So „reich“ sind die Deutschen im internationalen Vergleich

24.9.2020 – In der aktuellen Auflage ihres „Global Wealth Reports“ hat die Allianz erneut die Entwicklung des Vermögens privater Haushalte in fast 60 Ländern beleuchtet. 2019 fiel das Wachstum so stark aus wie schon lange nicht mehr. Die Bundesbürger landen in der globalen Pro-Kopf-Vermögensrangliste nur so gerade eben noch in der Top-20.

Die Allianz SE hat bereits zum elften Mal im Rahmen der Studie „Global Wealth Report“ Geldvermögen und Verschuldung der privaten Haushalte in ausgewählten Ländern analysiert. Das Geldvermögen in Landeswährung wurde dabei zum festen Wechselkurs von Ende 2019 in Euro umgerechnet.

Die Daten der meisten Länder beruhen auf Statistiken aus der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung zur Vermögensbilanz. Teilweise „konnten wir das Geldvermögen durch Informationen aus Haushaltsumfragen, Bankstatistiken, Statistiken zum Aktien- und Bondvermögen und versicherungs-technischen Rückstellungen approximieren“, heißt es in dem Report.

Die aktuell 57 untersuchten Länder machen 92 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und 72 Prozent der Weltbevölkerung aus. Kriterien für die Länderauswahl werden in dem Report nicht genannt.

Geldvermögen wächst so stark wie schon lange nicht mehr

Das Jahr 2019 verlief laut der Untersuchung außergewöhnlich. „Noch nie konnten wir in den letzten zehn Jahren eine so große Zunahme des Wohlstands verzeichnen: Weltweit stieg das Brutto-Geldvermögen im Jahr 2019 um 9,7 Prozent [auf 192 Billionen Euro] und verzeichnete damit das stärkste Wachstum seit 2005“, heißt in einer Pressemitteilung zu der Publikation.

Vor zwei Jahren betrug das Plus in den damals untersuchten Ländern acht Prozent (VersicherungsJournal 27.9.2018), vor vier Jahren nicht einmal fünf Prozent (22.9.2016)

Boom bei Wertpapieren

Nachdem vor zwei Jahren erstmals seit der Finanzkrise wieder in nennenswertem Umfang frische Gelder in Aktien und Investmentfonds geflossen waren, verzeichneten Wertpapiere 2019 mit 13,7 Prozent das stärkste Wachstum unter den Vermögensklassen. Das Wertpapiervermögen erhöhte sich auf 77 Billionen Euro. Der Anteil am Brutto-Geldvermögen lag damit erneut bei über 40 Prozent.

Rang zwei belegen Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionseinrichtungen mit 58 Billionen Euro (plus 8,1 Prozent). In diese Kategorie fallen Forderungen gegenüber privaten Versicherungs-Gesellschaften, Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, öffentlichen, kirchlichen und kommunalen Zusatzversorgungs-Einrichtungen sowie den Versorgungswerken der freien Berufe, nicht jedoch gegenüber Einrichtungen der Sozialversicherung.

Der Anteil am Brutto-Geldvermögen erhöhte sich im Vergleich zum Vorvorjahr um über einen Prozentpunkt auf 30 Prozent. Die Zunahme führen die Studienautoren in erster Linie auf den Anstieg der zugrundeliegenden Vermögenswerte zurück.

Das verbleibende gute Viertel des Brutto-Geldvermögens (52 Billionen Euro) entfällt auf Bankeinlagen. Alle vorgenannten Vermögensklassen performten im vergangenen Jahr zum Teil deutlich besser als im langjährigen Durchschnitt, wird weiter hervorgehoben.

Verbindlichkeiten stark gestiegen

Die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte wuchsen 2019 mit unter sechs Prozent um fast die Hälfte stärker als im langfristigen jährlichen Mittel, geht aus dem Report weiter hervor.

Da die Schulden sich nicht so stark wie das Brutto-Geldvermögen erhöhten, erreichte das Netto-Geldvermögen (Differenz zwischen Brutto-Geldvermögen und Verbindlichkeiten) Ende 2019 ein neues Rekordhoch von 146 Billionen Euro (plus 11,1 Prozent).

In Deutschland erhöhten sich die Verbindlichkeiten mit knapp fünf Prozent (auf knapp 1,88 Billionen Euro) nicht ganz so stark wie global gesehen. Das Brutto-Geldvermögen in der Bundesrepublik legte um leicht unterdurchschnittliche sieben Prozent auf fast 6,5 Billionen Euro zu. Dadurch wuchs das Nettovermögen auf fast 4,6 Billionen Euro (Medienspiegel 20.4.2020).

Deutschland nur so gerade eben in der Top 20

In der Liste der 20 reichsten Länder (Brutto-Geldvermögen pro Kopf) belegt Deutschland aktuell wieder den 19. (Vorvorjahr: 20.) Platz. Der Wert liegt bei rund 79.800 Euro. Spitzenreiter ist die Schweiz mit fast 294.000 Euro, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit fast 255.000 Euro.

Beim Netto-Geldvermögen langte es für die Bundesrepublik mit gut 57.000 Euro immerhin erneut zu Position 18. An erster Stelle liegen die Vereinigten Staaten mit fast 210.000 Euro. Die Schweiz fiel auf Platz zwei zurück (195.000 Euro).

Die Liste der 20 reichsten Länder (Netto-Geldvermögen und Brutto-Geldvermögen pro Kopf). Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Allianz)

Der 58-seitige „Allianz Global Wealth Report 2020“ steht kostenfrei unter diesem Link (PDF, 3,8 MB) in englischer Sprache zum Download bereit.