PKV wünscht Absenkung der Versicherungspflichtgrenze

29.8.2018 – Auf einer Fachkonferenz in Berlin konnten am Dienstag Vertreter der privaten Krankenversicherung Wünsche dazu äußern, wie man die PKV weiterentwickeln könnte. Einig war man sich in der Forderung nach einer Reduzierung der Pflichtversicherungs-Grenze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Würde sie zurückgenommen, dann könnten viele GKV-Versicherte in die PKV wechseln, was den demografischen Druck aus der GKV nehmen würde.

Zum Auftakt der zweitägigen Euroforum-Veranstaltung „PKV aktuell & digital“ am Dienstag in Berlin durften Vertreter der privaten Krankenversicherung (PKV) einmal Ideen vorstellen, wie man die PKV in eine starke Zukunft führen könnte.

Auf der schon traditionellen Konferenz, auch in diesem Jahr moderiert von Professor Dr. Jürgen Wasem vom Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen, wurde schnell klar, dass auch die neue Koalitionsregierung von CDU/CSU und SPD die PKV, von einigen Sticheleien abgesehen, eher links liegen lässt.

Keine Furcht vor Bürgerversicherung

Die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Weg gebrachten Reformvorhaben zielen vorzugweise auf die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ab. So etwa das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), das Wartezeiten für GKV-Versicherte reduzieren soll (VersicherungsJournal 25.7.2018, 24.8.2018).

So konnte Roland Weber, Vorstand der Debeka-Gruppe, zur Marktentwicklung der PKV zunächst nur einmal festhalten, dass die Bürger-Krankenversicherung auch in dieser Legislaturperiode nicht vor der Tür steht.

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestages, Erwin Rüddel (CDU), versuchte, der PKV die Furcht vor der Bürgerversicherung zu nehmen. Die Grünen seien bereits auf Distanz gegangen und die SPD zeige sich zurückhaltender.

Die Wunschliste der PKV ist lang

Weber zufolge hat sich der Neuzugang in der PKV in den letzten Jahren halbiert. Dabei seien Versichertenwechsel zwischen PKV-Unternehmen von etwa 240.000 auf 40.000 im Jahr zurückgegangen. Der Austausch mit der GKV (VersicherungsJournal 20.7.2018) verlaufe in etwa auf gleicher Höhe. Positive Impulse könnte hier eine Absenkung der im Jahr 2003 überproportional angehobenen Versicherungspflicht-Grenze erzeugen.

Weber wie auch Dr. Hans Olav Heroy, Vorstand der Huk-Coburg Krankenversicherung AG, plädierten für Erleichterungen beim Wechsel von einem zum anderen PKV-Unternehmen. Auch sollte der Standardtarif wieder geöffnet werden. Bei der Beitragsentwicklung in der PKV sollte es künftig jährliche kleine Anpassungen geben statt der heute sprunghaften Erhöhungen.

Zu einem fairen Verhältnis zwischen PKV und GKV könne es auch gehören, wenn der Staat für privatversicherte Kinder einen monatlichen Zuschuss von etwa 100 Euro zahlen würde. Schließlich würden die PKV-Versicherten über Steuern dazu beitragen, dass die Kinder in der GKV mit staatlichen Zuschüssen beitragsfrei gestellt werden könnten, argumentierte Heroy.

V.l.n.r.: Hans-Olav Heroy, Roland Weber, Timm Genett (Bild: Brüss)

Höherer Marktanteil der PKV gefordert

Für Dr. Timm Genett, Geschäftsführer beim Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband), hat vor allem die GKV ein Demografieproblem. Von daher brauche die PKV einen höheren Marktanteil.

Derzeit hat die PKV einen Marktanteil von rund zehn Prozent und die GKV einen von 90 Prozent. Die Absenkung der Versicherungspflicht-Grenze, etwa auf die Hälfte der Beitragsbemessungs-Grenze für die Rentenversicherung, könnte hier helfen. Zudem hätten GKV-Versicherte vor einem Wechsel zur PKV die gesündesten Jahre in der GKV verbracht und netto dort mehr eingezahlt.

V.l.n.r.: Frank Ulrich Montgomery, Erwin Rüddel, Christoph Straub (Bild: Brüss)

Entlastung des Staates bei den Zuschüssen

Heroy könnte sich sogar ein Marktverhältnis von 50 zu 50 vorstellen. Dann müsste der Staat geringere Zuschüsse zur GKV leisten.

Der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Professor Dr. Christoph Straub, warnte die PKV davor, zu glauben, dass es dort kein Demografieproblem geben werde. Man müsse auch sehen, dass die GKV Preisverhandlungen etwa für Arzneimittel führe, von denen auch die PKV profitiere.

Der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery, und Debeka-Vorstand Weber appellierten an die Politik, endlich die in langwierigen Verhandlungen zwischen BÄK und PKV-Verband erreichte Modernisierung der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) auch umsetzen. Der CDU-Gesundheitsexperte Rüddel reagierte nicht und nahm den Wunsch nur zu Kenntnis.