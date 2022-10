Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ascore hat 32 PKV-Anbieter in den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“ durchleuchtet. Neben sieben „schwach“ oder „ausreichend“ bewerteten Marktteilnehmern zeigt sich eine größer gewordene Spitzengruppe. (Bild: Wichert) mehr ...

18.9.2018 –

Die von Ascore untersuchten Unternehmen wurden in den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“ bewertet. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es viele Veränderungen in der Rangfolge und in der Bewertung einiger Anbieter. (Bild: Ascore) mehr ...