Nachhaltige Fonds: Stiftung Warentest prüft Anlageerfolg und 29 Kriterien

18.7.2022 –

Nach der Generali, der Zurich und anderen trennt sich auch die Axa jetzt von ihrem Bestand an klassischen Lebensversicherungen. Warum der Verkauf von Altpolicen im Trend liegt und was den Verkäufern in die Karten spielt. (Bild: Zielke) mehr ...