So entwickelte sich der PKV-Beitrag über zwei Dekaden hinweg

9.11.2023 – Laut einer Analyse der Debeka zahlen Personen, die 20 Jahre in der PKV versichert sind, im Durchschnitt ähnliche Beiträge wie in der GKV. Vollversicherte liegen demnach in beiden Versicherungsarten etwa auf gleichem Niveau. Über die Jahre stiegen die PKV-Beiträge durchschnittlich um 3,3 Prozent pro Jahr für Vollversicherte und um 2,1 Prozent für Beihilfeversicherte. Im Vergleich: 2,9 Prozent pro Jahr stiegen die GKV-Beiträge.

Wie hat sich der Bestand der privaten Krankenversicherung (PKV) bei dem Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. entwickelt und wie gestalten sich deren Beiträge im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)? Das wollte das Unternehmen wissen und hat dafür eine Betrachtung über 20 Jahre aufgestellt.

Durchgeführt wurde die Analyse, die den Zeitraum von 2003 bis 2023 abdeckt, von der Iges Institut GmbH. Laut Unternehmen sind mehr als 860.000 Personen bei der Debeka PKV-versichert. „Die aktuelle IGES-Studie baut auf früheren Analysen zur Beitragsentwicklung der Debeka-Mitglieder von 1997 bis 2017 und 2000 bis 2020 auf“, heißt es in der Meldung zur Analyse.

Moderate Entwicklung über zwei Dekaden

Laut den Studienautoren zahlen Personen, die 20 Jahre in der PKV versichert sind, im Durchschnitt etwa auf dem Niveau der GKV. Konkret weist die Debeka für Vollversicherte bei Frauen einen Monatsbeitrag von 565 Euro und bei vollversicherten Männern von 558 Euro aus. Bei der GKV stehe der Beitrag bei einem Durchschnitts-Bruttoeinkommen bei 555 Euro.

Während der Höchstbetrag bei der GKV 808 Euro betrage, werde bei 84,8 Prozent der Vollversicherten ein Beitrag zwischen 300 Euro und 650 Euro aufgerufen. Bei denen, die Beihilfeversichert sind, liegt die Spannweite der Monatsbeiträge in 98 Prozent der Fälle bei zwischen 100 Euro und 350 Euro, so die Debeka.

Immer wieder größere Beitragserhöhungen

Im 20-jährigen Betrachtungszeitraum kam es immer wieder zu größeren Beitragserhöhungen. So zum Beispiel 2004 (bei Vollversicherten um 14,2 Prozent), 2006 (11,4 Prozent), 2010 (7,2 Prozent) und 2011 (9,3 Prozent) sowie 2017 (12,9 Prozent) und 2021 (15 Prozent). 2022 gab es zuletzt eine Anpassung bei den Vollversicherten um 6,7 Prozent.

Über die Jahre gerechnet wiederum seien die Beiträge pro Jahr durchschnittlich um 3,3 Prozent für Vollversicherte und um 2,1 Prozent für Beihilfeversicherte gestiegen. Im selben Zeitraum stiegen die durchschnittlichen GKV-Beiträge pro Jahr um 2,9 Prozent bei einem durchschnittlichen Bruttogehalt.

Hürden für den Beitritt in die PKV ziehen an

Die Debeka weist in der Analyse darauf hin, dass die Beiträge entgegen der Mutmaßung im Alter nicht rapide steigen werden. Der Piek werde bei den Vollversicherten etwa im Alter von 60 Jahren erreicht, mit über 600 Euro. Danach falle es bis etwa in die Altersspanne 68.

Dann sind erneut Anstiege zu verzeichnen, die – zumindest bei den Frauen – im Alter von 84 Jahren noch einmal an die 600 Euro-Marke gehen.

Beitragsentwicklung bei Vollversicherten in der PKV (Bild: Debeka)

Die gesamte Studie (PDF 5,76 MB) kann hier auf der Seite der Debeka heruntergeladen werden.

Wer in den Genuss einer PKV kommen will, muss im kommenden Jahr höhere Auflagen erfüllen. Die finanziellen Hürden steigen. Ein Beitritt in die PKV ist dann erst ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von 5.775 Euro möglich, wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) unlängst mitteilte (VersicherungsJournal 12.10.2023).