Mindestlohn steigt in zwei Schritten auf 14,60 Euro

27.6.2025

Die Geschäfts- und Informationsstelle für den Mindestlohn (Mindestlohnkommission) hat in ihrer Sitzung am Freitagmorgen beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn in zwei Stufen zu erhöhen. Demnach steigt der Brutto-Mindestlohn je Zeitstunde, der derzeit bei 12,82 Euro liegt, zunächst zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro und dann ein Jahr später zum 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro.

In dem Beschluss heißt es zur Begründung, die Kommission habe im Rahmen einer Gesamtabwägung geprüft, welche Höhe des Mindestlohns geeignet sei, zu einem angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmer beizutragen, faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen sowie Beschäftigung nicht zu gefährden.

Die Beschlussfassung falle in eine Zeit anhaltender wirtschaftlicher Stagnation. Für das Jahr 2026 ließen die angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung eine Aufhellung erhoffen. Einzelne Gesichtspunkte seien in der Kommission unterschiedlich diskutiert und bewertet worden. Die Kommission halte es aber insgesamt für vertretbar, den Mindestlohn in diesen Schritten zu erhöhen, um den Mindestschutz der Arbeitnehmer wirksam zu verbessern.

Der gesetzliche Mindestlohn wurde im Jahr 2015 eingeführt und wird turnusmäßig angepasst. Dazu hat der Gesetzgeber eine ständige unabhängige Mindestlohnkommission eingerichtet, die alle fünf Jahre neu berufen wird. Sie besteht aus einem Vorsitzenden, sechs stimmberechtigten Mitgliedern aus dem Kreis der Sozialpartner und zwei beratenden Mitgliedern aus der Wissenschaft. Die letzte Erhöhung war zum 1. Januar 2025 erfolgt (VersicherungsJournal 5.12.2024).