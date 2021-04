Rarer Schutz: Komplettpaket für Wochenend- und Kleingartenhäuser

26.4.2021 – Für Elektro-Autos wird es bei der Universa preiswerter. Die Oberösterreichische hat für Wochenend- und Kleingartenhäuser ein Komplettpaket aus Wohnobjekt- und Hausratversicherung auf den Markt gebracht. Conceptif erweitert die Privathaftpflicht um eine optionale Dienst- und Amtshaftpflicht-Versicherung. Barmenia-versicherte Hunde und Katzen haben mehr Chancen auf Telemedizin. Die Andsafe AG hat den Versicherungsschutz für Fahrräder um einen Schutzbrief ergänzt.

Die Universa Allgemeine Versicherung AG gewährt beim neuen Kfz-Tarif für Elektro-Pkw einen zehnprozentigen Beitragsnachlass. Bei Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen sind neben dem Akku beim Ladevorgang auch Überspannungsschäden durch Blitzschlag sowie der Diebstahl der Ladekabel und des Adapters mitversichert. Eingeschlossen sind auch Folgeschäden durch Kurzschluss an der Verkabelung.

Universa: höhere Summen im neuen Kfz-Tarif

Die Entschädigungsleistung für Eigenschäden wurde im neuen Tarif auf 100.000 Euro verdoppelt. Werkseitig verbaute Fahrzeug- und Zubehörteile sind ohne Zuschlag unbegrenzt mitversichert (bisher bis 10.000 Euro). Bei Tierbissen wird der Folgeschaden bis 10.000 Euro (vorher 3.000 Euro) übernommen.

Bei einem Totalschaden gilt die Neu- und Kaufpreisentschädigung bis zu 24 Monate (bisher zwölf beziehungsweise Monate). Zudem werden anfallende Zulassungs- und Überführungskosten übernommen. Neu integriert sind „Smart-Repair-Kleinschäden“ bis 200 Euro. Sie können einmal pro Versicherungsjahr in Anspruch genommen werden, ohne dass in der Vollkasko die Prämie höhergestuft wird.

Bei einem Diebstahl oder Raub des Fahrzeugschlüssels werden die Kosten für den Austausch der Schlösser und die Neucodierung bezahlt. Schadenfreies Fahren wird bei Pkw bis zu 50 (vorher 45) Jahren und bei Leichtkrafträdern bis zu 20 (drei) Jahren honoriert. Die Frist zur Übertragung des Schadenfreiheits-Rabattes auf einen anderen Versicherungsnehmer wurde von 18 Monaten auf zehn Jahre ausgedehnt.

Oberösterreichische: Neuer Schutz für Tiny-Häuser & Co.

Die Oberösterreichische Versicherung AG bietet für Wochenend- und Kleingartenhäuser ein Komplettpaket aus Wohnobjekt- und Hausratversicherung. Wie bei einer Wohngebäudeversicherung sind die Grundrisiken – Sturm, Feuer, Leitungswasser et cetera – versicherbar. Inkludiert ist auch ein Hausratmodul, Glasbruch ist ebenfalls versichert. Eine integrierte Haftpflichtversicherung ist optional.

Möglich sind zusätzliche Deckungserweiterungen etwa für eine Photovoltaikanlage am Gebäude. Als Versicherungssumme für die nicht dauerhaft bewohnten Gebäude werden zwischen 20.000 und maximal 150.000 Euro angeboten. Für die Hausratsversicherung stehen 6.000 bis maximal 40.000 Euro zur Verfügung. Die Prämie startet bei 127 Euro jährlich.

Analog zur Dauercamper-Versicherung bietet das neue „Tiny House-Paket“ Schutz gegen alle Grundrisiken bei einer variablen Versicherungssumme von 40.000 bis 150.000 Euro. Der Hausrat ist mit bis zu 40.000 Euro versicherbar. Dazu kommen optionale Deckungserweiterungen für weitere Elementargefahren, für die Photovoltaikanlage am Objekt oder gegen Fahrraddiebstahl außerhalb des Versicherungsortes. Der Schutz kostet ab 170 Euro jährlich.

ConceptIF mit Dienst- und Amtshaftpflichtversicherung

Der Assekuradeur ConceptIF Pro GmbH hat die Privathaftpflicht-Versicherung um eine optionale Dienst- und Amtshaftpflicht-Versicherung für den öffentlichen Dienst erweitert. Die neue „CIF:Pro-Option“ in Kombination mit „best advice plus“ schützt vor finanziellen Folgen bei Schadenersatz-Ansprüchen, die sich aus der beruflichen Tätigkeit ergeben können.

Vermögensschäden sind obligatorisch bis zu einer Deckungssumme von 50.000 Euro mitversichert. Das Abhandenkommen aus dem fiskalischen Eigentum ist bis zu einer Deckungssumme von 15.000 Euro optional gedeckt. Zudem können Schäden aus dem dienstlichen Gebrauch von Kraftfahrzeugen bis zu einer Deckungssumme von maximal 100.000 Euro abgesichert werden.

Der Best-advice-plus-Tarif beinhaltet die Best-Leistungsgarantie, die Summen- und Bedingungs-Differenzdeckung und eine Update-Garantie.

Barmenia und DFV: Telemedizin für Vierbeiner

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG stärkt ihren Leistungsbaustein Tier-Telemedizin mit der Kooperation mit Firstvet Deutschland GmbH. Alle Tierkranken-Tarife für Hunde und Katzen der Barmenia beinhalten schon seit Längerem Telemedizin ohne Mehrkosten.

Die neue Kooperation ermöglicht rund um die Uhr via Videoanruf Kontakt mit einem in Deutschland approbierten Tierarzt per Direktabrechnung. Bei Bedarf wird das Tier mit einer ersten Diagnose an eine lokale Praxis oder an eine Tierklinik überwiesen.

Auch die DFV Deutsche Familienversicherung AG kooperiert seit jüngstem mit Firstvet. In allen Tarifen des „TierkrankenSchutz“ ist Telemedizin kostenfrei und rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr möglich. Über die Firstvet-App steht der Service beliebig oft als On-Top-Leistung zur Verfügung. Auch hier wird direkt über die Deutsche Familienversicherung abgerechnet.

Andsafe: Schutzbrief für Radler

Die Andsafe AG hat den Versicherungsschutz für Fahrräder um einen Schutzbrief ergänzt. Die Leistungen sind eine 24-Stunden-Hotline, mobile Pannenhilfe, die Bereitstellung eines Leihrads zur Weiterfahrt, die Kostenübernahme für Übernachtung oder die Weiterfahrt zum Zielort sowie den Rücktransport des Fahrrads.

Den Baustein gibt es nur im Zusammenhang mit einer Radversicherung. Er gilt weltweit für alle Fahrradtypen bis 10.000 Euro. Zudem sind auch Dirt- und Downhill-Bikes, gebrauchte Fahrräder und Räder mit Carbon-Rahmen versicherbar.