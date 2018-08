Roboter-Auto: Opferschutz nur unzureichend

17.8.2018 – Schon 2020 soll es in Deutschland Roboter-Autos geben. Der Fahrer wird dann zum Passagier. Während es das selbstfahrende Auto als Testwagen längst gibt, hechelt das Haftungs- und Datenschutzrecht der Revolution auf vier Rädern hinterher.

Unfallopfer sind nach aktueller Rechtslage nicht ausreichend abgesichert, wenn sie von einem autonom fahrenden Auto verletzt werden. Das ist das Fazit einer Analyse von Fabian Pütz, Mitglied der Forschungsstelle aktuarielle Modelle und Methoden im Risikomanagement (Faris) am Institut für Versicherungswesen der Technischen Hochschule Köln.

In seiner Fallstudie zum deutschen Haftungs- und Versicherungsrecht kommt der Autor zum Schluss, dass die Höchstsummen für Unfälle durch voll oder teilweise selbst fahrende Autos unzureichend sind. Dabei waren sie 2017 erst verdoppelt worden und betragen nun zehn Millionen Euro für Personen- und zwei Millionen Euro für Sachschäden.

Herstellerhaftung begrenzt

Problematisch ist, dass heute Fahrer und Halter bei einem verschuldeten Unfall unbegrenzt haften, während diese Haftung für Roboter-Autos begrenzt sein soll.

„Wenn in einem automatisierten Fahrzeug der Computer steuert, der Fahrer seiner Kontrollpflicht nachkommt und es trotzdem zu einem Unfall käme, fiele die unlimitierte Haftung des Fahrers weg und die Unfallopfer würden durch den Kfz-Versicherer rechtlich nur bis zur Höhe der limitierten Haftung des Halters entschädigt“, beschreibt Pütz die Problematik.

Die Versicherer schützen Unfallopfer bei klassischen Unfällen heute mit bis zu 15 Millionen Euro je Geschädigtem und pauschal 100 Millionen Euro für Sach- und Vermögensschäden. Da Serienfehler im Straßenverkehr zukünftig zu einer Vielzahl von Unfällen führen könnten, sei die Haftungsbeschränkung für Roboter-Autos nicht mehr sachgerecht.

Privatklage unzumutbar

Eine aufwendige Klage gegen die Hersteller der Systeme, meist Automobilkonzerne, könnten sich Privatpersonen kaum leisten. Als „ungerecht“ beurteilt der Wissenschaftler zudem die Verteilung der Schadenskosten. So könnten die Kfz-Haftpflichtversicherer, wenn sie das Opfer nach einem Unfall durch ein Roboter-Auto entschädigt haben, ihren Aufwand grundsätzlich von den Kfz-Herstellern zurückholen.

In der Praxis sei dies aber sehr schwierig. Grund ist das aktuelle Produkthaftungsgesetz, das nicht auf digitale Produkte ausgerichtet sei. Zudem gebe es eine Reihe von Ausschlüssen, die in der Praxis einen Regress gegen den Hersteller verhindern können. So kann der Hersteller nach dem aktuellen Recht nur dann zur Haftung herangezogen werden, wenn der unfallauslösende Defekt schon bestand als das Fahrzeug auf den Markt gebracht wurde.

Recht digitalen Produkten anpassen

Roboter-Autos würden aber laut Experte Pütz ständig durch Software-Updates aktualisiert. Daher müssten solche regelmäßigen Aktualisierungen des Produktes mit ins Gesetz aufgenommen werden. „Das Produkthaftungsrecht muss für digitale Produkte reformiert werden“, so Pütz.

Der Wissenschaftler verweist zudem darauf, dass die Änderungen am Produkthaftungsrecht nicht nur für automatisierte Fahrzeuge gelten würden, sondern auch für Smart-Home-Lösungen von Bedeutung wären.

Denn auch solche Produkte würden durch Software-Updates regelmäßig verändert. Aktuell müssen Hersteller von autonomen Produkten nur dann für Schäden haften, wenn sie nach dem Stand der Wissenschaft und Technik beim Start des Verkaufs des Produktes einen Mangel hätten „erkennen“ und „verhindern“ können.

Gleichzeitig gilt die Haftung der Hersteller überhaupt nur für Sachen, die dem „privaten Gebrauch“ dienen. Für Schäden an Firmenwagen, Car-Sharing-Fahrzeugen oder der gewerblich oder öffentlichen Straßeninfrastruktur kann nach dem geltenden Recht von den Produktherstellern gar kein Schadenersatz gefordert werden. Zudem ist die Haftung der Hersteller für den gleichen Fehler auf 85 Millionen Euro begrenzt.

Daten für Fahrer gefährlich

Auch andere Experten kritisieren das aktuelle Recht rund um Roboter-Autos. So wälze das 2017 geänderte Straßenverkehrsgesetz die Risiken der Fahrzeuge mit Autopilot auf die Käufer und Fahrer ab, stellt der ehemalige Staatsanwalt und Richter Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung fest.

Nach dem Gesetz bleibe der Fahrer nämlich auch dann verantwortlich, wenn er sich vom Autopiloten fahren lässt. Damit würde das Risiko für Fehlfunktionen des Autopiloten der Fahrer oder der Halter tragen. Juristen fordern zudem, dass mit technischen Maßnahmen sichergestellt wird, dass kein gefährlicher Fehlgebrauch möglich ist und Manipulationen von außen verhindert werden.

Auch der Datenschutz müsse neu geregelt werden. „So können Autos heute noch regelrecht zum Zeugen der Anklage werden, wenn beispielsweise Ermittlungsbehörden mit Hilfe von Durchsuchungsbefehlen die Daten aus den Fahrzeugen einfordern“, warnt Verkehrsanwältin, Daniela Mielchen von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins e.V. (DAV). Noch könnte man rechtlich von Staats wegen ziemlich schnell an alle Daten herankommen.