M&M-Unternehmensrating: Drei Lebensversicherer schwächeln

14.10.2025 – Das Analysehaus Morgen & Morgen hat sein Rating von Lebensversicherungs-Unternehmen aktualisiert. Anhand von 13 Bilanzkennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Sicherheit und Bestand wurden 61 Anbieter bewertet. Drei davon erhielten nur einen oder zwei Sterne: Concordia Oeco und LPV (beide „sehr schwach“) sowie Öffentliche Oldenburg („schwach“). 15 Gesellschaften erreichten fünf Sterne („ausgezeichnet“).

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat am Dienstag die 31. Auflage ihres „M&M Rating LV-Unternehmen“ veröffentlicht. Dabei haben die Analysten auf eine gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 16.10.2024) unveränderte Ratingsystematik (PDF; 2,1 MB) zurückgegriffen.

13 Kennzahlen aus drei Bereichen

Das Rating besteht aus einer Gesamtbewertung und den drei Teilratings Erfolg, Bestand und Sicherheit. In das Teilrating Erfolg gehen sechs Kennzahlen ein, in das Teilrating Sicherheit fünf und in das Teilrating Bestand zwei Kennzahlen. Das Teilrating Bestand besitzt zehn Prozent Gewichtung für die Gesamtwertung, die beiden anderen Teilratings je 45 Prozent.

LV-Unternehmensrating Bewertungsraster (Bild: Morgen & Morgen)

Zur Methodik wird mitgeteilt, dass bei der Auswertung der Unternehmensdaten vielschichtige Faktoren wie Wechselwirkungen der Bilanzkennzahlen berücksichtigt würden.

„Jede bewertete Gesellschaft wird im Vergleich zu den anderen Marktteilnehmern anhand eines Benchmarksystems beurteilt, bei dem die Benchmarks im Zeitverlauf angepasst werden und Marktschwankungen dabei berücksichtigt werden“, heben die Analysten hervor. Damit werde sichergestellt, dass das Ratingergebnis ein Spiegel der aktuellen Marktsituation sei.

61 Lebensversicherer im Test

Insgesamt hat das Analysehaus in diesem Jahr 61 (Vorjahr 63) Lebensversicherungsunternehmen unter die Lupe genommen. Von denen wurden 26 über die drei Teilratings hinweg schlechter und 15 besser bewertet als im Vorjahr.

15 (Vorjahr: 18) der Testkandidaten erhielten die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne). Unverändert 29 wurden mit vier Sternen („sehr gut“) bedacht. 14 (11) Gesellschaften erhielten drei Sterne („durchschnittlich“).

Die Zahl der „schwach“ bewerteten Unternehmen schrumpfte auf eins, aber zwei Anbieter (Vorjahr: keine) kamen nur auf ein „sehr schwach“ (ein Stern).

15 Akteure mit der Bestnote

Die Spitzengruppe besteht aus 15 (2024: 18) Marktteilnehmern. Zu den „ausgezeichneten“ Lebensversicherern zählen die

Dabei schaffte die Ergo den Aufstieg in die Spitzengruppe. Dort herausgefallen sind die Axa Lebensversicherung AG, die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, die Delta Direkt Lebensversicherung AG und die Mylife Lebensversicherung AG.

Schlusslichter des Vergleichs sind die „sehr schwachen“ (Bewertung: ein Stern) Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG und LPV Lebensversicherung AG. Beide haben sich gegenüber dem Vorjahr um eine Note verschlechtert. Etwas besser („schwach“) schneidet die Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg ab.

Die Bewertungen aller Teilnehmer mit den Teilnoten bietet Morgen & Morgen auf seiner Internetseite an.

Gesamtergebnis leicht verschlechtert

Insgesamt zeige das Rating ein stabiles Bild, wenn auch mit einer leichten Verschlechterung im Gesamtergebnis, lautet das Fazit der Analysten.

Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik und Rating bei Morgen & Morgen, schreibt: „Die Lebensversicherer haben ihre Stabilität eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach Jahren der Anpassung zeigen sich nun klare Anzeichen einer Erholung – sowohl beim Wachstum als auch bei der Ertragslage.“