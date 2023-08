So lief das Geschäft 2022 mit Invaliditäts-Versicherungen

4.8.2023

Im vergangenen Jahr verzeichneten die deutschen Lebensversicherer einen Neuzugang von 416.100 Invaliditäts-Versicherungen. Dies zeigt die Mitte Juli vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichte Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2023“ (PDF, 2,7 MB) (VersicherungsJournal 12.7.2023). In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 präsentiert.

WERBUNG

Das entspricht nach Stückzahl dem viertniedrigsten Neuzugang seit 2012. Die meisten Scheine wurden 2012 eingelöst. Am wenigsten waren es 2017 mit nicht einmal 410.000.

Der Anteil der Produktgruppe am Neugeschäft lag zu Beginn des Betrachtungszeitraums bei um die acht Prozent. Er stieg über 8,3 Prozent (2016 und 2017) und 8,5 Prozent (2018 und 2019) bis auf den Höchststand von 9,7 Prozent im Jahr 2020. Zuletzt ging der Anteil zweimal leicht zurück – über 9,5 auf 9,4 Prozent.

Ende 2022 betrug der Gesamtbestand rund 5,25 Millionen Policen. Das war ein Plus von 3,3 Prozent, das damit nur halb so groß ausfiel wie 2019. Die Zuwachsrate in den übrigen Jahren seit 2017 schwankte nur minimal zwischen 4,3 und 4,6 Prozent. Der Anteil der Invaliditäts-Versicherungen erhöhte sich kontinuierlich von 5,3 Prozent (2017) auf zuletzt 6,9 Prozent.