Rückversicherer warnen vor zu niedrigen Prämien

22.5.2019 – Beim Kölner Rückversicherung-Symposium waren sich mehrere Experten einig, dass die Beiträge für Cyber-Deckungen zu niedrig sind. Ob der Rückversicherungsmarkt aktuell verhärtet ist, wurde dagegen unterschiedlich beurteilt. Die Münchener Rück sieht ihre Rolle zunehmend als Risikomanager.

Unwetter, Flugzeugabstürze oder Cyberangriffe: Die Rückversicherer sehen derzeit keine Risiken, die sie nicht meistern können. Das gilt auch für Angriffe auf die Branche selbst. Die Versicherer der Erstversicherer sind längst bei Big Data oder Digitalisierung sehr aktiv. Sie rechnen trotzdem damit, dass sie auch in fünf Jahren im Wesentlichen ähnlich aufgestellt arbeiten werden.

Das am Dienstag wurde auf dem 16. Kölner Rückversicherungs-Symposium deutlich.

Rückversicherer als Risikomanager

„Die Materie Risiko geht uns auch in der Zukunft nicht aus“, sagte Dr. Doris Höpke, Vorständin der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re).

Der Markt werde sich aber wandeln. So würden Rückversicherer künftig viel öfter als Risikomanager auftreten.

„Beispielsweise bei Cyberschäden gibt es eine Hotline, die hilft, wenn alle Computer stillstehen“, so Höpke. Allein das Restrisiko werde noch versichert.

Derzeit übernimmt die Munich Re Cyberdeckungen bis zu 50 Millionen Euro. In Einzelfällen kann auch die Summe von 100 Millionen Euro vereinbart werden.

Der Cybermarkt sei für Rückversicherer Hoffnung und Gefahr zugleich. Denn es gäbe ein hohes Kumulrisiko und immer neue Methoden der Cyber-Kriminellen.

Ambivalent zum Cyber-Markt

Daher versichert beispielsweise die R+V Rückversicherung, Teil der R+V Versicherung AG, derzeit keine Cyberrisiken und auch der Erstversicherer der Gruppe deckt solche Gefahren nur in sehr geringem Umfang.

„Wir schauen uns den Markt an und warten ab“, sagte Dr. Christoph Lamby, CEO der R+V Rück und Mitglied des Vorstandes der R+V Versicherung AG.

Einig ist sich Lamby mit Steve Arora, CEO der Axis Reinsurance, dass die Prämien im Cybermarkt viel zu gering sind. Lamby: „Es bedarf noch ein paar Knaller im Markt, dann wird es die notwendigen Preisanpassungen für die Cyberversicherung geben.“

Weltmarkt stabil

Demgegenüber ziehen die Prämien für den Rückversicherungsschutz im Allgemeinen nach Einschätzung des R+V-Managers bereits an. Nach Analyse von Höpke kann man dies aber nicht generell für den Markt sagen. So müssten eher einzelne, schwer schadenbelastete Regionen wie die Karibik mit höheren Prämien rechnen.

Es gebe längst keine Homogenität mehr im Rückversicherungsmarkt. Auch kritische Regionen wie Japan würden den Weltmarkt „nicht umdrehen.“

Hier wurden bei schadenbetroffenen Programmen laut der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung an der Technischen Hochschule die Prämien im ersten Quartal 2019 um 25 Prozent und bei nicht schadenbelasteten Programmen um fünf Prozent erhöht.

Auch zukünftig Überkapazitäten

Laut Höpke wird es auch künftig Überkapazitäten geben. Die Investoren würden sich nicht mehr so schnell schrecken lassen. Das gilt wohl selbst für den Verbriefungsmarkt (Insurance Linked Security, ILS).

Auch wenn aktuell nach Einschätzung von Michael Stahel, Partner bei LGT Capital Partners „etwas weniger Geld im ILS-Markt ist.“

Die Geldgeber wären nach Verlusten in der Vergangenheit vorsichtiger geworden. „Problematisch könnte es werden, wenn mittelgroße Schadenereignisse sich kontinuierlich in 2019 und 2020 fortsetzen“, so Stahel.

Speziell für den „schwierigen“ deutschen Erstversicherungsmarkt hätten sich die ILS-Experten angepasst. „Wir bieten nun Ratings und damit die Chance, sich etwas aus der hohen Abhängigkeit von den großen Rückversicherern zu lösen“, so Stahel.

Ein guter ILS Manager sollte in der Lage sein, seinen Kunden die Risiken klar aufzuzeigen. Ähnlich entspannt beurteilt Axel Flöring Geschäftsführer des Rückversicherungs-Maklers Guy Carpenter & Company GmbH derzeit den Markt. „Es fusionieren zwar einige Rückversicherer, trotzdem wird immer wieder Kapazität aus dem Boden gestampft werden“, so der Experte.

Kein Fachkräftemangel

Ähnlich wie seine Mitstreiter in einer Podiumsdiskussion sieht Flöring keinen Engpass bei Fachkräften für den Markt.

Auch neue Geschäftsmodelle könnten vor allem Rückversicherungsmakler mit ihrer Expertise abwickeln.

„Der Risikoberater schafft für seine Kunden einen Risikotransfer, mit welchem Mittel der erfolgt, ist egal, wir können uns auf alles einstellen“, erläuterte Flöring.

Grundsätzlich bestätigten die Experten aber, dass die Kosten – allein für den Vertrieb zahlen einzelner Rückversicherer über 23 Prozent – deutlich zu hoch sind.

Daher wollen alle Unternehmen diese senken. Vor allem Investitionen in die Digitalisierung sollen hier helfen.

Brexit: Generalkonsul hofft

Thema auf dem Symposium war auch der Brexit. Vor allem durch die Gründung einer Niederlassung von Lloyds of London in Brüssel (VersicherungsJournal 17.10.2018) sehen die Rückversicherer sich gewappnet.

„Aus Sicht der britischen Regierung wäre es das Beste, das schon verhandelt Abkommen mit der EU durchzusetzen“, sagte der Britische Generalkonsul Rafe Courage. Nach seiner Einschätzung machten sich vor allem deutsche Unternehmen Sorgen, die eine eng verzahnte Lieferkette haben, wie die Autoindustrie.

Hier müsse auch nach dem Brexit die Just-in-Time-Belieferung weiterlaufen. „Wir müssen daran arbeiten, dass die EU ein wichtiger Handelspartner bleibt“, so Courage. Trotzdem habe die Brexit-Diskussion Großbritannien schon stark zerrüttet.