Durchführung stellte sich heraus, dass entgegen einer ersten Annahme auch die Motorhaube des Fahrzeugs in Mitleidenschaft gezogen worden war. Deren Reparatur konnte nach Angaben der Werkstatt nicht direkt durchgeführt werden.

Der Kläger holte sein verkehrssicheres Fahrzeug daher am 11. Oktober ab, um es zehn Tage später erneut in die Werkstatt zu bringen. Dort fanden nach einer Nachbesichtigung durch den Gutachter die weiteren Reparaturarbeiten statt. Diese dauerten vom 21. bis zum 30. Oktober.

Zu hohe Mietwagenkosten?

Die Werkstatt war es auch, die dem Kläger für die Zeit der Reparaturen einen Mietwagen zur Verfügung gestellt hatte. Da sie zu diesem Zeitpunkt nur über ein mit einem Navigationsgerät ausgestattetes Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe verfügte, stellte sie dem Kläger die Mehrkosten in Rechnung.

Die wollte der Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers ebenso wenig übernehmen, wie die Kosten für einen Reparaturablaufplan, um dessen Vorlage er den Kläger schriftlich gebeten hatte. Er bestritt angesichts der in dem Gutachten prognostizierten Reparaturdauer außerdem, dass eine derart lange Mietwagennutzung notwendig sei. Es sei nicht nachzuvollziehen, weshalb zwei Reparaturen stattfinden mussten.

Der Versicherer wollte die Mietwagenkosten daher entsprechend kürzen. Die Kosten für das Navigationsgerät stellten zudem seiner Ansicht nach keine Zusatzleistungen dar, die gesondert hätten in Rechnung gestellt werden dürfen. Denn für die Navigation habe der Kläger sein Mobiltelefon nutzen können.

Kein Verstoß gegen die Schadenminderungs-Pflicht

Dieser Argumentation wollte sich das Amtsgericht Dinslaken nicht anschließen. Es gab der Klage auf Erstattung sämtlicher unfallbedingten Kosten weitgehend statt.

Solange einem Geschädigten kein Verstoß gegen seine Schadenminderungs-Pflicht im Sinne von § 254 Absatz 2 BGB nachgewiesen werden kann, trage grundsätzlich der Schädiger beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherer das sogenannte Werkstattrisiko.

Daher gingen mögliche Verzögerungen durch eine fehlerhafte Organisation des Reparaturbetriebs, ein Ausfall von Arbeitskräften sowie eine unwirtschaftliche oder fehlerhafte Durchführung der Reparatur zu deren Lasten. Denn all das unterliege nicht dem Einfluss des Geschädigten und sei auch dessen Kontrolle entzogen.

Versicherer verpflichtet, Mehrkosten zu übernehmen

Das gelte auch für die Kosten des Navigationsgeräts. Denn ein Geschädigter müsse auch unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderung nicht auf sein Mobiltelefon als Navigationsgerät zurückgreifen. Dass Mietwagen mit einem Navigationsgerät ausgestattet sind, sei im Übrigen ebenso bekannt, wie die Tatsache, dass dazu eine gesonderte Berechnung erfolge.

Der Versicherer sei auch dazu verpflichtet, die Mehrkosten zu übernehmen, die für die Nutzung eines Mietwagens mit Automatikgetriebe angefallen waren. Denn zum Zeitpunkt der unmittelbar nach dem Unfall beginnenden Reparatur habe nachweislich nur ein solches Fahrzeug zur Verfügung gestanden.

Darüber hinaus seien dem Kläger auch die Kosten für den Reparaturablaufplan zu erstatten. Schließlich sei dieser nachweislich von dem Versicherer angefordert worden.