So viele Personen sind im Notlagentarif versichert

26.6.2023

Ende 2022 betrug die Zahl der Versicherten im Notlagentarif (§ 153 VAG) etwa 84.100. Dies ist dem PKV-Rechenschaftsbericht 2023 zu entnehmen, den der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) im Rahmen seiner Mitgliederversammlung und Jahrespresskonferenz veröffentlicht hat (VersicherungsJournal 16.6.2023).

Das entspricht einer leichten Zunahme um 600 Personen beziehungsweise 0,7 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Seinerzeit war ein Rückgang um rund 4.600 Personen beziehungsweise gut fünf Prozent zu beobachten (3.3.2022).

Die aktuelle Zahl bedeutet den zweitniedrigsten Stand seit der Einführung des Sozialtarifs (27.5.2013, 14.6.2013). In der Spitze waren es 114.400. Der Anteil an den gut 8,7 Millionen Vollversicherten blieb wie im Vorjahr und erst zum zweiten Mal unter einem Prozent. In allen Jahren davor lag er knapp über dieser Marke.