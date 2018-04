Signal Iduna bringt Cyber-Schutzschild auf den Markt

3.4.2018 – Die Signal Iduna hat zusammen mit dem Start-up Perseus einen Cyberschutz auf den Markt gebracht. Dieser umfasst Vorkehrungen zur IT-Sicherheit, Präventionsmaßnahmen sowie Cyber-Versicherungsschutz. Bei Letzterem können neben dem Service-/Kostenbaustein auch Drittschäden und Eigenschäden mitversichert werden. Gedeckt sind über die GDV-Musterbedingungen hinausgehend auch Betrug durch Pharming oder Phishing sowie Schäden aus Erpressung oder Bedrohung (ohne Lösegeld).

Cybergefahren sind auf der Risikoagenda deutscher Unternehmen in letzter Zeit immer weiter nach oben gerückt, wie verschiedene Untersuchungen zeigen. Im aktuellen „Allianz Risk Barometer“ der Allianz Global Corporate & Speciality SE (AGCS) wie auch in einer Umfrage der Gothaer Versicherungen belegen Cyberangriffe Position zwei bei den am meisten gefürchteten Unternehmensrisiken (VersicherungsJournal 17.1.2018, 27.2.2018).

Dies kommt nicht von ungefähr, ist doch in der jüngeren Vergangenheit bis zu jedes zweite deutsche Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs geworden. Der Gesamtschaden pro Jahr liegt bundesweit im mittleren zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich (VersicherungsJournal 16.11.2017).

Unterdeckung vor allem im Mittelstand

Doch der Absicherungsgrad ist relativ gering, wie neben der Gothaer unter anderem auch die Hiscox Insurance Company Ltd. herausgefunden hat (VersicherungsJournal 7.2.2018). Im Mittelstand ist etwa nur rund jeder zehnte Betrieb gegen Cyberschäden abgesichert (VersicherungsJournal 13.10.2017). Den verschiedenen Studien zufolge gilt die Faustregel: Je größer das Unternehmen, desto höher ist auch der Anteil derjenigen mit einer Cyberpolice.

Das immense Vertriebspotenzial – Branchenexperten gehen auf Fünfjahressicht von bis zu einer Milliarde Prämienvolumen allein in Deutschland aus (VersicherungsJournal 5.2.2018) – ruft immer mehr Gesellschaften auf den Plan, die davon profitieren wollen

So ist im letzten halben Jahr eine ganze Reihe von Versicherern mit neuen oder neuaufgelegten Cyberdeckungen auf den Markt gekommen (VersicherungsJournal 23.1.2018, 1.12.2017, 7.9.2017). Diesen hat sich jetzt auch die Signal Iduna Gruppe hinzugesellt.

Signal Iduna mit digitalem Cyberschutzschild

Die Versicherungsgruppe hat einen neuen digitalen Schutzschild für Gewerbekunden mit bis zu 1,5 Millionen Euro Umsatz vorgestellt, der zusammen mit der Perseus Technologies GmbH entwickelt worden ist. Hierzu hat nach Unternehmensangaben ein interdisziplinäres Team aus Signal-Iduna- und Perseus-Mitarbeitern weniger als ein halbes Jahr gebraucht.

IT-Sicherheit mit Perseus Hinter dem Start-up Perseus steht die Finleap GmbH. Diese hat unter anderem den digitalen Versicherungsmakler Clark Germany GmbH (VersicherungsJournal 19.6.2015) mitfinanziert und kürzlich den Digitalversicherer Element Insurance AG auf den Markt gebracht (VersicherungsJournal 12.10.2017). Perseus (damals noch FL Fintech Q GmbH) war im vergangenen Herbst mit einer Beratungsplattform online gegangen. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und deren Mitarbeiter sollten für Cybergefahren sensibilisiert und die IT-Sicherheit verbessert werden (VersicherungsJournal 8.9.2017). Zur Nutzung des Angebots ist eine Mitgliedschaft im Perseus Cyber Security Club erforderlich. Es besteht aus IT-Sicherheitstraining, einem Werkzeugkasten für Cybersicherheit im Arbeitsalltag sowie Hilfen für den Notfall wie einer Notfall-Rufnummer, einer ersten Schadenerfassung oder dem Kontakt zu spezialisierten Partnern. Die Mitgliedschaft ist laut AGB für die ersten sechs Monate kostenlos und kann danach verlängert werden. Kostenpunkt: ab brutto 58,31 Euro.

Nach Angaben der Signal Iduna war dies das erste Projekt, das der Versicherer mit einem Start-up realisiert hat. Hintergrund: Mitte des vergangen Jahres hatte Signal-Iduna-Vorstandschef Ulrich Leitermann angekündigt, auf Fünfjahressicht bis zu 100 Millionen Euro in die Digitalisierung und auch in Insurtechs zu investieren (VersicherungsJournal 8.6.2017).

Der digitale Schutzschild besteht aus drei Verteidigungslinien. Die erste Linie sind funktionierende Sicherheitsmaßnahmen wie zentrale Admin-Rechte, eine Firewall, ein Virenschutz, eine Update-Politik und regelmäßige Datensicherung, die jedes Unternehmen bereits getroffen haben sollte.

