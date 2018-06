Starkregen: Diese Regionen sind besonders gefährdet

22.6.2018 – Die Liste der starkregenreichsten Gebiete in Deutschland wird von Aschau im Chiemgau angeführt – seit 2001 gab es dort 115 Stunden Starkregen. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung des Deutschen Wetterdienstes für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Die zehn gefährdetsten Regionen liegen ausnahmslos in Bayern.

In Deutschland gibt es praktische keine Region, in der es nicht zu einem Starkregenereignis kommen könnte. Dieses Fazit hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bereits auf seiner Naturgefahrenkonferenz vor zwei Jahren gezogen.

Dabei handelte es sich um eine erste Zwischenbilanz eines Projekts mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD), mit dem die beiden Institutionen dem Phänomen Starkregen auf den Grund gehen wollen (VersicherungsJournal 15.9.2016).

Immense Schäden, ausbaufähiger Versicherungsschutz

Vor knapp vier Jahren gab es im westfälischen Münster in nur sieben Stunden großflächig über 100 Liter Regen pro Quadratmeter, in der Spitze sogar fast 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Dadurch wurden immense, oft nicht versicherte Schäden verursacht, so die westfälische Stadt in der Bilanz zum Jahrestag des Ausnahme-Unwetters.

Allein im Jahr 2016 haben die Versicherer nach GDV-Angaben für Überschwemmungen infolge von Unwettern mit Starkregen etwa 940 Millionen Euro an Regulierungskosten zu bezahlen. Das geht aus dem Naturgefahrenreport 2017 des Versichererverbandes hervor (VersicherungsJournal 6.10.2017).

Allerdings kommt die Branche bei der Anbündelungsquote mit erweitertem Naturgefahrenschutz in der Wohngebäudeversicherung, wodurch unter anderem auch Starkregenschäden gedeckt sind, nicht wirklich von der Stelle. Zuletzt besaßen nur vier von zehn Wohngebäudepolicen eine entsprechende Zusatzdeckung (VersicherungsJournal 27.4.2018).

Starkregenstunden zwischen 2001 und 2017

Jetzt hat der GDV weitere Zahlen aus dem Projekt mit dem DWD zur Erforschung des Phänomens Starkregen veröffentlicht. „Für die Auswertung wurden quadratkilometergenau die Niederschlagszeiten von 2001 bis 2017 erfasst, in denen der Regen die Unwetterwarnstufe 3 für Starkregen überschritt.

Dies ist bei mehr als 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder mehr als 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden der Fall“, wird zur Datenerhebung auf Basis der Wetterradarmessung erläutert. Anschließend seien die Messwerte auf 8.100 Postleizahlengebiete übertragen worden. Dabei sei für jedes Gebiet ein Durchschnittswert der Starkregenstunden errechnet worden.

Bayern besonders gefährdet

Ergebnis: Insbesondere Bayern ist anfällig für schwere Unwetter. Laut DWD-Klimaexperte Andreas Becker gehören die Nordränder der Mittelgebirge und das Alpenvorland „grundsätzlich zu den gefährdetsten Gebieten Deutschlands.“

Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass die zehn Regionen mit den längsten Starkregenzeiten allesamt in Bayern liegen. Dabei hält die Gegend um das oberbayerische Aschau im Chiemgau (PLZ-Gebiet 83229) mit rund 115 Stunden den Starkregen-Rekord.

Für vier weitere Städte beziehungsweise Gemeinden werden Werte von knapp über 100 Stunden angegeben. Hierzu gehören Berchtesgaden (PLZ 83471) und Marktschellenberg (PLZ 84387) im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land, Ruhpolding (PLZ 83324) im Kreis Traunstein sowie Rottach-Egern (PLZ 83700) im oberbayerischen Kreis Miesbach.

Auch in Berlin und Baden-Württemberg zum Teil hohe Werte

In den anderen Flächenbundesländern plus Berlin waren die Starkregenzeiten deutlich niedriger. Vergleichsweise lange Starkregenzeiten gab es im Berliner Ortsteil Halensee (PLZ-Gebiete 10711 und 10709) mit jeweils um die 70 Stunden. Fast 64 Starkregenstunden gab es in der Gemeinde Feldberg im Schwarzwald (PLZ 79868), was den Höchstwert in Baden-Württemberg darstellt.

In Hessen liegt Bad Soden am Taunus (PLZ 65812) mit über 50 Stunden Starkregen an der Spitze. In Niedersachsen ist es die Bergstadt Wildemann im Kreis Goslar im Oberharz (PLZ 38709) mit knapp unter 50 Stunden.

Der Spitzenwert in Sachsen-Anhalt wurde in der Gegend um Schierke, einem Ortsteil von Wernigerode im Harz am Fuße des Brockens (PLZ 38879), mit rund 45 Stunden erreicht. Im mittelsächsischen Brand-Erbisdorf (PLZ 09618) wurde mit leicht über 40 Stunden die längste Starkregenzeit in Sachsen gemessen.

Niedrigste Spitzenwerte in Mecklenburg-Vorpommern

In den verbliebenden Flächenbundesländern wurde in folgenden Städten der Spitzenwert erreicht:

Nordrhein-Westfalen: Ibbenbüren im Kreis Steinfurt (PLZ 49477) mit 34,5 Stunden;

Thüringen: Gößnitz im Altenburger Land (PLZ 04639) mit 29,3 Stunden;

Brandenburg: Wusterwitz in Potsdam-Mittelmark (PLZ 14789) mit 29,0 Stunden;

Schleswig-Holstein: St. Annen sowie Rehm-Flehde-Bargen im Kreis Dithmarschen (PLZ 25776) mit 27,3 Stunden;

Rheinland-Pfalz: Ludwigshafen (PLZ 67059) mit 25,7 Stunden;

Saarland: Nonnweiler in St. Wendel (PLZ 66620) mit 23,0 Stunden;

Mecklenburg-Vorpommern: Menzendorf und Schönberg in Nordwestmecklenburg (PLZ 23923) mit 21,8 Stunden.

Der GDV hat auf dieser Interseite für Interessierte eine interaktive Karte mit den Starkregendaten auf PLZ-Ebene veröffentlicht.