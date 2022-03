Ukraine-Krieg bringt Konsequenzen für D&O-Policen

24.3.2022

Der Krieg in der Ukraine könnte weitreichende Konsequenzen für den Bereich „Financial-Lines“ haben. Diskutiert wird hier unter anderem die Frage, ob bei Angriffen russischer Hacker auf Unternehmen die sogenannte Kriegsausschlussklausel in der Cyberversicherung greift (VersicherungsJournal 14.3.2022).

Brisanz könnte es auch für die D&O-Sparte geben. Denn bei allen Geschäften eines Unternehmens muss das Führungspersonal prüfen, ob es einen Bezug zu Russland gibt und ob diese Beziehungen eventuell „sanktions- oder embargobewehrt“ sind (9.3.2022). Sonst drohen der Firma hohe Bußgelder, wie die Versicherungsplattform Finlex GmbH das Problem in einer Mitteilung beschreibt.

Weitere Risiken für das Management nennt Dr. Marcel Straub, Leiter der Rechts- und Schadenabteilung: „Aktuell kann das bedeuten, dass Lieferketten oder Produktionsabläufe angepasst, Kredite rechtzeitig beantragt, mögliche Fördermittel zu prüfen sind, die Cybersicherheit hochgefahren oder etwa, dass ein externer Krisenberater beauftragt werden muss, der das Unternehmen fachlich oder juristisch unterstützt.“

Marcel Straub (Bild: Finlex)

Spezielle Konsequenzen auf den Schutz in der Managerhaftpflicht erwartet Straub aktuell nicht: „D&O-Verträge enthalten in aller Regel keine ‚Kriegsausschlussklausel‘, so dass keine Diskussion darüber aufkommen dürfte, wie wir sie momentan in der Cyber-Versicherung führen.“ Finlex gehe davon aus, dass Versicherer sich an ihr Leistungsversprechen halten und auch in Schadenfällen mit Bezug zum Ukraine-Krieg den Versicherten zur Seite stehen.