Als zweite Linie fungiert der Perseus Cyber Security Club (PCSC). Wenn ein Unternehmen Auffälligkeiten in seiner IT oder auf seiner Webseite feststellt, so kann es sich für erste Hilfe im Cyberschadenfall an eine 24-Stunden-Hotline wenden. Spezialisten helfen direkt am Telefon bei der Vermeidung, der Minderung oder der Beseitigung von Schäden. Eine solche „ambulante“ Hilfe sei in etwa sieben von zehn Fällen erfolgreich. In den übrigen Fällen helfen bei Bedarf weitere Dienstleister oder Forensiker direkt vor Ort.

Cyberpolice als dritte Verteidigungslinie

Im Rahmen der Cyberpolice, der dritten Verteidigungslinie, sind nach Unternehmensangaben Vermögensschäden aufgrund einer Informationssicherheits-Verletzung wie Datendiebstahl, -manipulation oder Cyberspionage versichert.

Das Cyberprodukt der Signal Iduna ist modular aufgebaut. Über den Service-/Kostenbaustein sind Kosten für Forensik und Schadenfeststellung, Kosten für IT-Sicherheitsberater, Rechtsanwälte und PR-Berater (Reputation) sowie Benachrichtigungskosten (falls nötig auch Call-Center-Leistungen) gedeckt.

Weitere Bausteine

Der hinzuwählbare Baustein Drittschäden umfasst Wiederherstellungs-Kosten von Daten, Programmen und Netzwerken, Kreditkartenschäden inklusive Vertragsstrafe sowie Vertrauensschäden (ohne Unterschlagung von Geld). Zudem wird geleistet bei Ansprüchen

wegen Vermögensschäden (aus Malware beziehungsweise (D)DoS-Attacken),

wegen Datenverlust nach der Übermittlung von Dateien,

aus Verletzung des Datenschutzes,

aus Persönlichkeitsrechts-, Namensrechts-, Urheber- und Markenrechts-Verletzungen und daraus resultierenden Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht sowie

aus Verletzung des geistigen Eigentums.

Der ebenfalls optional zuwählbare Baustein Eigenschäden übernimmt Wiederherstellungs-Kosten von Daten, Programmen und Netzwerken und leistet bei Vertrauensschäden durch eigene Mitarbeiter (ohne Abfluss von Vermögenswerten/ Geld). Optional können auch Betriebsunterbrechungs- (BU-) Schäden mitversichert werden, die Haftzeit liegt bei 120 Tagen.

Die Cyber-BU deckt Vermögensschaden des Kunden infolge einer Cyberattacke, zum Beispiel hervorgerufen durch das Blockieren oder die Wegnahme von Daten. Tritt diese Situation ein, zahlt die Signal Iduna eigenen Angaben zufolge im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen wie bei der konventionellen Betriebsunterbrechung die Kosten für Mieten, Leasinggebühren, Löhne, Gehälter, entgangene Gewinne, übrigens auch anfallende Versicherungsbeiträge.

Auch Betrug durch Phishing und Pharming ist mitversichert

Andreas Reinhold (Bild: Signal Iduna)

Bei der Produktkonzeption hat sich die Signal Iduna an den Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) orientiert (AVB Cyber; PDF-Datei, 102 KB), so Cyber-Bereichsleiter Dr. Andreas Reinhold auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Die Betrugsmasche „Fake-President“ habe man für dieses Produkt GDV-konform nicht mit aufgenommen, weil Betrug durch erschlichene Identitäten eher ein Phänomen im Bereich von Großgewerbe und Industrie ist und nicht bei kleinen Betrieben bis 1,5 Millionen Euro Umsatz.

Im Eigenschaden-Baustein wird aber über die Musterbedingungen hinausgehend auch bei Betrug (Phishing und Pharming) und bei Schäden aus Erpressung oder Bedrohung (ohne Lösegeld) geleistet, gibt Reinhold Auskunft. „Die Mitversicherung von Lösegeld erhöht eher die Angriffsgefahr, als dass sie die Betriebsabläufe unserer Kunden sichert“, so der Signal-Iduna-Bereichsleiter.

Bei einem Erpressungsfall wird nicht nach gezielten oder ungezielten Attacken unterschieden, stellt Reinhold heraus. Auch Fehlalarme seien mitversichert (bis fünf Prozent der Versicherungssumme, maximal 30.000 Euro). Zudem entstehe keine Unterversicherung, wenn die Umsatzsumme richtig ermittelt ist.

Preise und Onlineabschluss-Möglichkeiten

Die Versicherungssummen betragen 50.000, 100.000 oder 250.000 Euro je Baustein. Es gilt ein allgemeiner Selbstbehalt von 500 Euro je Schadenfall.

Ein Betrieb mit 250.000 Euro Umsatz zahlt für die drei Bausteine mit einer Versicherungssumme von 50.000 Euro 201,87 Euro Jahresbeitrag (Jahresvertrag, inklusive tariflicher Nachlässe, aber ohne PCSC). Für einen Betrieb mit 1,5 Millionen Euro Umsatz (Versicherungssumme 250.000 Euro) werden 670,41 Euro Jahresbeitrag fällig.

Der digitale Schutzschild kann online unter diesem Link abgeschlossen werden. Der Schutz wird auch im Maklervertrieb angeboten, sowohl für die Maklerbetriebe selbst als auch für deren Kunden. Der Courtagerahmen bewegt sich nach Unternehmensangaben „in den für Gewerbeversicherungen üblichen Margen“.