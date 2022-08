Risiko-Lebensversicherung: Garantiehöhe kann später noch angepasst werden

16.8.2022 – Die Bayerische und die Signal Iduna garantieren bei ihren neuen Fonds-Renten einen Beitragserhalt von bis zu 80 Prozent. PMA bietet der speziellen Berufsgruppe der Kino-Schaffenden eine betriebliche Altersversorgung an und der Münchner Verein Handwerkern eine Risikoabsicherung. Dela lässt Anpassungen bis Jahresende zu.

Nach dem Vorbild ihrer Fondspolice „SI Global Garant Invest (SIGGI)“ bringt die Signal Iduna Lebensversicherung AG eine nachhaltig ausgerichtete fondsgebundene Basis-Rente auf den Markt. Das Anlagekonzept wurde überarbeitet und in allen drei Anlagetöpfen nachhaltig ausgerichtet: das Sicherungsvermögen, der Signal Iduna eigene Spezialfonds „SI BestInvest“ und das freie Fondsangebot.

Signal-Iduna-Rente komplett nachhaltig

Die „SI-Basis-Rente“ ist sowohl in der Anspar- wie auch in der Rentenphase nachhaltig ausgerichtet. Neu ist das frei wählbare Garantieniveau von Null bis zu 80 Prozent. Die Garantiehöhe kann auch später noch angepasst werden.

Die optionalen Bausteine „Sicherheit+“ und „Ablaufmanagement+“ sollen neben der Garantie weitere Sicherheit bieten. Mit „Sicherheit+“ wird nach einem monatlich festgelegten Stufenplan automatisch geprüft, ob das anfängliche Garantieniveau erhöht werden kann.

Bei „Ablaufmanagement+“ wird am Ende der Ansparzeit in einen risikoärmeren Fonds umgeschichtet, so dass die Garantie jährlich nach und nach auf das maximal mögliche Niveau angehoben wird.

Die Bayerische mit verschiedenen Anlage-Alternativen

„bAV Invest“ der BL die Bayerische Lebensversicherung AG ist eine fondsgebundene Rentenversicherung in der Zusageform einer beitragsorientierten Leistungszusage (Bolz) (VersicherungsJournal 27.6.2022). Der Versicherer garantiert eine Mindestrente von 80 Prozent der gezahlten Beiträge zum Rentenzahlungsbeginn.

Das Produkt kann beispielsweise als Unterstützungs- oder Pensionskasse betrieben werden oder als Direktversicherung. Hier steht sie auch zusätzlich mit den Cashback-Möglichkeiten der „plusrente“ der Bayerischen zur Verfügung.

Als dynamischer Zwei-Topf-Hybrid wird ein Teil der Beiträge konservativ und wertbeständig im Deckungsstock angelegt und ein zweiter in Fonds. Rund 60 Fonds, davon 20 ETFs (Exchange Traded Funds), mit unterschiedlichen Schwerpunkten stehen zur Auswahl. Die Vermögensverwaltung kann auch der Flossbach von Storch AG oder Blackrock Inc. überlassen werden. Alternativ kann in Nachhaltigkeitsfonds von beispielsweise Pictet Group und Ökoworld AG investiert werden.

PMA mit speziellem Angebot

Die „CINERente“ der PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH ist eine betriebliche Altersvorsorge für Kino-Schaffende. Risikoträger sind laut PMA mehrere Lebensversicherer. Das Produkt zeichnet sich durch eine attraktive Verzinsung (2022: 3,25 Prozent), eine obligatorische Rentengarantiezeit von 27 Jahren sowie eine Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit bis zu einem Eintrittsalter von 50 Jahren aus.

Kinobetreiber können mit der „CINERente“ den Rechtsanspruch ihrer Mitarbeiter auf Entgeltumwandlung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) bedienen. Die rund 600 Mitgliedsbetriebe des Kinoverbands HDF e.V. erhalten zudem über die PMA Finanz- und Service GmbH eine von Fachjuristen erstellte Vereinbarung über die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen zum subventionierten Nettopreis von 150 Euro.

Mit der sogenannten Versorgungsordnung würden gegenüber den Kinoschaffenden alle relevanten Informationen zur bAV klar, juristisch einwandfrei und transparent aufgezeigt, wird mitgeteilt.

Münchener Verein umwirbt Handwerker

Die „Deutsche Handwerker RisikoLebensversicherung“ der Münchener Verein Lebensversicherung AG beinhaltet eine „Terminal illness“ – eine vorgezogene Todesfallleistung bei schwerer Krankheit. Der Tarif bietet der Kernzielgruppe Handwerk Besonderheiten, kann aber auch von Nicht-Handwerkern abgeschlossen werden.

Personen, die sich in der handwerklichen Selbstverwaltung einbringen, haben einen Ehrenamtbonus. Versterben sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit, leisten die Münchener zehn Prozent mehr Todesfallleistung (maximal 25.000 Euro). Meistern in 24 verschiedenen Handwerksberufen gewährt der Versicherer einen Sofortrabatt.

Augenoptiker, Friseure, Hörgeräteakustiker, Kosmetiker und Schneider zahlen im Zuge eines Berufsbonus unabhängig von ihrer Qualifikation deutlich günstigere Beiträge, wird geworben. Bis zum fünften Versicherungsjahr kann die Versicherungssumme ohne erneute Gesundheitsprüfung um bis zu 25.000 Euro erhöht werden. Möglich ist eine Beitragsdynamik von drei Prozent jährlich.

Kunden unter 60 Jahren müssen bei einer Versicherungssumme bis 250.000 Euro im Antrag nur Gesundheitsfragen beantworten. Ärztliche Untersuchungen sind nicht notwendig. Es gibt keine Höchstversicherungs-Summe. Der Tarif kann ab 15 Jahren abgeschlossen werden, das Höchsteintrittsalter liegt bei 66 Jahren.

Dela passt Risiko-LV an

Die Kosten- und Preisanstiege bei Immobilien sollten mit einem ebenfalls gestiegenen Bedarf der Risikoabsicherung korrelieren. Darauf macht die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland Versicherungsvermittler aufmerksam.

Die Zweigniederlassung der Dela Coöperatie U.A. hat die auf den veränderten Bedarf angepassten Annahmerichtlinien für die Risikoabsicherung bei Immobilienerwerb und Baufinanzierung verlängert. Noch bis zum Jahresende können Makler und Vermittler ihre Kunden zu den angepassten Konditionen beraten.

Die angepassten Konditionen gelten bei einer Risikoleben-Police mit fallender oder konstanter Versicherungssumme, die im Rahmen einer aktuellen Immobilien- oder Baufinanzierung innerhalb der letzten sechs Monate abgeschlossen wurde.

In der Risikoklasse 1 entfällt der Hausarztbericht bei einem Eintrittsalter bis einschließlich 45 Jahre und bis zu 600.000 Euro einer Versicherungssumme oder bei einem Eintrittsalter ab 46 Jahre und maximal 400.000 Euro Versicherungssumme. Die Konditionen für die Risikoklassen 2 und 3 wurden nicht verändert.